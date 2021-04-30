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Исфара – странная война. Конфликт отдает болью в организме евразийской интеграции, он требует решения, - А.Уваров
15:11 30.04.2021

АНДРЕЙ УВАРОВ | 30.04.2021

Все началось 28 апреля якобы из-за таджикского КамАЗа, который загрузил гравий с водораспределительной станции "Головной". Причем Бишкек уверяет, что таджики готовились: были вырыты траншеи, установлена камера видеонаблюдения. Затем на киргизской территории был вывешен таджикский флаг. Сразу появились группы недовольных из аулов Кок-Таш и Ходжа Аълло, начались традиционное для этих мест перебрасывание булыжниками, затем стрельба.

Точка конфликта – водозабор "Головной" на границе Кыргызстана и Таджикистана

ГКНБ Таджикистана назвал зачинщиком ссоры председателя Баткенского района Акылбека Оразова, а киргизская сторона возложила вину на главу Исфаринского района Баховидина Баходирзоду.

Отметим, что на данном участке любые строительные работы одной из сторон мгновенно вызывали повышенную нервозность соседей.

Естественно, что и Киргизия, и Таджикистан провоцировали усугубление конфликта своими односторонними заявлениями. В начале апреля в Бишкеке сообщили о планах строительства водохранилища на реке Козу-Баглан (в Кыргызстане) или Ходжабокиргон (в Таджикистане) якобы "для всеобщей выгоды". Душанбе всеобщность сразу отверг, поскольку водохранилище якобы помешает поступлению воды в несколько районов на севере Таджикистана.

Попытка главы ГКНБ Киргизии Камчыбека Ташиева решить спор стремительным порывом обмена территориями обернулась неудачей; 7 апреля прозвучала воинственная риторика президента Рахмона во время неожиданного визита в анклав Ворух. Последний конфликт здесь произошел 17-18 апреля и вот – однодневная война.

Вечером 28 апреля Бишкек уверял, что ситуация "стабильная с элементами напряженности", а уже ночью шла ожесточенная перестрелка.

Версии сторон о "горячей фазе" 29 апреля различны. В Бишкеке уверяют, что одновременно начали обстреливать киргизские заставы Капчыгай", "Мин-Булак", "Достук", а также пограничные посты "Кожогар" и "Булак-Баши". Таджики говорят обратное, указывая на захват киргизским спецназом ГКНБ "Бору" таджикской заставы "Ходжа Аълло". Причем за ночь к Исфаре подтянули танки и БМП, перестрелка привела к возгоранию зданий на заставах "Торт-Куль" и "Достук" Баткенского пограничного отряда. Появились заявления о полетах таджикских вертолетов.

Огнь велся и по жилым домам в селах Арка, Достук, Кулунду, Максат, Жаштык. Началась перестрелка между пограничниками в Лейлекском районе Баткенской области. Ранен мэр Исфары Баховидин Баходирзода.

О необходимости прекратить огонь, с предложением посредничества и помощи выступили в Ташкенте, Нур-Султане и Москве. Вечером 29 апреля в Казани, где проходило заседание Евразийского межправительственного совета, премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов и премьер-министр Таджикистана Кохир Расулзода заявили, что в результате переговоров между министрами достигнуты договоренности о полном прекращении огня с 20:00 часов и отвода военных сил на места прежней дислокации. Это подтвердили главы МИД республик Руслан Казакбаев и Сироджиддин Мухриддин, а после глава ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов и полномочный представитель правительства Кыргызстана в Баткенской области Омурбек Суваналиев, которые встретились поздним вечером в чайхане Исфары.

Тем не менее утром 30 апреля Бишкек заявил о перестрелке в районе заставы "Гулистон" и о том, что граждане Таджикистана взяли в плен главу села Интернационал Мырзабека Жумабаева. Душанбе все отрицает.

Исфара – странная война

Внимательное рассмотрение стремительных событий выявляет ряд странностей.

– Конфликт явно ждали. За несколько дней до начала горячей фазы Суваналиев говорил: "Мы чувствовали, что на границе будет провокация. Похищение двух парней в Лейлеке, ноты министерств, фейковая нота МИД РТ – это цепь событий. Есть силы, заинтересованные в обострении, но мы не допустим массовых столкновений".

– 28 апреля, в день эскалации конфликта, полномочный представитель правительства Киргизии Омурбек Суваналиев и глава Согдийской области Таджикистана Раджоббой Ахмадзода встретились на нейтральной полосе между КПП "Кызыл-Бел" и "Гулистон". Они договорились в целях недопущения конфликта на границе вести совместную разъяснительную работу не допускать провокаций, хотя в это время уже разворачивалась история с видеокамерами.

– Примечательно, что конфликт начался, когда "куратора Воруха", главы ГКНБ Киргизии Камчыбека Ташиева не было в стране.

– Удивила мобилизационная готовность пограничников, армейцев и спецназа.

– Конфликт имел мощное информационное сопровождение. Если раньше взаимное забрасывание камнями, перестрелки даже с использованием АГС и минометов были достоянием региональных новостных агентств, то нынче об этом гремит весь мир. В украинских и прибалтийских СМИ чувствуется ликование: между странами – членами ОДКБ началась война!

– Тему ОДКБ как-то странно подсветил Бишкек, когда у Жапарова сообщили, что Кыргызстан не просит помощи у ОДКБ в решении конфликта с Таджикистаном; в это же время в Душанбе шло совещание секретарей Совбезов ОДКБ.

– Появилось множество заявлений о "действиях третьей стороны", которую политолог Макс Сариев назвал "глобальным игроком, который в скором будущем станет известным".

Версию "третьей силы" косвенно подтверждают разговоры о необходимости "маленькой победоносной войны" как для Жапарова, которому нужно укрепить свои позиции после референдума со спорными инициативами, так и для Рахмона, который начинает передачу власти сыну Рустаму Эмомали.

Разумеется, давний системный конфликт находится в сфере внимания Госдепа США. Главная задача американцев в связи с выводом войск из Афганистана – "зацепиться за регион". Не зря несколько дней назад Энтони Блинкен говорил по телефону с главами МИД Казахстана – Мухтаром Тлеуберди и Узбекистана – Абдулазизом Камиловым, а 23 апреля состоялась виртуальная встреча Блинкена с главами внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии в формате C5+1.

Совершенно очевидно, что большой войны, даже с учетом воинственно-патриотической риторики Рахмона в духе "ни пяди таджикской земли не отдадим", не будет. Однако конфликт остается, он будет продолжаться. И он уже отдает болью в организме евразийской интеграции, он требует решения. Пока оптимальным решением является размещение в зоне конфликта миротворческих сил ОДКБ.

Источник - Фонд стратегической культуры
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1619784660
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