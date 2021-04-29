"После четвертой революции Кыргызстан исчезнет", - ясновидящая Света (Тойгонбаева)

08:40 30.04.2021

Ясновидящая: После четвертой революции Кыргызстан исчезнет

7 030 апреля 2021 - Карыпбай кызы Толгонай



Ясновидящая: После четвертой революции Кыргызстан исчезнет



Ситуация на кыргызско-таджикской границе, практически, никого не оставила равнодушной в стране. Своими прогнозами по этому поводу поделилась и ясновидящая Света Тойгонбаева.



По ее словам, успокаиваться еще рано.



- Ситуация может обостряться и поэтому уже нужно срочно принимать меры. Нужно отправить на юг такого человека, как Курсан Асанов. Он обязательно справится. В противном случае если власти не предпринят соответствующих мер, то народ опять поднимется. А это значит, нас будут ждать еще большие трудности. Поэтому я бы посоветовала властям прислушаться к моему совету, - сказала она.



Высказала она свое мнение и в адрес народа.



- Народ у нас не исправим. Пока не поздно, нужно начать меняться. Какая бы власть не приходит начинается критика, а потом и очередная революция. То есть люди сами виноваты, что страна не развивается. Так было с прошлыми президентами, так происходит и с нынешней властью. Сегодняшняя власть в какой-то степени начинает повторять ошибки прежних. Если случится очередная революция, то Кыргызстана уже не будет. Четвертой революции мы уже не переживем. Китай, Казахстан, Узбекистан и Таджикистан усилят давление на границах и свои территориальные претензии. Поэтому наши политики должны собраться и объединиться. Если они не придут к согласию, то это чревато последствиями для страны. В этот священный месяц все должны помириться и молиться, чтобы все было хорошо, - отметила Тойгонбаева.