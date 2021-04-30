Мир в точке перегиба. Вашингтон предпочитает серое, - Александр Бартош

00:21 01.05.2021 Об авторе: Александр Александрович Бартош – член-корреспондент Академии военных наук, эксперт Лиги военных дипломатов.

30 апр. 2021



США могут выявлять, диагностировать и оценивать косвенные стратегии.

С приходом в Белый дом новой администрации в числе перемен важное место занимает переход концепции серой зоны из предмета научных исследований в практическую сферу. С легкой руки президента Байдена, объявившего вхождение мира "в точку перегиба", концепция получила "прописку" в документе "Временные указания по стратегии национальной безопасности" от 3 марта 2021 года. Байден пообещал "поддерживать квалификацию войск специального назначения, чтобы сосредоточиться на кризисном реагировании и приоритетном противодействии терроризму и нетрадиционной войне и развивать возможности для лучшей конкуренции и сдерживания действий серой зоны".



ПРАКТИЧНЫЙ ЦВЕТ



Впервые в американском официальном документе высшего уровня используется понятие "серая зона" (СЗ). Уже не один год США создают СЗ в различных регионах мира и используют их в качестве плацдармов гибридных войн не только против стратегических противников (России и Китая), но и против других государств (Ирана, Венесуэлы, Сирии). Сегодня для сдерживания России часть функций СЗ спроецированы на территорию всей Европы, где многие государства послушно следуют в фарватере провокационных действий Вашингтона.



Подавляющая часть американского "политического класса" понимает опасность для самих США прямого военного столкновения с Россией и Китаем. Американские политики, дипломаты и военные исходят из того, что эскалация насилия в подобном противоборстве может принять непредсказуемый характер, чреватый катастрофическим ядерным конфликтом.



В связи с этим делается ставка на противоборство в СЗ, что предполагает активное использование не силовых (информационно-пропагандистских, экономических, политико-дипломатических и др.) средств вплоть до порога прямого применения военной силы.



Для организации противодействия операциям гибридной войны, опирающимся на возможности СЗ, нужно составить четкое представление о стратегии использования феномена СЗ в межгосударственном противоборстве.



СЕРАЯ ЗОНА В ГЛОБАЛЬНОЙ СТРАТЕГИИ США



Стратегия СЗ использует два взаимосвязанных измерения – пространства и времени.



Пространство СЗ следует разделить на физическое и политическое. Физическое пространство характеризуется границами и размерами СЗ, количественными характеристиками объектов. К политическому пространству относятся особенности взаимодействия объектов друг с другом и длительность (время) существования.



Именно в пределах стратегического политического пространства СЗ международная система, балансируя между состояниями войны и мира, переформатируется под правила нового миропорядка. Политическое пространство обладает свойством относительности – оно расширяется или сужается в зависимости от активности субъекта политики. А также свойством многомерности – оно включает в себя множество возможностей, направлений политического действия.



Свойства пространства и времени порождены обособленностью объектов СЗ, их отделенностью друг от друга, возможностью самостоятельного существования.



СЗ включает две категории объектов:



– силовые: вооруженные силы и силы специальных операций, иррегулярные формирования, силы и средства разведки и контрразведки и т.п.;



– несиловые: политико-дипломатические, объекты в кибернетической сфере, СМИ, НПО и другие средства информационной войны, политические партии и неформальные объединения и т.д.



Применительно к СЗ категория пространства выражает такие ее свойства, как протяженность, в рамках которой сосуществуют объекты СЗ; структурность объектов, которую определяет внутренняя организация; строение отдельных объектов; взаимодействие объектов, обусловленное стратегией СЗ.



Свойства пространства СЗ разделяют на метрические (те, которые могут быть измерены и изменены, – например, границы СЗ, размер объектов и расстояние между ними, количество объектов в пространстве СЗ) и топологические (не зависящие от количественных параметров объектов СЗ – например, равномерность и непрерывность пространства СЗ, его структурность (наличие внутреннего строения), иерархия объектов).



