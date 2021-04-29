 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Пятница, 30.04.2021
21:42  Беда не приходит в одну: чему трагедия в Индии учит другие страны, - Н.Портякова
21:41  Миссия России – выжить, миссия Запада – умереть, - А.Халдей
21:39  Русские в России вымирают. Одна надежда - обрусение мигрантов, - "КП"
21:38  Где взять 25 миллионов "новых русских"
21:36  Военное - не дело: как конфликт Душанбе и Бишкека влияет на ЕАЭС
21:31  Кыргызов эвакуируют из приграничных сел (сводные данные)
19:47  Скончался Народный артист Казахской ССР певец Ескендир Хасангалиев

18:46  Путин предлагает себя в посредники - мирить таджиков с кыргызами
16:36  На взлет! В Узбе создадут еще 2 госавиакомпании
15:58  ЕАЭС претендует на большее. В Казани прошло заседание межправсовета "пятерки", - "Къ"
15:18  Россия ставит условия Центральной Азии, - Т.Бордачев
15:15  Когда русские летающие тарелки нападут на Белый дом? - Д.Седов
15:11  Исфара – странная война. Конфликт отдает болью в организме евразийской интеграции, он требует решения, - А.Уваров
15:03  Перестрелка в районе села Кызыл-Бель. Ситуация на кыргызо-таджикской границе
15:01  Киргизия уточнила свои потери - 31 погибший
11:58  УзбБлогера Базарова посадили под домашний арест
09:50  Казахстан: что делать с бегством капитала? - Г.Михайлов
09:41  New York Times: случится ли война между Китаем и США?
09:33  Погром в Иерусалиме. "Привилегия белых" в США даже рядом не стояла с "привилегией евреев" в Израиле, - И.Шамир
08:45  Пандемия воровства. КазКоррупцию не берет никакая вакцина, - А.Бектенова
08:43  Мины летят. Стрельба на кыргызо-таджикской границе (Лейлек) возобновилась
08:40  "После четвертой революции Кыргызстан исчезнет", - ясновидящая Света (Тойгонбаева)
08:25  Москву раздражает турецко-украинское танго, - Le Figaro
08:07  На таджико-кыргызской границе похищен неизвестными аким села Интернационал...
07:48  Киргизия подсчитывает потери - 13 убитых... 134 раненых
07:43  В ГосДеп США вернулась Вика Нуланд ("киевская печенька")
07:36  Пекин выигрывает у Дели бой за Южную Азию. Соседи Индии просят вакцину у Китая, - В.Скосырев
07:32  Израиль. Более 40 иудеев задавили друг дружку во время религиозного праздника у горы Мерон
07:27  Киргизия - Таджикистан: однодневная война в горах, - "СП"
07:19  Кыргызстан и Таджикистан подписали протокол по урегулированию вооруженного конфликта: 4 пункта
07:15  Страны, где элита презирает народ, умирают, - Сергей Лукьяненко
00:30  Вода и земля довели киргизов и таджиков до огня на поражение, - В.Панфилова
00:09  Британия начала новую игру в Афганистане, - А.Серенко
00:07  Киргизия и Таджикистан делят четыреста километров общей границы, - "НГ"
00:05  Киргизские и таджикские пограничники снова вступили в перестрелку
00:04  Почему развоевались кыргызы с таджиками? - О.Малахова
Четверг, 29.04.2021
23:57  Зеленский неожиданно и секретно сменил главу "Нафтогаза"
23:25  На границе Киргизии и Таджикистана произошло боестолкновение
22:51  Камнеметно-Баткенское добрососедство. Кыргызы и таджики миром жить не могут, - В.Хлюпин
22:19  В Ташкенте снова осудили "журналиста-рецидивиста" Саида Янышева
21:40  Водозаборный инцидент. С кыргызской стороны убито трое, более 50 - ранено
19:58  У Тимура Бекмамбетова отбирают квартиру в центре Москвы. За незаконный перестрой
19:48  О бесполезности и некоторой пользе договора о запрещении ядерного оружия, - Б.Тузмухамедов
19:46  Смерть на пороге: очевидец событий рассказал о неизвестных деталях афганской войны
19:43  Армию Украины может ждать "мегаиловайск", - П.Фельгенгауэр
19:40  Я сошла с ума, я сошла с ума... В ГосДуму от ЕдРа собралась вокалистка из "Тату"
19:38  Отечество в опасности: Макрона предупредили о рисках гражданско-исламской войны
19:28  Кыргызы рапортуют о победе - "взята под полный контроль местность "Головной""
19:26  Тушить конфликт в Баткен от кыргызов прибыл вице-премьер Новиков
19:08  Кыргызстан и Таджикистан вроде как договорились о прекращении огня, - уверяет КырМИД
18:42  На кыргызо-таджикской границе идет бой - есть убитые, среди раненых - мэр таджикской Исфары
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Кыргызстан   |   Таджикистан   | 
Военное - не дело: как конфликт Душанбе и Бишкека влияет на ЕАЭС
21:36 30.04.2021

