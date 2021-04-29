 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Путин предлагает себя в посредники - мирить таджиков с кыргызами
18:46 30.04.2021

Конфликт на границе Кыргызстана и Таджикистана: Путин готов стать посредником

Президент России Владимир Путин готов выступить посредником в разрешении кризисной ситуации между Кыргызстаном и Таджикистаном, сообщает zakon.kz.

Об этом заявил ТАСС пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков.

Безусловно, учитывая нашу общность в различных форматах - это и ОДКБ, и другие - конечно же, президент всегда готов сыграть посредническую роль в разрешении острых проблем, которые могут возникать между странами-участницами. Он уже это неоднократно и эффективно демонстрировал, - сказал он.
Песков отметил, что Россия обеспокоена этой ситуацией.

Обе стороны наладили контакт по линии министров иностранных дел. Мы, конечно, обеспокоены этими новостями, внимательно следим и приветствуем принятое решение о прекращении огня. Надеемся, что это будет устойчивое прекращение огня, которое позволит избежать дальнейших таких эксцессов, - подчеркнул Песков.

Источник - zakon.kz
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