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На взлет! В Узбе создадут еще 2 госавиакомпании
16:36 30.04.2021

Минимум две новые авиакомпании появятся в Узбекистане - министр транспорта
До конца года в Узбекистане ожидается создание минимум двух новых авиакомпаний, сообщил министр транспорта и глава Uzbekistan Airways Илхом Махкамов. По его словам, компании уже подали заявления в Агентство гражданской авиации и работают над приобретением самолетов в лизинг. Одной из авиакомпаний может быть Air Marakanda.

Министр транспорта и глава Uzbekistan Airways Илхом Махкамов на пресс-конференции в среду анонсировал появление двух новых авиакомпаний в Узбекистане до конца 2021 года, передает корреспондент "Газеты.uz".

Министр транспорта, глава Uzbekistan Airways Илхом Махкамов и председатель правления Uzbekistan Airports Рано Джураева. Фото: Министерство транспорта.

Илхом Махкамов опроверг предположения, что в качестве министра транспорта и одновременно главы Uzbekistan Airways он продолжит "монопольную политику".

"Это не так. Если посмотреть на статистику, то конкурентоспособность или отсутствие монополии зависит не только от появления внутри страны новых авиакомпаний, но также от проникновения [на рынок] авиакомпаний из других стран", - сказал он.

В качестве примера глава Минтранса привел 12 авиакомпаний из России, которые летают по тем же маршрутам, что и Uzbekistan Airways, а также увеличение рейсов турецкой Turkish Airlines в Узбекистан, полеты эмиратского лоукостера Air Arabia, двух казахстанских компаний - SCAT и Air Astana - и трех египетских.

"Что это, если не конкуренция? Я считаю это конкуренцией. Мы должны быть конкурентоспособными по цене, сервису, безопасности", - сказал министр.

Илхом Махкамов также отметил получение частной авиакомпанией Узбекистана Qanot Sharq своего первого самолета Airbus A320. В течение месяца ожидается прибытие еще одного такого же лайнера.

"Кроме того, я сам знаю, минимум две компании обратились в Агентство гражданской авиации при Министерстве транспорте с желанием открыть две авиакомпании и вести свою деятельность. На сегодняшний день они работают над приобретением самолетов в лизинг, оформлением необходимых документов", - рассказал он.

По его словам, Министерство транспорта не будет препятствовать таким компаниям, а только поддержит их. До конца года на рынке могут появиться минимум две новые авиакомпании, предположил он.

Илхом Махкамов сообщил, что Uzbekistan Airways работает над проектом по приобретению самолетов малой вместимости для увеличения рейсов внутри страны. Но "сейчас об этом говорить немного рано. После разработки бизнес-модели мы отдельно сообщим об этом", сказал он.

В июне 2019 года Минтранс сообщал, что Uzbekistan Airways меняет стратегию приобретения самолетов. Для региональных рейсов планировалось закупать самолеты малой вместимости, такие как Bombardier или Embraer.

Air Marakanda
Ранее "Газета.uz" писала, что аэропорт Самарканда могут передать в управление иностранному предприятию Air Marakanda, которое должно инвестировать в проект 80 млн долларов. Правительство разрешило заключить с компанией договор о государственно-частном партнерстве без проведения тендера. Министр транспорта Илхом Махкамов заявил, что переговоры с Air Marakanda велись давно, но договор о ГЧП пока не подписан. При этом он добавил, что "переходить опять на тендер - это опять затраты времени". Для оценки финансовой модели Air Marakanda будут привлечены международные юридические и финансовые компании.

15 апреля во время визита в Самаркандскую область президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев ознакомился со строительством нового международного аэропорта города. Ему также была представлена презентация с проектами по строительству отелей, туристической зоны и создания новой авиакомпании, выяснила "Газета.uz".

В презентации (есть у "Газеты.uz") отмечалось, что создаваемая авиакомпания планирует приобрести три самолета A320 и два вертолета на основе лизинга. Перевозчик также намерен наладить рейсы в Саудовскую Аравию в рамках программы "Умра". В презентационном ролике был показан самолет с логотипом Air Marakanda.

Источник - Газета.uz
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