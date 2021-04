New York Times: случится ли война между Китаем и США?

09:41 30.04.2021 The New York Times, США

Председатель КНР Си Цзиньпин

© AP Photo, Eric Feferberg/Pool Photo via AP, File

США не на шутку испуганы растущим влиянием Китая. Если с Россией и Ираном они еще могут как-то справиться, то Поднебесная становится уже не по зубам, пишет автор. Она соперница во многих важных сферах, за исключением одной. Тайвань нужен Китаю, чтобы решить эту проблему, и задача США - не допустить захвата острова.

The New York Times (США): случится ли война между Китаем и США?



30.04.2021

Томас Фридман (Thomas L. Friedman)



Если вы ищете увлекательную книгу для чтения на период пляжного отдыха этим летом, я рекомендую роман "2034", написанный отставным адмиралом Джеймсом Ставридисом и бывшим офицером морской пехоты и разведки Эллиотом Аккерманом. В книге рассказывается о войне между Китаем и Соединенными Штатами, которая началась в 2034 году с морского сражения в окрестностях Тайваня и заключения негласного союза между Китаем, Ираном и Россией.



Я не буду сообщать о том, что в итоге Китай и США развязали ядерную войну, разрушили несколько городов друг друга, и в результате Индия, сохранявшая нейтралитет, стала ведущей державой в мире (эй, это же всего лишь роман!).



Однако, больше всего пугает в этой книге - это то, что, отложив ее и взяв свежую газету, я увидел большое количество прогнозов, которые ведут к тому, что случится в книге через 13 лет.



Иран и Китай подписывают соглашение о сотрудничестве на 25 лет. Владимир Путин сосредотачивает войска на границе с Украиной и предупреждает США о том, что любой, кто будет угрожать России, "пожалеет о содеянном так, как давно уже ни о чем не жалел". Китайские истребители, оснащенные средствами радиоэлектронной борьбы, постоянно докучают Тайваню. Высокопоставленный китайский деятель по иностранным делам объявляет, что Соединенные Штаты "не имеют права начинать разговаривать с Китаем с позиции силы".



Ох уж это искусство, имитирующее жизнь настолько близко, что вызывает дрожь в теле. Почему так происходит?



Ответ на этот вопрос частично можно найти в книге, о которой я уже упоминал ранее - "Взлет и падение мира на земле" Майкла Мандельбаума. В ней прослеживается история: от холодной войны между американской демократией и советским коммунизмом (1945-1989) до исключительно мирной четверти века (1989-2015), обусловленной распространением демократии и взаимозависимостью мировой экономики, на протяжении которой не было ни одного конфликта между крупными державами, а также до более опасной текущей эпохи, когда Китай, Иран и Россия смещают давление демократии и необходимость устойчивого экономического роста посредством продвижения среди своего народа радикального ультранационализма.



Что делает радикальный национализм в Китае, Иране и России еще более опасным, так это то, что в каждой из этих стран он неразрывно связан с государственной промышленностью, в особенности военной, и возникновение такого национализма происходит как раз в то время, когда американская демократия ослабевает.



Социальные сети усугубляют нашу изнуряющую политическую и культурную гражданскую войну, которая мешает американцам объединиться, а Вашингтону - стать защитником и создателем системы глобальной стабильности, как это было после Второй мировой войны.



После распада Советского Союза мы расширили НАТО до границ России. Это глупое решение сделало посткоммунистическую Россию врагом вместо потенциального партнера и привело к созданию идеальных условий для появления антизападных диктаторов, таких как Путин (представьте себе, если бы Россия, не имеющая никаких торговых или пограничных споров с нами, была бы нашим союзником, а не Китая и Ирана, у которых имеются споры с нами).



Кроме того, после событий 11 сентября вторжение Соединенных Штатов в Афганистан и Ирак не привело к ожидаемым положительным результатам и плюрализму. В сочетании с экономическим кризисом 2008 года и нынешней пандемией, а также общим опустошением производственной базы США, это ослабило не только американскую самоуверенность, но и доверие всего мира к Соединенным Штатам.



И каков результат? В настоящее время Китай, Россия и Иран бросают вызов мировому порядку после Второй мировой войны более активно, чем когда-либо, многие люди сомневаются, что у Соединенных Штатов хватит сил, союзников и ресурсов, чтобы разрешить новый геополитический конфликт.



Мандельбаум как-то сказал мне: "То, что коммунизм исчез, и больше нет двух политико-экономических систем, претендующих на универсальную легитимность управления каждой страной, не означает, что в международной политике не существует идеологических соображений".



