Пандемия воровства. КазКоррупцию не берет никакая вакцина, - А.Бектенова

08:45 30.04.2021 Пандемия воровства

В 2021 году коррупция в Казахстане показывает рекордные результаты, таковы данные контролирующих органов



Алма Бектенова, turanpress.kz, 29 апреля



Счет не в нашу пользу

В марте президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя Счетного комитета Наталью Годунову. Как оказалось, проверки показали рост нарушений, связанных с неэффективным планированием и использованием бюджетных средств в полтора раза – до 1,8 трлн тенге. Объем финансовых нарушений увеличился в два раза, до 81 млрд тенге.

Ранее Счетный комитет по итогам мониторинга эффективности использования антикризисных средств, направленных на поддержку экономики в условиях пандемии, выявил нарушения на 344 млрд тенге. Основным нарушением стало неэффективное планирование и использование средств – 310 млрд тенге. Сумма по финансовым нарушениям составила 34 млрд тенге.

Больше всего ошибок и прямого криминала всплыло при реализации Дорожной карты занятости на 2020-2021 годы (бюджет программы – 1 трлн тенге). Аудит показал нарушения на 96 млрд тенге, материалы по 72 фактам переданы в правоохранительные органы, к административной ответственности по 339 фактам привлечено 196 лиц.

В частности, нарушения на 49 млрд тенге выявили по направлению "Развитие агропромышленного комплекса" (бюджет – 874 млрд тенге). Материалы по 12 фактам переданы в правоохранительные органы, к административной ответственности привлечено семь лиц. Среди недостатков по этому направлению Счетный комитет отмечает планирование расходов без подтверждения потребности в объемах финансирования, несоблюдение адресности бюджетных средств, слабый мониторинг проектов. Также нарушения на 35 млрд тенге выявили при реализации Дорожной карты бизнеса – 2025 (бюджет – 81 млрд тенге).

Счетный комитет, кроме того, провел оценку эффективности управления активами квазигосударственного сектора. В перечень проверяемых структур вошли АО ФНБ "Самрук-Казына", АО НУХ "Байтерек", АО KEGOC, АО Казахтелеком, АО НК Қазақстан темір жолы, АО Самрук – Энерго, АО НК Актауский международный морской торговый порт и их отдельные дочерние компании. Нарушения составили 386 млрд тенге, в частности, это неэффективное использование – 324 млрд тенге; финансовые нарушения – 59 млрд. тенге, в том числе нарушение бухучета – 41 млрд тенге; неэффективное планирование – 3 млрд тенге. Государству возвращено только 8 млрд тенге.

Среди недочетов при управлении активами госкомпаний комитет выделяет высокую долю долговых обязательств, в том числе в иностранной валюте и приобретение непрофильных и непроизводственных активов со значительными затратами на их содержание. Также отмечается непрозрачность проведения закупок, ограничивающая конкуренцию и неэффективное управления активами, влекущее их обесценение.

Помимо прочего, комитет подготовил заключение об исполнении госбюджета. В нем отмечается рост неэффективного использования бюджетных средств в 3 раза и рост неосвоения средств в 3,5 раза.



Аудиторы на передовой

Еще в январе были опубликованы итоги камерального контроля Комитета внутреннего государственного аудита за 2020 год. Напомним, что целью камерального контроля является своевременное пресечение и недопущение вольного обращения с государственными деньгами. В результате направлено 31, 7 тыс. уведомлений с общей суммой нарушений более 1 трлн тенге.

В апреле появились данные госаудита за первый квартал 2021 года, их озвучил министр финансов Ерулан Жамаубаев. "Аудитом охвачено 422 млрд тенге бюджетных средств. Установлены финансовые нарушения на сумму 52 млрд тенге. Устранены нарушения на 44 млрд тенге путем восстановления поставок товаров, оказания услуг и выполнения работ, возмещения в бюджет и отражения по учету. Для совершенствования и повышения эффективности деятельности объектов аудита даны 707 рекомендаций", - сообщил министр.

Кроме того, еще в марте глава Агентства по финансовому мониторингу Жанат Элиманов отчитался президенту Токаеву о работе по противодействию теневой экономики. По словам Элиманова, с начала года пресечена деятельность восьми организованных преступных групп, две из которых транснациональные. Также, сообщили в ведомстве, по фактам хищения бюджетных средств возбуждено 125 уголовных дел с ущербом на 14 млрд тенге.



Коррупционеров хватит на всех

На днях появилась информация о том, сколько преступлений в чиновничьей среде обнаружили и пресекли силовые ведомства в 2020 году. Лидером стала Антикоррупционная служба, ее сотрудники выявили 1632 нарушения закона. Министерство внутренних дел расследовало 342 факта коррупции, Комитет национальной безопасности РК – 89 фактов. Замыкают рейтинг органы прокуратуры, выявившие 68 коррупционных преступлений.

