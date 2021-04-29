Миссия России – выжить, миссия Запада – умереть, - А.Халдей

21:41 30.04.2021

Миссия России – выжить, миссия Запада – умереть

потребительство – это не русская идея



Александр Халдей



Говоря о миссии России, можно ее сформулировать коротко: "Устоять перед соблазном". Формулировка так широка, что в нее можно включить все, с чем Россия сталкивается на своем историческом пути. Это и соблазн подражания, и соблазн потребления, и соблазн принуждения, и соблазн подчинения.



Новый День



Запад все эти соблазны впустил в себя и порабощен ими. Россия впустила наполовину – вторая половина сопротивляется, борется. И потому она жива, а Запад мертв.



Прежде всего смерть Запада заключается в достижении им высочайших стандартов потребления. В Майами по проекту бюро Порше-дизайн построен дом в 60 с лишним этажей, где лифт поднимает автомобили прямо на этаж, а в апартаментах до 6-ти унитазов и по два гаража на 2 машины каждый, а на лоджиях бассейны. Представьте себе тех, кто будет там жить. Говорить с ними о грехе, соблазне, душе, служении ближнему и о вечности бесполезно.



Миссия Запада – не устоять перед соблазном, а максимально сдаться ему. То, что будет в результате этой сдачи, не важно – жизнь понимается лишь здесь и сейчас. Надо брать от жизни все.



Главное – не попасть в тюрьму. Не вызвать осуждения себе подобных. Не подпускать к себе близко никого. Всегда улыбаться. Не забивать голову плохими мыслями. Питаться правильно и жить долго, потому что жизнь – это наслаждение. Отсутствие наслаждений – это не жизнь, а смерть. Она именно так и понимается, как отсутствие наслаждений. Это базовая аксиома.



Они ненавидят христианство, ибо оно говорит: "Скорее верблюд пройдет через игольное ушко, чем богач попадет в рай". Им это не подходит. Христианство говорит: "Богатый уже получил награду свою", имея в виду то, что после смерти он все оставит здесь, а там его не ждет продолжение банкета. Христианство говорит: "Не хлебом единым жив человек, но словом Божьим, исходящим из уст Его". В России это помнят. На Западе хотят забыть и никогда не вспоминать.



Миссия России – выжить. Миссия Запада – умереть. Мода на обжорство, когда после объедания вызывали рвоту и снова обжирались, пришла из Рима. На Руси до такого никогда не доходили. Потребительство – это не русская идея. На Руси жили для другого – бедно, трудно, но для другого. На Западе тоже жили бедно и трудно, но цель была другой. Там спасались иначе и от другого, хотя катехизис был общим.



Миссия "Устоять перед соблазном" – это миссия самоспасения. "Делай как я". Россия не самая праведная из всех. Ее преимущество не в самом лучшем духовном и физическом здоровье. А в том, что она пока еще лучше других понимает свои болезни.



От понимания своего диагноза до выздоровления далеко. Но возможно. Если не верить, что болен, тогда все безнадежно. Фараонов хоронили в золотых гробницах. Запад устроил себе золотые гробницы при жизни.



Русским, глядя на это, страшно – они боятся оказаться на их месте. Что может быть страшнее, чем похороны при жизни в золотой гробнице? С гарантией того, что на этом твое везение закончено?



Соблазнам надобно прийти в мир, но горе тому, через кого они приходят. Лучше бы ему было, если бы одел он на шею мельничный жернов и бросился в море. Осознание этого ждет всех, и верящих, и не верящих. Павлины, говорите? Ха.