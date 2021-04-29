Где взять 25 миллионов "новых русских"

21:38 30.04.2021

Леонид Калашников рассказал, почему пока РФ не привлекает репатриантов так, как Израиль и Германия



Мария Безчастная

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Леонид Калашников



Премьер Михаил Мишустин поддержал предложение КПРФ о законодательной проработке широкой репатриации соотечественников. Об этом, со ссылкой на председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, сообщил "Интерфакс".



По мнению политика, за пример можно было бы взять соответствующие программы Израиля и Германии. Леонид Калашников пояснил, что речь идет о "репатриации наших русских граждан, российских граждан, кто хотел бы вернуться на родину". Это особенно актуально на фоне разговоров о геополитической катастрофе и демографическом кризисе.



Также премьер поддержал расширение квот в российских вузах для студентов из-за рубежа, в первую очередь из стран СНГ. Калашников уточнил, что разговор шел об увеличении квот с 25 до 65 тысяч. Он указал, что ректоры нескольких российских вузов подтвердили готовность принимать новых иностранных студентов.



Российская госпрограмма по оказанию содействия переселению соотечественников в Россию была утверждена в 2006 году. Однако ее результаты можно назвать весьма скромными. По данным МВД России, к 2020 году по программе в Россию вернулись 960 тысяч человек. Больше всего в РФ переезжали из Казахстана, Украины, Таджикистана, Армении и Молдавии. При этом количество русских соотечественников, оставшихся за рубежом после распада СССР, оценивается экспертами в 25 миллионов человек.



Причины провала программы эксперты видели в бюрократических трудностях и недостаточной материальной поддержке соотечественников. После 2014 года и начала конфликта на Донбассе в Россию увеличился приток мигрантов из Украины. С 2014 по 2017 год в страну переехало на ПМЖ, в том числе и по программе, более 600 тысяч человек.



Увеличению миграции способствовало и упрощение законов о приобретении российского гражданства соотечественниками. Например, в последние годы был отменен обязательный экзамен по русскому языку, а затем и норма, обязывающая сначала отказаться от предыдущего гражданства, чтобы приобрести российское.



Тем не менее, как рассказал Леонид Калашников в интервью "СП", для того, чтобы привлекать не только наших соотечественников, но уже и их детей, материальные стимулы программы репатриации должны быть расширены. Это потребует определенных затрат, но поможет быстро решить демографические проблемы России.



- Пока преждевременно говорить о том, что премьер поддержал именно репатриацию. В беседе с ним я напомнил, что мы, в том числе с поддержкой правительства, уже приняли законы о приобретении гражданства Российской Федерации без отказа от предыдущего гражданства. Наш парламентский комитет провел эту норму, и она была принята сначала для ДНР и ЛНР, потом для Украины, а затем распространена на весь мир.



Но мы в КПРФ предлагаем пойти дальше. Мы уже давно разрабатываем программу репатриации, суть которой в том, что гражданство нужно не только предоставлять законодательно, но и подкрепить это некими материальными стимулами.



У нас плачевная демографическая ситуация, поэтому нужно по примеру Германии и Израиля, собиравших своих граждан по всему миру, приглашать соотечественников, которые не по своей воле остались на территории других государств, будь то Украина или другая страна.



Мы должны выделять им определенные средства, как делают Германия и Израиль, предоставлять квартиры, работу, возможность бесплатно обучать детей. И на самом деле, такая программа будет относительно недорогой.



Вот об этом я рассказал Михаилу Мишустину, предложив провести эту инициативу в виде соответствующих законов. Он ответил, что в принципе не против и пообещал поддерживать инициативы, направленные на репатриацию граждан, а также рассказал, что правительство разрабатывает приложение, которое учитывает еще и интересы мигрантов, а не только русских соотечественников. Это толковое мобильное приложение, которое позволяет довольно быстро решать разные юридические, бюрократически проблемы, в том числе и мигрантам.



Отдельным вопросом я вынес образование для зарубежных соотечественников. На одной из прошлых комиссия президент поддержал меня, когда я говорил о том, что квота в 15 тысяч для обучения в наших университетах для соотечественников - это очень мало. Те же поляки дают белорусам около 5 тысяч квот. А мы на весь мир выделяли 15 тысяч - какая же это мягкая сила?



Президент тогда подержал нашу инициативу и сказал Антону Силуанову увеличить эту цифру в 3?4 раза. После этого мы долго боролись с нашими финансовыми ведомствами и пока что добились ее увеличения в полтора раза. В два раза она должна вырасти к 2023 году. При этом из стран СНГ претендуют по 30 человек на место в наших вузах. Мы должны дать большему количеству соотечественников получать образование в России.



"СП": - Если такая программа репатриации будет принята, насколько она окажется востребованной? Ведь до сих пор в страну возвращалось не так уж много соотечественников, если не считать периода конфликта на Украине.



- После развала Советского Союза за пределами России оказалось 25 миллионов русских. Но в 90-е годы не принимали таких законов о гражданстве, как год назад. Если бы этот закон приняли в 90-е годы, половина русских на Украине и Казахстане, да и в других странах вплоть до Германии, спокойно получили бы российское гражданство и могли бы в любое время приехать в Россию.



Сколько людей могло бы приехать в Россию? Давайте прикинем, сколько осталось от этих 25 миллионов человек наших соотечественников за рубежом. А потом еще прибавим их детей и внуков, которые наверняка появились за эти годы. Они ведь тоже русские. По программам репатриации в Израиль, Финляндию, Германию выезжают люди, которые никогда там не жили или даже не бывали, вплоть до немцев, которые уехали в Россию еще при Петре I. Но они все равно признаются соотечественниками.



В нашем случае речь идет о миллионах людей, которые захотели бы воспользоваться такой программой репатриации. Но сначала ее нужно создать, и она должна быть привлекательной. Людям необходимо знать, что они, собираясь вернуться в Россию, получат право на оплату проезда и перевозки вещей, на получение хотя бы служебного жилья, на бесплатное обучение детей.



Ведь репатриация устроена так, что человек переезжает в другую страну. Значит, сначала у него нет здесь работы и, возможно, нет средств. Поэтому Германия, Израиль на первых порах оказывает репатриантам финансовую поддержку. Потом они начнут работать и будут содержать себя сами.



Но такая программа в любом случае оказывается гораздо дешевле, чем любая демографическая программа внутри страны. Они, безусловно, тоже нужны, но сразу много детей не нарожаешь. А репатриация - возможность быстро улучшить ситуацию и поддержать Россию, которая вымирает, особенно последние годы, когда она оказалась в демографической яме.