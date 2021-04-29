Пекин выигрывает у Дели бой за Южную Азию. Соседи Индии просят вакцину у Китая, - В.Скосырев

07:36 30.04.2021

Владимир Скосырев



Волна ковида из Индии перекинулась на Непал, Бангладеш, другие государства субконтинента. Если исключить Пакистан, то Дели рассматривал регион как сферу своего преобладающего влияния в политике и в сфере здравоохранения. В марте Индия, крупнейший производитель вакцин в мире, собиралась подтвердить свой статус, поставляя вакцины соседям. Но зараза распространилась так стремительно, что Индия прекратила экспорт вакцин и вынуждена сама полагаться на помощь из-за рубежа. Этим не замедлил воспользоваться Китай, который предложил таким странам, как Непал, Бангладеш, Шри-Ланка, свое содействие и ресурсы.



В прошлом месяце в Непале фиксировалось менее 100 заболеваний в день. В последние дни это число выросло более чем до 3 тыс. У людей вызывает тревогу и то, что распространяются штаммы, которые раньше были выявлены в Британии и Индии.



В Бангладеш тоже увеличивалась заболеваемость, хотя число инфицированных за день снизилось примерно до 3,5 тыс. Вирус распространяется в Пакистане и Шри-Ланке.



В Индии же был установлен мировой антирекорд – 360 тыс. заражений, зарегистрированных в минувшую среду. В государствах, которые зависят от поставок препаратов из Индии, растет тревога. Как отмечает Financial Times, Китай без промедления воспользовался этими настроениями и стал заполнять образовавшийся вакуум. Была проведена видеоконференция министра иностранных дел Китая с его коллегами в регионе. Индия в конференции не участвовала. Бангладеш попросила Китай как можно скорее предоставить вакцину. Непал заявил, что Китай обещал медицинское оборудование и материалы.



Как говорят аналитики, из-за трагической ситуации в Индии Китай получил преимущество в конкуренции с Индией за влияние. "Это поединок боксеров на много раундов. Индия обороняется, а Китай наносит все более сильные удары. Поскольку Индия перестала поставлять вакцины, у ее соседей возникли сомнения, стоит ли полагаться на Индию", – говорит Константино Ксавье, старший сотрудник Центра социального и экономического прогресса в Дели.



До того как поднялась вторая волна, Индия экспортировала ближайшим соседям 20 млн доз вакцины. Часть их была предоставлена в форме дара, а часть – закуплена на коммерческой основе. Для маленького государства Бутан этого хватило, чтобы сделать прививку почти всему взрослому населению.



В марте премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Бангладеш и передал ей в дар 1,2 млн доз вакцины Oxford/AstraZeneca. Но после этого Бангладеш присоединилась к странам, которые закрыли границы с Индией. У Непала длинная общая граница с Индией, поэтому он подвергается риску заражения больше, чем другие.



Как отмечает австралийский телеканал ABC News, Индия хотела заслужить репутацию "аптеки мира". Катастрофа, обрушившаяся на страну, не дает возможности реализовать эту амбицию. Но и у Китая репутация незавидная. Многие в мире полагают, что вирус родился там, а потом разлетелся по миру из-за того, что власти пытались это скрыть. По-прежнему в ходу версия о том, что патоген имеет лабораторное происхождение. Прадип Танеджа, старший лектор Университета в Мельбурне, говорит, что обе эти державы используют все имеющиеся у них рычаги в "дипломатии вакцин".



В беседе с "НГ" Борис Волхонский, доцент Института стран Азии и Африки МГУ, отметил: "Конкуренция вакцин, будь они российскими, американскими, китайскими, увы, неизбежна. Но политическое противостояние между Индией и Китаем – это совсем иная проблема. Не говоря уже о Пакистане, Китай во всех странах Южной Азии укрепляет свое влияние. Прежде всего в Непале и Шри-Ланке. Бангладеш и Мьянма – это зона соперничества. Китай будет использовать все средства для расширения своего присутствия в регионе в рамках своей стратегии "Пояс и путь". Все же нынешняя вспышка заболеваемости в Индии – это преходящий момент. Индия справится с бедой. Но стратегия Китая носит долгосрочный характер. Она не меняется".



29.04.2021