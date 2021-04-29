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|Перестрелка в районе села Кызыл-Бель. Ситуация на кыргызо-таджикской границе
15:03 30.04.2021
В селе Кызыл-Бель сельского округа Кара-Бак Баткенского района днем 30 апреля была стрельба.
видео тут -
https://www.turmush.kg/ru/news:1699402?from=portal&place=topgiga
Как сообщается, были слышны выстрелы на контрольно-пропускном пункте.
Ранее полпред правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев сообщал, что примерно в 09:45 30 апреля на КПП "Кызыл-Бель автодорожный" была стрельба.
"В течении примерно 15 минут была сильная стрельба. Мы изучаем, что стало причиной. Провели переговоры и остановили стрельбу. Сотрудник нашей Таможенной службы получил ранение - выстрел был произведен из снайперской винтовки. Остальные не пострадали. Сейчас там находятся наши Внутренний войска и милиция. Приехали граждане и сообщили, что там стрельба продолжается. Но мы провели разъяснительные работы, сейчас там стрельбы нет. Ситуация спокойная, боевых столкновений нет там нет. Наши силовые структуры находятся там и охраняют", - сказал он.