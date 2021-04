Когда русские летающие тарелки нападут на Белый дом? - Д.Седов

15:15 30.04.2021

ДМИТРИЙ СЕДОВ | 29.04.2021 |



Oчередной раунд американского бокса с тенью русской угрозы



В Конгрессе США поднят вопрос о тайном оружии России. Сначала представители Пентагона сообщили спецкомитету конгресса об использовании русскими "мистических лучей" против американских военнослужащих. Затем четыре бывших специалиста по безопасности, привлеченных к расследованию, объявили, что, по их мнению, атаки неизвестными лучами осуществляются на американских солдат по всему миру.



Двум комитетам конгресса были представлены доклады, содержавшие сведения о повреждениях, полученных американцами в результате тайного облучения в Сирии в 2020 году. Правда, повреждения эти сильно похожи на признаки заболевания гриппом. Не понявший сути момента глава американского Центрального командования генерал Фрэнк Маккензи подверг сомнению версию о "мистических лучах" и заявил, что никаких доказательств облучения солдат на Ближнем Востоке не получено.



Выступление генерала Маккензи заставило Пентагон на некоторое время замолчать, но самого генерала вызвали на заслушивание в конгресс и теперь ему предстоит раскаяться в своих заблуждениях.



Сейчас расследование русских атак с помощью неизвестных лучей ведется полным ходом; выясняют, сколько американцев от них пострадали. В связи с этим представитель Национальной разведки уклонился от контактов с журналистами, которые интересовались инцидентом в Сирии. В дополнение к сирийскому случаю существуют подозрения относительно Кубы. В 2016 г. около 50 сотрудников посольства США в Гаване пожаловались на симптомы некого заболевания, которое потом назвали "гаванской болезнью". У посольских звенело в ушах, они теряли равновесие, испытывали головную боль и тошноту. Специалисты сразу решили, что эти симптомы далеки от последствий вечеринок с кубинским ромом и марихуаной. Здесь, без сомнения, был чей-то злой умысел.



В декабре 2020 года в отчете Госдепа было указано на "направленную пульсирующую радиочастотную энергию, вызвавшую гаванский синдром". Правда, аппаратура ЦРУ, которой напичкано посольство, никакого излучения не выявило, отчет нашли голословным и конгрессу докладывать не стали.



Чем-то попытки обнаружить в Гаване вредоносные излучения напоминали усилия американских спецслужб выявить вмешательство русских хакеров в выборы в США. Ни там, ни там преступники обнаружены не были. Видно, далеко вперед вырвались русские в создании секретной аппаратуры, коли американские спецслужбы не могут выявить даже признаки ее деятельности.



По признанию специалистов АНБ и ЦРУ, обстоятельства вокруг этих инцидентов настолько туманны, что трудно определить даже род примененного оружия. Хотя в части теории у американцев есть достижения. Например, они уверены, что атаки с использованием высококонцентрированной электромагнитной энергии, радиочастот или СВЧ-лучей должны быть очень мощными, чтобы нанести урон объекту воздействия. Непонятно одно: для мощного излучения необходима крупная энергетическая установка и большая по размерам излучающая аппаратура. В Сирии вокруг "пораженных" морпехов ничего подобного не нашли, хотя исследовалась большая территория. Тем не менее тревожные репортажи о "русских лучах смерти" подоспели вовремя. Президент Джо Байден как раз принимал решение о втором цикле санкций против России, и эта информация укрепила его в собственной правоте. По его указанию были подняты по тревоге все заинтересованные спецслужбы. Включилась в работу и "Шайка восьмерых" (The Gang of Eight), которая, как известно, мелочами не занимается. Это группа из восьми руководящих конгрессменов, которых информируют по самым чувствительным секретным вопросам национальной безопасности США; в нее входят лидеры обеих партийных фракций в сенате и палате представителей, а также лидеры большинства в комитетах по разведке этих палат.



Специалисты пока сомневаются, есть ли сходство между случаями в Сирии и на Кубе. Особую их озабоченность вызвало внезапное заболевание американского морпеха в Сирии. Позже расследование Пентагона выявило, что имел место случай пищевого отравления с типичными последствиями, но профессор института в Миддлбери Джеффри Люис (Jeffrey Lewis) все равно считает, что это происки российских спецслужб. "Проблема в том, что мы не понимаем, почему так много людей становятся больными, до того как поняли, какое оружие, технические средства или излучение против них применяется", – рассуждает профессор.



Как не понять озабоченного человека?! Если иметь в виду, что пищевые расстройства морпехов в различных странах мира – дело не такое редкое, теме русских таинственных лучей суждена долгая и интересная жизнь. Есть, правда, скептики. Бывший директор офиса оперативной проверки и оценки Пентагона Фил Койл (Phil Coyle) говорит: "Возможное преимущество воображаемого оружия состоит в том, что его нельзя обнаружить. Никто не может толком объяснить, что произошло в Сирии. Мы знаем, что солдаты заболели. Но мы не знаем, было ли это пищевое отравление или что-то еще, поэтому мы не можем обвинять русских. И то же самое касается событий на Кубе".



Однако политическим установкам администрации США такие рассуждения не соответствуют. Администрация не замечает и высказываний американских психиатров о возможности массового психогенного заболевания (мass psychogenic illness), когда имеет место эффект быстрого распространения симптомов болезни в сплоченной группе на основе внушения и самовнушения. Такие симптомы, как правило, вызываются страхом, чрезмерной погруженностью в себя, неопределенным ожиданием. Более фундаментальные сдвиги происходят на глубоком неврологическом уровне, где кодируются чувства, восприятия, воспоминания. Оба уровня вступают во взаимодействие, что может вызвать бредовые состояния. Вслед за головными болями от неведомых лучей рано или поздно пострадавшие "увидят" их источники. В связи с тем, что в западных СМИ наблюдается сейчас всплеск публикаций об НЛО, нельзя исключать, что страдальцы обнаружат русские летающие тарелки, выстреливающие "лучами смерти". Это сама по себе страшная беда, но если тарелки начнут видеть в Белом доме, последствия могут оказаться бесконечно страшнее.