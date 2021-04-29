Погром в Иерусалиме. "Привилегия белых" в США даже рядом не стояла с "привилегией евреев" в Израиле, - И.Шамир

09:33 30.04.2021 Исраэль Шамир



29 апр. 21



Если евреи громят арабов – это еврейский погром? Или арабский? Это то, что происходит в Иерусалиме, где правое еврейское хулиганье марширует и скачет под кричалки "Смерть арабам". В первый же день столкновений сто палестинцев были ранены. А сейчас в поддержку погромщиков выступили и депутаты парламента от правых партий. Ведь на последних выборах в израильский парламент-кнессет прошли самые настоящие еврейские нацисты, которые и не стесняются своих людоедских взглядов.



Они послали своих отмороженных сторонников с лозунгами "Похороним вас заживо" и "Разбить им лица". От них и полиции досталось, хотя полицейские были на их стороне. Этот погром напряг город, который сталкивался и раньше с полицейским произволом и с еврейскими боевиками.



Но и от левых политиков не было большой пользы – они хотят в первую очередь обвинить досов (так называют ультра-ортодоксальных евреев); мол, это они во всем виноваты. Сначала не хотели пойти в армию, потом не хотели сидеть по домам при локдауне, потом не хотели вакцинироваться, а сейчас – еще и палестинцев избили. Идеальный козел отпущения. А мы, мол, не виноваты.



Только тут им попортила игру известная международная организация с центром в Нью-Йорке, – HRW, Стража Прав Человека. Эта влиятельная правозащитная организация выпустила пространный доклад на двухстах страницах, доказывающий, что израильская политика применительно к палестинцам – апартеид и преступление против человечности. Так что преступна вся система этнической сегрегации, пронизывающей всю жизнь в Израиле.



Досы, религиозные евреи, большой роли в израильской политике никогда не играли. Они всегда сбоку и сзади, больше беспокоятся своими общинными делами. Это не досы, а вполне мейнстримные израильские евреи – левые и правые, никакой разницы нет – превратили сотни тысяч палестинцев в беженцев, не пускают беженцев вернуться, захватили их дома и поля, душат палестинцев блокадой, не разрешают им свободно передвигаться, работать, учиться, даже аэропортом пользоваться. И сейчас сваливать погром на досов – не перебор ли? Но и еврейские нацисты – только крайние в общей политике израильского государства. Они кричат и оправдывают, но злодейства совершают сторонники еврейской привилегии.



Заключение HRW об апартеиде в Израиле вызвало настоящую бурю. До этого к такому же заключению пришла израильско-палестинская правозащитная организация Бецелем ("По образу и подобию"), но на ее мнение никто особенно не обратил внимания. Мало ли что палестинцы и леваки говорят. А тут прямо сливки американских правозащитников, на которых не раз полагалась американская администрация.



Кеннет Рот, глава HRW, сказал, что, мол, годами люди говорят и предупреждают, что в Израиле апартеид – за углом. Но вот уже и угол прошли. Сейчас апартеид – тут. Сколько можно лелеять иллюзию, что все эти ограничения – дело временное, когда ничего постояннее нет, да и намеков на перемены тоже нет. Международное право разработало концепцию двух преступлений против человечности – апартеид и преследования на национальной/расовой почве. И то, что делает Израиль, полностью соответствует определениям. Израиль нужно судить за его преступную политику. На территории, подвластной израильскому правительству, между рекой Иордан и Средиземным морем, живут шесть с половиной миллионов израильских евреев и шесть с половиной миллионов палестинцев, но господство евреев – тотальное, а палестинцы лишены элементарных прав человека и гражданина.



Вы можете сами прочесть этот доклад HRW, и убедиться, что он не оставляет камня на камне от всех попыток сионистов навести тень на плетень. Он стал особенно убедительным и понятным сегодня для американцев, потому что в США последний год беспрерывно говорят о "привилегии белых"; среди говорящих об этом – немало американских евреев, которые, видимо, подпилили сук, на котором сидят. Ведь "привилегия белых" в США даже рядом не стояла с "привилегией евреев" в Израиле. Израильское правительство принимает меры, чтобы обеспечить привилегированное положение израильских евреев, говорится в докладе.



Несколько месяцев назад дело о военных преступлениях израильской армии было принято Международным Уголовным Судом. Пока президент Трамп сидел в Белом Доме, он изо всех сил не давал ходу этому делу. Но вот Трамп ушел. Хотя Байден – большой друг Израиля, и клялся, что не допустит, но в Демократической партии есть серьезные прогрессивные силы, которые выступают против любой привилегии, не только "белой", и повсюду, в том числе и в Израиле. Сейчас у этих сил есть козыри, есть и поддержка. Израиль самым отчаянным образом препятствовал урегулированию отношений между США и Ираном, утверждая, что Ираном правят "бешеные аятоллы", в то время как Израиль – единственное демократическое государство в регионе. После доклада HRW и решений МУС эта израильская линия обанкротилась. Да и сам израильский премьер Биби Нетаньяху находится под судом, и новую правительственную коалицию собрать не может. Так что лед тронулся.



Из-за чего разгорелся конфликт в Иерусалиме? Сейчас идет месяц Рамадан (или рамазан, как говорят татары), и центром жизни мусульман становится дивная старинная и священная мечеть эль-Акса. Еврейская полиция стала мешать молящимся идти на молитву и отключила динамики минаретов, откуда звали на молитву. И в самое мечеть полиция на раз ворвалась. А по вечерам Рамадана мусульмане собираются на улицах и площадях подышать воздухом, поболтать, обменяться новостями, потусоваться после целого дня строгого поста и после того, как разговеются. Самое любимое место для этого – площадь у Дамасских ворот, где кучковались иерусалимцы еще во времена римского правления, две тысячи лет назад. И вот еврейская полиция решила перекрыть площадь по случаю Рамадана; нечего, мол, арабам сидеть на площади. Оставили только узкий проход. И закипели перебранки; вспыхнули драки с еврейскими хулиганами (и не-хулиганам тоже могло перепасть); тут подтянулись правые хулиганы из еврейских районов; полиция не мешала еврейским хулиганам бить палестинцев, но строго пресекала попытки дать им сдачи.



