Беда не приходит в одну: чему трагедия в Индии учит другие страны, - Н.Портякова

21:42 30.04.2021 Беда не приходит в одну: чему трагедия в Индии учит другие страны

Новые вспышки COVID-19 фиксируют в нескольких государствах Азии



Наталия Портякова



Число заболевших коронавирусом в мире, согласно данным Worldometer, перевалило за 150 млн человек, то есть с начала пандемии COVID-19 заразился практически каждый 50-й житель Земли. В последнюю неделю поистине катастрофичная ситуация наблюдается в Индии, однако вспышки COVID-19 стали все чаще происходить и в других азиатских странах, которых раньше вирус, казалось, задел лишь по касательной. По мнению опрошенных "Известиями" экспертов, это говорит о том, что пандемия далека от своего завершения и расслабляться рано даже государствам, активно прививающим свое население.



Раньше времени



"Можно с гордостью сказать, что Индия победила COVID-19 под умелым, разумным, целеустремленным и дальновидным руководством премьер-министра Моди... Партия недвусмысленно приветствует свое руководство за то, что оно представило Индию миру как гордую и победоносную нацию в борьбе с COVID". Резолюция с такими словами была принята индийской правящей партией в феврале.



Преждевременность такого оптимизма в полной мере показали события последней декады апреля - более 379 тыс. случаев заболевания коронавирусом и свыше 3,6 тыс. смертей только за последние сутки, леденящие душу кадры больных, задыхающихся без кислорода прямо у порогов переполненных больниц, и погребальные костры, для которых в стране уже не хватает дров.



С этой недели многие государства стали спешно блокировать сухопутные и воздушные границы с Индией, чтобы предотвратить распространение нового и еще более заразного местного штамма коронавирусной инфекции. Вопрос закрытия авиасообщения с этой страной в ближайшие дни обсудит и российский оперштаб по предупреждению и борьбе с COVID-19, хотя индийский посол в Москве Венкатеш Варма заявил 29 апреля, что число авиарейсов между Москвой и Нью-Дели сокращать не планируют.



Между тем стремительное отгораживание мира от Индии и ее нового штамма подстегнуло ажиотажный спрос на авиабилеты среди богатых индийцев. Они пытаются спешно выбраться в более безопасные Эмираты и США, пока не успевшие запретить авиасообщение со страной, потерявшей в войне с коронавирусом более 204 тыс. человек и зафиксировавшей более 18 млн заболевших.



Вирус



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По мнению эксперта Центра социальной медицины и общественного здоровья Университета Джавахарлала Неру Сангхмитры Ачарья, во многом путь к нынешней плачевной ситуации в Индии проложило ошибочное ощущение победы над вирусом, масштабные политические митинги в преддверии весенних региональных выборов и религиозные собрания. Ошибкой, по ее мнению, было и щедрое обещание вакцин другим государствам вместо создания запасов для своего населения на фоне мировых новостей о повсеместной нехватке препаратов.



- Сейчас Индия использует только 54% всего производимого кислорода. Проблема с его недостачей связана с транспортировкой жидкого медицинского кислорода, а не с производством. И если в других странах возникнет такая ситуация, как в Индии, они должны иметь план Б наготове: никаких послаблений в отношении политических и религиозных мероприятий, заблаговременная подготовка танкеров для перевозки жидкого медицинского кислорода и закупка как можно большего числа вакцин, - сказала индийский эксперт "Известиям".



Не только Индия



Ситуация, которую премьер Нарендра Моди окрестил "коронавирусным ураганом", а глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус назвал ужасающе душераздирающей, действительно грозит повториться, пусть и в меньших масштабах, и за пределами Индии.



Уже к началу нынешней недели на Филиппинах - второй после Индонезии наиболее пострадавшей от вируса стране Юго-Восточной Азии - было зарегистрировано почти 9 тыс. новых случаев COVID-19 за сутки. А общее число инфицированных за все время с начала пандемии перевалило за психологическую отметку в 1 млн человек.



