Киргизия подсчитывает потери - 13 убитых... 134 раненых

07:48 30.04.2021

видео тут -

https://www.mk.ru/video/2021/04/29/poyavilos-video-iz-zony-voennogo-konflikta-mezhdu-tadzhikistanom-i-kirgiziey.html



13 граждан Киргизии стали жертвами конфликта на границе с Таджикистаном



Общее количество граждан Киргизии, умерших в результате конфликта с Таджикистаном, достигло 13 человек.



13 граждан Киргизии стали жертвами конфликта на границе с Таджикистаном



"За время конфликта на границе с Таджикистаном погибли 13 жителей республики", - рассказал представитель минздрава страны.



По ее словам, в общей сложности с киргизской стороны ранения и травмы получили 134 человека.



Ранее Таджикистан и Киргизия условились о прекращении вооруженного конфликта, а также отводе войск и формировании рабочей группы по переговорам.