Несмотря на территориальные споры и политическое давление, страны намерены развивать экономическое сотрудничество

Любовь Лежнева

Взаимная торговля в ЕАЭС в прошлом году сократилась на 12,3%, и ее восстановление - один из ключевых вопросов для России, сообщили "Известиям" в пресс-службе Минэкономразвития по итогам заседания Евразийского межправсовета. На нем премьер Михаил Мишустин сообщил о совместных программах по освоению космоса и регулированию экспорта, отметив рост интереса к ЕАЭС со стороны третьих стран. Разразившийся военный конфликт на границе члена союза Киргизии и Таджикистана, который также рассматривает вопрос вхождения в объединение, не будет иметь серьезных последствий для интеграции, считают в экспертном сообществе. Участники ЕАЭС и заинтересованные стороны нацелены и дальше стирать торговые барьеры - прежде всего из-за влияния западных стран, заявили "Известиям" в МИД Белоруссии.

Подули на воду: на границе Киргизии и Таджикистана произошло боестолкновение
Причиной послужил конфликт из-за доступа к водным ресурсам

Киргизский переполох

В первый день заседания Евразийского межправсовета, 29 апреля, российский премьер успел побеседовать с главами кабминов Таджикистана, Узбекистана, Киргизии и и.о. председателя правительства Армении. Накануне встречи на границе Киргизии и Таджикистана резко обострилась обстановка, причиной чему стал конфликт в районе водораспределительного пункта "Головной", который каждая из сторон считает своим. В результате военнослужащие двух стран устроили перестрелку, обвинив друг друга в провокациях.

В течение дня ситуация накалилась настолько, что, казалось, могла перерасти в полномасштабную войну. В районах оперативно вводился режим ЧС, стягивались военные силы, а население массово эвакуировалось. Лишь после сообщений о первых погибших сторонам удалось договориться о прекращении огня с 20:00 29 апреля по местному времени, а в течение 30 апреля - отвести от границы военные силы. Между тем в Душанбе подчеркнули, что страна не намерена уступать свои территории.

По данным Киргизии, в результате столкновения погибли 13 человек и более 100 получили ранения. Среди пострадавших россиян нет. В Кремле сообщили, что президент РФ готов стать посредником по урегулированию ситуации.

В рамках межправсовета в закрытом формате побеседовали и премьеры двух республик. В интервью "Известиям" замминистра экономики Киргизии Эльдар Алишеров сообщил, что, невзирая на политический конфликт, Бишкек готов выстраивать торговые отношения с Душанбе и не будет выступать против его возможного включения в союз.

Приготовились к земле: Киргизия и Таджикистан поспорили из-за границы
Душанбе пригрозил соседям, Бишкек начал военные учения

Несмотря на то что дискуссии на полях ЕАЭС омрачились обострением между Киргизией и Таджикистаном, такие встречи в рамках союза направлены прежде всего на обсуждение экономических задач, пояснил "Известиям" руководитель отдела Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин. В Центральной Азии довольно регулярно происходят стычки из-за водных ресурсов, однако это редко сказывается на торговых отношениях между государствами.

На фоне политического и экономического давления западных стран члены ЕАЭС и заинтересованные стороны нацелены на стирание экономических границ, заявил "Известиям" первый замминистра иностранных дел Белоруссии Александр Гурьянов.

- Проблемы остаются, но мы считаем их текущими. Основной вопрос - устранение препятствий и барьеров, которые почему-то еще присутствуют в национальном режиме. То есть необходимо полностью выполнять условия договорно-правовой базы ЕАЭС, - отметил белорусский дипломат.