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Вспышка инфекции взяла больницы "в осаду", признал на днях филиппинский Красный Крест. Как и в Индии, здесь не хватает врачей, и по всей стране объявлен сбор медиков-добровольцев, не достает больничных коек, так что палатки полевых госпиталей приходится ставить прямо в поле и переоборудовать неиспользуемые школьные помещения для карантина заболевших. При этом с марта Филиппины сидели под локдауном, который вскоре собирались ослабить, чтобы смягчить удар безработицы и голода. К концу недели, однако, президент Родриго Дутерте был вынужден продлить ограничения в столичном регионе и четырех близлежащих провинциях еще на две недели.



На фоне рекордной вспышки в Индии всплеск заболеваемости COVID-19 в Таиланде, Лаосе и Камбодже может показаться незначительным. Тем не менее с учетом того, что большую часть пандемии 2020 года все три страны прошли, можно сказать, с легким испугом, резкий скачок там стал тревожной тенденцией для остальных.



Еще в марте в знак того, что Таиланд справился с болезнью, власти объявили о планах пускать с 1 июля на курортный остров Пхукет вакцинированных иностранных туристов без карантина. Но сбыться этому теперь вряд ли суждено. С начала месяца число ежедневных случаев заболевания удвоилось, и на этой неделе в Таиланде, пережившем прошлый год всего со 150 смертями от COVID-19, только за два дня от вируса скончались 20 человек. В итоге большинство провинций страны вновь пришлось вернуть к строжайшему масочному режиму. На днях в назидание другим губернатор Бангкока даже оштрафовал премьер-министра Праюта Чан-Оча на 6 тыс. бат (около 14 тыс. рублей) за то, что тот был без маски во время заседания кабинета министров.



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Камбоджа также считалась одной из стран, которой удалось отделаться от пандемии малой кровью, - общее число коронавирусных смертей там составляет 88. Но половина из них пришлась на последние два месяца. На этой неделе в Камбодже был зафиксирован рекордный суточный прирост заболевших - почти 700 человек, на фоне чего власти ввели в Пномпене и его округах новый локдаун до 5 мая и переоборудовали под прием больных два крупнейших банкетных зала, где в прошлом проходили свадебные торжества.



Схожая ситуация и в Лаосе - из-за вспышки заболеваемости власти страны не только посадили жителей по домам, но и запретили всякое сообщение с зарубежными государствами до 5 мая.



От Японии к концу апреля прежде всего ждали новостей о том, позволят ли болельщикам присутствовать на Олимпиаде. Но из Токио пришли совсем другие новости - про очередной инфекционный рекорд. На этой неделе ежедневное число случаев заболевания почти достигло 5 тыс. - цифра, которой в Японии не наблюдалось с января, а число умерших за весь период составило 10 тыс. И если к первому пятитысячному рубежу Япония подошла спустя 11 месяцев с начала пандемии, то путь к последующим пяти тысячам COVID-смертей страна прошла за последние три месяца.



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Всем бдить



К вечеру 29 апреля, по данным счетчика Worldometer, глобальное число зафиксированных случаев коронавируса достигло 150 млн. Это означает, что примерно каждый 50-й человек во всем мире заразился COVID с начала пандемии.



- Как показали недавние события в Индии и других странах, еще слишком рано объявлять о прекращении пандемии. До тех пор, пока значительная часть населения все еще подвержена инфекции, мы все по-прежнему рискуем получить новые волны, - сказал "Известиям" специалист по экономической эпидемиологии Кембриджского университета Флавио Токсваэрд.



По его словам, рано успокаиваться даже США, Великобритании и государствам континентальной Европы, которые лучше защищены благодаря прививкам.



- Вакцины не обеспечивают идеальной защиты, и новые штаммы могут вызвать дополнительные провалы, поэтому органы здравоохранения и правительства должны оставаться бдительными и готовыми действовать быстро по мере развития ситуации, - резюмировал британский эксперт.



Угроза со стороны COVID будет сохраняться до тех пор, пока мир не будет вакцинирован, заявил "Известиям" глава Глобальной сети оповещения о вспышках болезней, представитель ВОЗ Дейл Фишер.



К слову, даже в Германии, где за один день 28 апреля был вакцинирован 1,1 млн человек - более 1% населения, глава Института Роберта Коха Лотар Вилер признал, что "пандемия еще не закончилась". Источник - Известия

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