Перейти на сайт

Вернуться к просмотру

Сцены погрома вызвали возмущение во всей Палестине, и из Газы полетели ракеты в сторону Израиля. Правда, как всегда, эти ракеты без боеголовок ущерб не причиняют, но все же вызывают дискомфорт в еврейских городах. Израиль, конечно, отбомбился по Газе в ответ.



После нескольких дней ночных стычек (они всегда начинались, когда палестинцы выходили на улицы после разговения) полиция одумалась и разбаррикадировала площадь у Дамасских ворот.



Но погромщики не были наказаны. Наоборот, они готовят еще более внушительный марш по улицам Старого города Иерусалима, где живут в основном палестинцы. Такое отношение к палестинцам возмущает многих и в стране, и за рубежом. Даже ОАЭ, Объединенные Арабские Эмираты, недавно примирившиеся с Израилем, выразили протест. Звучат протесты и в ООН. И в Конгрессе США внесли законопроект, запрещающий Израилю тратить средства, полученные в подарок от Америки на аресты и пытки палестинских детей. Пока израильское лобби заблокировало этот законопроект. Нельзя мешать Израилю пытать детей – это антисемитизм. Но подвижки налицо.



Появляются и новые проблемы. Израильские евреи собрались отобрать дома и выселить пятьсот палестинцев из иерусалимского района Шейх Джарах, как они отобрали дома православных христиан у Яффских ворот Иерусалима в пользу еврейских организаций. И пока еврейский суд стоит на их стороне.



Израильские власти не разрешают палестинцам Иерусалима голосовать на предстоящих выборах в палестинские органы самоуправления. Иерусалим должен быть чисто еврейским, по их мнению, как Львов и Одесса – украинские. Палестинское руководство собирается вовсе отменить выборы, если нельзя будет провести в Иерусалиме, где живут сотни тысяч палестинцев. Демократическая партия США активно стоит за продвижение демократии во всем мире, и далеко не все ее члены и лидеры готовы сказать "Вы не понимаете, Израиль – это другое". Это среди российских либералов было бы правильно понято, как можно сравнивать и т.д. но в Америке есть немало людей, которые верят в то, что они говорят.



Палестинской национальной администрацией (ПНА) руководит избранный пятнадцать лет назад Махмуд Аббас. Он пользуется поддержкой израильского правительства. На словах они бранятся, но на деле между оккупантами и ПНА – мир. Трудно упрекать Аббаса в этом, альтернативы у него не было. Оружие – только у израильских евреев; у палестинцев нет и не было никаких возможностей оспорить абсолютное еврейское господство. И все же палестинцы недовольны правлением Аббаса. Они говорят, что президент должен был больше стараться, и не так легко соглашаться с Израилем. Не нравится и то, как быстро богатеет семья Аббаса. ПНА – это кормушка для приближенных, говорят они. Нужно провести выборы, чтобы сменить престарелых лидеров, а Аббасу – сильно за восемьдесят.



Партия Аббаса – Фатах – собирается на выборы тремя группами. Одна поддерживает перевыборы Аббаса, другая – стоит за Марваном Баргути, "палестинским Манделой", который уже семнадцать лет сидит в израильской тюрьме. Его поддерживает и Насер аль-Кидва, племянник покойного Ясера Арафата и бывший представитель Палестины в ООН. Есть и сторонники Дахлана, человека, близкого к ЦРУ и живущего в Эмиратах.



Есть неплохие шансы на успех и у Хамас – религиозной мусульманской партии. Так что сам Аббас не очень-то стремится провести выборы, и для него ссылка на израильский запрет проводить выборы в Иерусалиме – скорее удобный повод. Так, по крайней мере, говорят его противники.



Вот в такой сложной конфигурации приходит Иерусалим к светлому празднику Пасхи. Россия поддерживает палестинцев, их права, их надежды, их пожелания, в то же время сохраняя хорошие рабочие отношения и с израильским правительством. Но прекратить апартеид давно пора, и израильское еврейское руководство должно сделать шаги в этом направлении, - считают в Москве.



В заявлении российского МИД говорится, что "участились призывы израильских ультрарадикалов к убийствам и изгнанию из города арабов, а также откровенно провокационные посещения израильскими экстремистами комплекса мечети "Аль-Акса" под охраной израильской полиции без согласования с мусульманским Вакфом, осуществляющим административное управление святынями.



Осуждаем любые проявления расовой, национальной или религиозной нетерпимости. Призываем к сохранению в Иерусалиме закрепленного в иордано-израильском мирном договоре от 1994 г. статуса-кво в отношении Святых мест".



29 апр. 2021 Источник - завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1619764380

Новости Казахстана

- Заявление Президента Республики Казахстан по ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе

- Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Днем единства народа Казахстана

- Запрет на продажу и аренду иностранцам сельхозземель будет установлен законодательно

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 апреля 2021 года №270

- Асет Исекешев принял участие в заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ

- О ситуации на финансовом рынке в марте 2021 года

- Пандемия воровства

- Роман Скляр дал поручения по вопросам предупреждения и ликвидации лесостепных пожаров

- В Мажилисе обсудили вопросы сокращения разрыва в качестве образования в городских и сельских школах

- Заработная плата в І квартале 2021 года*

