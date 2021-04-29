Киргизия уточнила свои потери - 31 погибший

15:01 30.04.2021

30 апреля 2021, Бишкек - 24.kg, Аида ДЖУМАШОВА



Ситуация на границе. Число погибших увеличилось до 31 человека



На данный момент в медучреждениях Баткенской области и Бишкека находятся 80 пострадавших во время конфликта на кыргызско-таджикской границе. Об этом 24.kg сообщил координатор Минздрава по Баткенской области Арзыбек Борубеков.



По его словам, количество умерших достигло 31 человека.



"Всего пострадало 154 человека, из которых 31 скончался. В медучреждения Бишкека переведены 43 человека", - сообщил Арзыбек Борубеков.



Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды "Головной" в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.



Ранее сообщалось, что за медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 13 человек погибли, среди них ребенок.



Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.



Отметим, водораспределитель "Головной" находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.