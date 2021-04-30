ЕАЭС претендует на большее. В Казани прошло заседание межправсовета "пятерки", - "Къ"

15:58 30.04.2021

"Коммерсантъ" от 30.04.2021,

Сегодня в Казани завершился саммит глав правительств стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) - на расширенном заседании межправсовета премьер-министры "пятерки" обозначили роль этого союза как "связующего звена" в возможном построении Большого Евразийского партнерства. Также премьеры задумались о переходе от антикризисной уже к постпандемийной экономической политике. Предполагается, что она будет основана на усилении промышленной кооперации, на недопущении появления новых барьеров на внутреннем рынке союза, а также на развитии инфраструктуры.



Премьеры стран "пятерки" сегодня вновь собрались в Казанской ратуше на заседание межправсовета, продолжив начатое вчера обсуждение вопросов развития союза. Напомним, на этот раз встреча премьеров проходит в сильно расширенном формате - помимо наблюдателей (Молдавия, Куба, Узбекистан) в качестве гостей были приглашены представители Таджикистана и Туркмении. В таком широком кругу премьеры говорили о необходимости объединения усилий для противостояния внешним экономическим и политическим вызовам. "Мы работаем в непростое время - пандемия, региональные кризисы, торговые войны. Эти проблемы усугубляются вмешательством Запада во внутренние дела других государств, сильным политическим и экономическим давлением",- обратился к главам делегаций премьер-министр Михаил Мишустин.



Расширенный формат мероприятия выглядел как стремление продемонстрировать важность ЕАЭС как геополитического объединения. По словам Михаила Мишустина, союз должен стать "основным связующим звеном" в построении Большого Евразийского партнерства.

Напомним, впервые идею такого образования сформулировал президент Владимир Путин в конце 2015 года - речь шла о формировании экономического партнерства между ЕАЭС, Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), а также странами, которые присоединяются к ШОС. "Какой бы ни была ситуация на мировой арене, необходимо углублять контакты с ближайшими партнерами, прежде всего СНГ, ШОС, БРИКС",- подчеркнул он и отметил, что "пятерка" заинтересована в выстраивании конструктивного диалога с Евросоюзом "на равных условиях и принципах взаимоуважения".



Вернувшись от геополитики к экономике ЕАЭС, премьеры констатировали постепенное восстановление товарооборота в союзе - в январе-феврале рост составил 6,8% в годовом выражении (до $9 млрд). На фоне роста премьер-министр Казахстана Аскар Мамин отметил, что фокус уже пора смещать от "кризис-менеджмента в сторону более долгосрочных задач" - постпандемийного развития. Основными направлениями, по его словам, должны стать существенное ускорение промышленной кооперации, формирование дополнительных источников финансирования, а также недопущение появления искусственных барьеров для взаимной торговли и наращивание качественной инфраструктуры в ЕАЭС. По одному из этих пунктов "пятерка" сегодня уже согласовала общие подходы - премьеры подписали основные направления промышленного сотрудничества до 2025 года.



По словам премьер-министра Белоруссии Романа Головченко, документ нацелен на решение трех задач: обеспечение перехода на новый уровень технологического развития промышленности за счет цифровизации, повышение конкурентоспособности и продвижение продукции союза на внешних рынках.

Пока же, с учетом влияния пандемии на мировые рынки, отметил Михаил Мишустин, "по линии правительства нужно координировать меры по регулированию экспорта в рамках союза" - чтобы сдержать рост потребительских цен (прежде всего, это касается сельскохозяйственной и сырьевой продукции). Как сообщил после заседания председатель Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович, премьеры пока договорились "провести работу по сближению и возможной гармонизации применяемых мер экспортного регулирования".



Евгения Крючкова, Казань