Выход из кризиса

В последний день заседания межправсовета, 30 апреля, тоже не обошлось без обсуждения политических разногласий. Михаил Мишустин заявил, что Россия заинтересована в развитии равноправных отношений с ЕС, несмотря на давление и вмешательство со стороны коллег. Недавно между Москвой и рядом европейских стран произошел дипломатический конфликт, который вылился во взаимную высылку представителей.

Рыночные разрешения: как в ЕАЭС стирают экономические границы
Движущей силой развития союза должна стать цифровизация, уверен российский премьер

Российский премьер обратил внимание на успехи в евразийском регионе. Со стороны других стран продолжает расти интерес к работе ЕАЭС: по словам главы кабмина РФ, организация получила более 50 предложений о подписании преференциальных торговых соглашений, что открывает дополнительные возможности для стимулирования экономического роста. Сейчас в состав организации входят Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. В свою очередь, Куба, Молдавия и Узбекистан выступают наблюдателями.

Членам ЕАЭС приходится интегрироваться на фоне пандемии, региональных кризисов, торговых войн, а также вмешательства Запада во внутренние дела других государств, отметил председатель правительства России.

- Но даже в этих условиях мы принимаем эффективные решения, чтобы укрепить единый рынок, снять ограничения на передвижение товаров, услуг, капитала и рабочей силы, - сказал Михаил Мишустин, подчеркнув, что проекты союза прежде всего нацелены на рост экономики и повышение благосостояния граждан.

Чтобы в кризисные времена не допускать скачков цен на товары, председатель правительства призвал совместно регулировать экспорт ЕАЭС, прежде всего сельскохозяйственной и сырьевой продукции. Помимо экономического сотрудничества, в союзе планируется развивать научные проекты. Так, российский премьер сообщил о намерении создать единую космическую систему.

Игра на опережение: ЕЭК предложила реформу для рывка экономики ЕАЭС
Комиссия увидела в пандемии трамплин для разгона ВВП союза до 4,5% в год

Одно из ключевых направлений работы России - постковидное восстановление и обеспечение роста товарооборота с членами ЕАЭС, рассказали "Известиям" в пресс-службе Минэкономразвития. Для этого снимаются административные барьеры, обеспечиваются прозрачные условия ведения бизнеса и осуществляются взаимные инвестиции. Соответствующие задачи решаются благодаря Стратегии развития евразийской экономической интеграции до 2025 года, утвержденной лидерами стран объединения.

- В среднем показатели по взаимной торговле в союзе оказались на 3% меньше аналогичных показателей по внешней. Так, по данным Евразийской экономической комиссии, торговля с третьими странами сократилась на 15,4%, с $735,8 млрд до $622,8 млрд, а взаимная торговля в ЕАЭС - на 12,3%, с $123,5 млрд до $108,3 млрд, - сообщили в ведомстве.

По данным министерства, товарооборот России с рядом постсоветских стран уменьшился в 2020 году: с Таджикистаном - на 15,3% (до $838,2 млн), Киргизией - на 9,9% (до $1,7 млрд), Арменией - на 9,5% (до $2,5 млрд) и Казахстаном - на 4,7% (до $19 млрд). Однако с двумя странами наблюдается рост: с Туркменистаном - на 39,6% (до $970,1 млн) и Узбекистаном - на 15,6% (до $5,9 млрд).

Оценивать экономические перспективы ЕАЭС на ближайшее время очень сложно, признался Андрей Грозин. Однако страны объединения понимают необходимость интегрироваться на фоне растущего давления западных стран.

Источник - Известия
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1619807760
Новости Казахстана
- Заявление Президента Республики Казахстан по ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе
- Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Днем единства народа Казахстана
- Запрет на продажу и аренду иностранцам сельхозземель будет установлен законодательно
- Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 апреля 2021 года №270
- Асет Исекешев принял участие в заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ
- О ситуации на финансовом рынке в марте 2021 года
- Пандемия воровства
- Роман Скляр дал поручения по вопросам предупреждения и ликвидации лесостепных пожаров
- В Мажилисе обсудили вопросы сокращения разрыва в качестве образования в городских и сельских школах
- Заработная плата в І квартале 2021 года*
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  