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|Киргизия подсчитывает потери - 13 убитых... 134 раненых
07:48 30.04.2021
видео тут -
https://www.mk.ru/video/2021/04/29/poyavilos-video-iz-zony-voennogo-konflikta-mezhdu-tadzhikistanom-i-kirgiziey.html
13 граждан Киргизии стали жертвами конфликта на границе с Таджикистаном
Общее количество граждан Киргизии, умерших в результате конфликта с Таджикистаном, достигло 13 человек.
13 граждан Киргизии стали жертвами конфликта на границе с Таджикистаном
"За время конфликта на границе с Таджикистаном погибли 13 жителей республики", - рассказал представитель минздрава страны.
По ее словам, в общей сложности с киргизской стороны ранения и травмы получили 134 человека.
Ранее Таджикистан и Киргизия условились о прекращении вооруженного конфликта, а также отводе войск и формировании рабочей группы по переговорам.