В целом, согласно отчету Антикоррупционной службы, в 2020 году за совершение коррупционных преступлений осуждено 1021 лицо. По зарегистрированным Антикоррупционной службой коррупционным фактам осуждено 722 лица, среди которых 144 руководителя, в том числе один аким области, четыре заместителя областных акимов, два ответственных секретаря министерства, два председателя комитета, один посол, пять судей, десять районных и городских акимов.

Также пресечено 25 особо тяжких и 1368 тяжких преступлений, 112 фактов системной коррупции. Чиновников оштрафовали за взятки и хищения на общую сумму 2,9 млрд тенге, для возмещения ущерба наложен арест на имущество подозреваемых на сумму 1,2 млрд тенге.

Кроме того, в апреле в Антикоррупционной службе назвали наиболее коррумпированные госорганы. "За первый квартал 2021 года Антикоррупционной службой зарегистрировано 452 уголовных правонарушения. Из них 76%, три из четырех, являются коррупционными.

Наблюдается рост числа преступлений по особо тяжким составам. Рост в полтора раза, что свидетельствует о том, что деятельность Антикоррупционной службы направлена на выявление, разоблачение крупных многоуровневых законспирированных коррупционных схем", - заявил представитель Агентства по противодействию коррупции Нурлан Жаксимбетов.

Большая часть зарегистрированных преступлений, по его словам, приходится на факты взяточничества и хищения. "По коррупционным преступлениям привлечены 412 лиц, из которых 42 человека, 10%, - руководители республиканского и областного уровня. Наибольшее количество коррупционных преступлений по-прежнему совершаются служащими акиматов, сотрудниками полиции и работниками квазигосударственного сектора. В числе более подверженных коррупции выделяются органы таможенного контроля – 85 лиц привлечено к уголовной ответственности, сферы образования – 32, здравоохранения и строительства – по 27 человек", - отметил Жаксимбетов.

В этом коррупционном потоке отдельные случаи все равно поражают воображение. Например, в апреле появилась информация о том, что руководителя управления образования Нур-Султана подозревают в растрате бюджетных средств на сумму 869 млн тенге, выделенных на антикризисные меры. В Антикоре сообщили о регистрации

досудебного расследования по факту закупки оборудования управлением образования столицы по завышенным ценам.

В том же месяце казахстанцы узнали, в чем причина тотального отставания наших школьников в период карантинной удаленки. Как свидетельствует статистика, множество детей не имеют дома компьютеров, государство решило им помочь, но вмешалась чиновничья жадность. Сотрудники Антикоррупционной службы сообщили о проведении расследования по фактам хищений бюджетных денег, которые были выделены в 2020 году на приобретение компьютеров, планшетов и ноутбуков для детей из-за перехода на онлайн-обучение.

"Дело ведется по фактам хищений бюджетных средств, выделенных в 2020 году на покупку компьютеров, планшетов и ноутбуков по программе "Проведение текущих мероприятий за счет резерва правительства страны на неотложные затраты". Деньги были выделены как неотложные нужды в связи с переходом образовательного процесса в онлайн-формат, а также для обеспечения компьютерной техникой учащихся школ, в том числе из малообеспеченных семей", - сообщил следователь по особо важным делам Антикоррупционной службы Данияр Бигайдаров. По некоторым данным, расследование затронуло пять регионов страны. Только в Северном Казахстане сумма хищений составила 12 млн тенге.

А в феврале в столице выявили хищения на миллиард тенге. В Агентстве Казахстана по финансовому мониторингу рассказали о том, что акимат Нур-Султана произвел закуп товарно-материальных ценностей по завышенным ценам. "На эти средства можно было построить детский сад на 300 мест, либо закупить качественное оборудование для медицинских учреждений", - говорится в сообщении Агентства.

Отдельно нужно отметить совершенно безбожное воровство средств, направленных на борьбу с коронавирусом. Еще в январе Антикоррупционная служба зарегистрировала сто уголовных дел, связанных с пандемией COVID-19. Из них почти половина – это хищения денег, выделенных на антикризисные меры

"2020 год стал одним из самых тяжелых в истории человечества. Беспрецедентный стресс-тест прошли государственные аппараты по всему миру, столкнувшись с масштабным снижением уровня доверия граждан. В условиях пандемии, когда народ возлагал надежды на тех, кому делегированы властные полномочия, отдельные беспринципные чиновники и топ-менеджеры, не боясь ни закона, ни бога, восприняли свои должности как высокодоходный личный бизнес, занявшись хищением бюджетных средств и получая на системной основе взятки", - заявили в Антикоррупционной службе.

В частности, были пресечены факты приобретения 132 аппаратов ИВЛ по завышенной стоимости на сумму более двух миллиардов тенге. Остается добавить, что пандемия лишь усилила страсть отечественных чиновников к присвоению народного добра. Страх перед законом или общественным осуждением не останавливает преступников, и в эпоху коронавируса коррупция становится подлинным национальным бедствием. Источник - turanpress.kz

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