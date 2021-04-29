Скончался Народный артист Казахской ССР певец Ескендир Хасангалиев

19:47 30.04.2021

Скончался известный казахстанский певец и композитор Ескендир Хасангалиев, сообщает zakon.kz.



Об этом на странице в Facebook написал вице-министр культуры и спорта Дауешов Нуркиса.



22 апреля сообщалось, что Ескендир Хасангалиев попал в реанимацию с COVID-19.



Ескендир Утегенович Хасангалиев родился 13 февраля 1940 года в Западно-Казахстанской области.



Хасангалиев - известный казахский композитор-песенник, певец (лирический баритон), народный артист Казахской ССР (1984). Один из основоположников казахской современной песни.