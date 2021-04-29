Мины летят. Стрельба на кыргызо-таджикской границе (Лейлек) возобновилась

08:43 30.04.2021

30 апреля 2021, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА

Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Село Арка в Лейлекском районе снова обстреливают



В селе Арка Жаны-Жерского айыльного округа Лейлекского района снова стреляют. Об этом 24.kg сообщили местные жители.



По их словам, стрельба возобновилась примерно 20 минут назад.



"Люди, находящиеся вблизи села, бегут обратно в горы. Стреляют из гранатометов или минометов. Наше село со вчерашнего дня находится в распоряжении таджикской стороны", - сообщили местные жители.



Возобновление стрельбы подтверждают и жители ближайших к Арке сел - Максат и Колунду. О возобновлении стрельбы говорят и депутаты местного кенеша.



Однако очевидцы не могут уточнить, кем и откуда происходит стрельба.



В полпредстве правительства информацию пока не комментируют.



Отметим, накануне в селах Эски Оочу, Максат и Арка стрельба периодически продолжалась даже после того, как стороны официально заявили о прекращении огня и отводе войск. Как сообщали местные жители, сожжено несколько домов и автозаправок, а также погранзастава Кыргызстана.



Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды "Головной" в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.



В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 134 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.



Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.



Отметим, водораспределитель "Головной" находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.



Сегодня председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев вернулся в Кыргызстан и сразу же вылетел в Баткен.