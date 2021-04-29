УзбБлогера Базарова посадили под домашний арест

11:58 30.04.2021

Блогера Миразиза Базарова отправили под домашний арест. Ему запретили общаться с кем бы то ни было - адвокат



В Узбекистане на блогера Миразиза Базарова, защищавшего права ЛГБТ, открыли уголовное дело. Решением суда его отправили под домашний арест и запретили общаться с кем бы то ни было.



Об этом "Озодлику" сообщил адвокат Миразиза Базарова Сергей Майоров.



- Его арестовали. Домашний арест. Он уже дома. Ему запретили общаться с кем бы то ни было, - сообщил "Озодлику" адвокат Сергей Майоров.



Напомним, 29 апреля Миразиза Базарова выписали из больницы, куда он попал после жестокого избиения неизвестными в конце марта этого года. Фотожурналист из Ташкента Тимур Карпов сообщил журналистам, что целый месяц возле больничной палаты, где лежал блогер, дежурили сотрудники правоохранительных органов и никого к нему не впускали.



Днем в четверг Сергей Майоров сообщил "Озодлику", что после выписки из больницы Базарова увезли на допрос в Главное управление внутренних дел города Ташкента.



- Сейчас его допрашивают в ГУВД. Рассматривается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, - говорил Майоров.



22 апреля в отношении Миразиза Базарова было возбуждено уголовное дело по пункту "г" части 3 статьи 139 ("Клевета") и статье 140 ("Оскорбление") Уголовного дела Узбекистана. В том случае, если суд признает Базарова виновным, ему грозит три года тюрьмы.



По словам Сергея Майорова, уголовное дело против Миразиза Базарова возбуждено по заявлению преподавателей среднеобразовательной школы №110 в Мирабадском районе города Ташкента, оскорбившихся на одно из видео Базарова, размещенное в октябре прошлого года в TikTok.



- В качестве основания для возбуждения уголовного дела они приводят слова Миразиза Базарова, сказанные на одном из его видео в TikTok. На этом видео блогер сказал, что "школа - это место, где старые рабыни и неудачницы учат детей быть рабами и неудачниками", - сказал Сергей Майоров.



Редакции "Озодлика" не удалось связаться с руководством школы №110, которую в народе называют "президентской школой".



29 апреля на телефонные звонки нашего журналиста в администрации школы никто не ответил.



Школа №110 в Ташкенте, в которой учился и которую отремонтировал известный миллиардер Алишер Усманов, в середине апреля этого года оказалась в центре скандала после того, как советник министра юстиции Узбекистана по вопросам государственного языка Шахноза Соатова сообщила в своем Telegram-канале о том, что в данном учебном заведении мерили длину носков учеников, назвав это борьбой с ЛГБТ.



Напомним, блогера Миразиза Базарова избили вечером 28 марта этого года трое неизвестных, у одного из них была бейсбольная бита. Блогера доставили в больницу, там ему диагностировали повреждения внутренних органов, открытый перелом левой ноги и сотрясение мозга.



Базаров собирался провести очередное мероприятие для поклонников японского аниме и корейской поп-музыки, но его пришлось отменить - на участников напали несколько десятков неизвестных. До этого блогер выступал за отмену уголовного наказания за гомосексуальность, которое до сих пор существует в стране. В соцсетях неизвестные распространили слухи, что организованное блогером мероприятие - собрание узбекистанского ЛГБТ-сообщества.



В свою очередь знакомые блогера предполагают, что нападение может быть связано с его критикой работы властей Узбекистана. В своих постах Базаров критиковал президента Шавката Мирзияева, писал о растущей коррупции, называл экономические реформы и политику главы государства "огромной потерей" и обвинял правительство в "краже денег у людей" во время карантина. Он также призвал бойкотировать предстоящие президентские выборы.



Хурмат Бабаджанов