По его словам, режимы, подобные Китаю, Ирану и России, чувствуют гораздо большую угрозу со стороны демократии, чем мы думаем. В первом десятилетии XXI века этим режимам удалось получить достаточную общественную поддержку благодаря экономическому прогрессу. Но во втором десятилетии это оказалось сложнее: "Лидерам этих стран нужно найти альтернативу, и они выбрали ультранационализм".



Готовы ли мы к этому вызову? Я уверен, что с помощью наших традиционных союзников мы сможем сдержать более агрессивные и националистические Россию и Иран разумной ценой.



Но Китай - другое дело. Поэтому нам нужно понять, в чем заключаются как наши сильные и слабые стороны, так и Китая.



В настоящее время Китай является реальным соперником в военной, технологической и экономической областях, за исключением одной важной сферы - разработки и производства самых передовых микропроцессоров, логических микросхем и микросхем памяти, которые являются основой искусственного интеллекта, машинного обучения, высокопроизводительных компьютеров, электромобилей, телекоммуникаций и всей цифровой экономики, за счет которой мы движемся вперед.



До сих пор масштабные усилия, предпринимаемые китайским правительством для развития индустрии вертикально-интегрированных микрочипов, в значительной степени не позволяют освоить физические процессы и работу аппаратного обеспечения на наноуровне. Эти навыки необходимы для крупномасштабного производства высокоточных микропроцессоров.



Однако недалеко от Китая находится крупнейший и самый продвинутый в мире производитель микросхем - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. По данным Исследовательской службы Конгресса, на сегодняшний день компания TSMC является одним из трех самых передовых и крупнейших в мире производителей полупроводниковых микросхем. Samsung и Intel занимают второе и третье места соответственно.



Большинство разработчиков микросхем, таких как IBM, Qualcomm, Nvidia и AMD (или даже Intel, в некоторой степени), в настоящее время используют технологии TSMC и Samsung для производства своих микропроцессоров.



Но не менее важно, что три из пяти компаний, производящих высокоточные литографические машины, инструменты и программное обеспечение, которые TSMC и другие компании используют для изготовления своих микрочипов, находятся в Соединенных Штатах (две других - в Нидерландах и Японии). Китай отстает в данной области.



Ввиду этого, у американского правительства есть рычаги воздействия, чтобы ограничить TSMC в производстве передовых микросхем для китайских компаний. Действительно, всего две недели назад Соединенные Штаты потребовали от TSMC приостановить новые заказы от семи китайских центров, занимающихся высокопроизводительными вычислениями, по причине того, что они подозреваются в оказании стране помощи в разработке оружия.



Гонконгская газета South China Morning Post процитировала слова Лю Чжиманя, ученого из Университета Гонконга в сфере компьютерных наук: "Санкции определенно повлияют на способность Китая сохранять лидирующие позиции в области высокопроизводительных вычислений", поскольку все имеющиеся на сегодняшний день суперкомпьютеры используют процессоры Intel или изготовленные TSMC в соответствии с разработками AMD и IBM. Лю Чжимань также отметил, что существуют альтернативы из Южной Кореи и Японии, они не настолько мощные.



Китай наращивает масштабы исследований в области физики, нанотехнологий и материаловедения, что будет способствовать разработке следующего поколения микросхем и оборудования для их производства. Но для того, чтобы выйти на передовые позиции, Китаю может потребоваться десятилетие или даже больше.



Вот почему на сегодняшний день Китай так хочет вернуть Тайвань. Дело не только в идеологических причинах, но и в стратегических соображениях - Китай надеется вовлечь компанию TSMC в военную промышленность. Как бы американские стратеги ни были привержены сохранению демократии Тайваня, их больше волнует обеспечение того, чтобы TSMC не попала в руки Китая по стратегическим причинам (в настоящее время компания TSMC занимается строительством нового завода по производству полупроводников в Финиксе). Потому что в цифровом мире те, кто контролирует лучших производителей микросхем, смогут контролировать… многое.



Прочтите книгу "2034". В романе Китай получает технологические преимущества благодаря своей невидимой сети, управляемой искусственным интеллектом, спутниковым помехам и стелс-технологиям. После этого он успешно наносит внезапный удар по Тихоокеанскому флоту США.



Первое, что нужно сделать Китаю, захватить Тайвань.



Давайте сделаем так, чтобы все это осталось художественным вымыслом.



Оригинал публикации: 中美之间必有一战吗?Опубликовано 28/04/2021 Источник - иноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1619764860

