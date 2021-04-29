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|В ГосДеп США вернулась Вика Нуланд ("киевская печенька")
07:43 30.04.2021
Сенат США утвердил кандидатуру Нуланд на пост замгоссекретаря
Сенат Конгресса США единогласно утвердил кандидатуру Виктории Нуланд на пост заместителя госсекретаря по политическим делам. Трансляция заседания велась на сайте верхней палаты законодательного органа.
В ближайшее время Нуланд будет приведена к присяге.
На этом же заседании сенаторы утвердили кандидатуру 78-летнего Билла Нельсона на пост руководителя Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).
Нуланд занимала должность помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии с сентября 2013 года по январь 2017-го. В частности, она запомнилась тем, что во время протестов в Киеве зимой 2014 года приехала на Майдан и предлагала митингующим печенье и хлеб.
Байден выдвинул Нуланд на пост замгоссекретаря
Политика
В мае 2019 года Нуланд выступила за ужесточение антироссийских санкций. Вскоре после этого она попала в черный список, составленный в ответ на санкции США, ей отказали в российской визе.
В январе избранный президент США Джо Байден предложил назначить Нуланд заместителем госсекретаря США по политическим вопросам. Американский лидер отметил, что она работала при пяти президентах США и девяти госсекретарях и "обладает необходимым опытом и связями, чтобы сплотить мир вокруг продвижения американских интересов".