Свойства времени также разделяются на метрические (отражающие скорость происходящих изменений) и топологические (отражающие последовательность сосуществования и смены состояний различных объектов).



Время связано с изменениями. Гипотетически можно предположить, что время в СЗ может остановиться (если не будет абсолютно никаких изменений), ускориться или замедлиться в зависимости от скорости и темпов происходящих изменений. Изменения могут быть вызваны неопределенностью развития событий и хаотизацией обстановки. Или проявиться как результат сознательного использования катализаторов – ускорителей процессов в СЗ (например, цветной революции, покушения на политических и военных лидеров). Изменения могут и течь вспять (если происходит полное восстановление того, что было).



Для СЗ системообразующими являются такие понятия, как геополитические интересы, геополитическая катастрофа и геополитическая стабильность, Евразия, геостратегический паритет.



При выборе государства или региона как объекта формирования СЗ важную роль имеют следующие геополитические и военно-стратегические факторы:



– зависимость геополитического потенциала СЗ от территории, населения, экономической и военной мощи, национальных особенностей;



– степень влияния субъекта на территории СЗ, от которой зависит контроль над оптимально возможным политическим пространством в ее пределах и возможность проецировать политическое влияние за пределы СЗ.



Потеря контроля над политическим пространством СЗ означает его приобретение другим субъектом международных отношений.



АНАКОНДА, СЕРАЯ ЗМЕЯ



Объединение СЗ в "кольцо анаконды" в Евразии и окружающих ее океанах представляет собой инструмент попыток удушения и изоляции России и других геополитических соперников США. Торпедируются интеграционные проекты в Евразии, создается фундамент для доминирования Запада путем управляемой региональной дестабилизации неподконтрольных субъектов.



Все больший размах приобретает разработка стратегий упомянутой Байденом нетрадиционной войны, способных в ряде случаев прийти на смену военным операциям. Что требует умения эффективно бороться с "неявным" противником в условиях неопределенности. А также умения нивелировать сильные стороны "высокотехнологичного" противника.



В конкурентной борьбе соперники, с одной стороны, осознают опасности возможной войны и основательно прорабатывают военно-доктринальные аспекты проблемы применения силы. Наращивают производство новых систем оружия, модернизируют имеющееся, подстегивают союзников, требуя от них увеличения военных расходов.



С другой стороны, возможный конфликт с участием равных по мощи держав, наличие ядерного оружия, использование которого несет угрозу существованию цивилизации, стимулируют поиск альтернативных военных и дипломатических стратегий.



По словам политолога Игоря Бочарникова, "все это выдвигает в мировую повестку дня актуальный вопрос о необходимости поиска культурно-цивилизационной и духовно-ценностной платформы, которая могла бы заменить англосаксонскую идиому глобальной демократизации… или хотя бы составить ей конкурентную альтернативу… Российской внешней политике нужны новые теоретические ориентиры, выводящие ее за пределы чрезмерно абстрактной и дезориентирующей теории многополярного мира".



Будущее мировой политики – за международными субъектами, имеющими гибридную, комбинированную природу и структуру, состоящую из союзов государств и негосударственных организаций, существующих и взаимодействующих в интеграционном режиме симбиоза.



Стратегия СЗ предусматривает активные действия государства/коалиции по формированию в административно-политической, финансово-экономической и культурно-мировоззренческой сферах страны-жертвы нужного состояния обстановки с целью ее дестабилизации и развала.



Стратегия удушения противника неоднократно применялась в войнах прошлого. Она получила развитие в работах американского дипломата Джорджа Кеннана ("Гнать, держать, пугать и принуждать. Новая стратегия новой администрации США", "НВО" от 25.03.21) и в работах известного политика Збигнева Бжезинского.



СЕРЫЕ СТРЕЛЫ НА СТРАТЕГИЧЕСКОЙ КАРТЕ



Сегодня стратегия использования СЗ с циничной прямотой раскрыта в уже не раз упомянутом в "НВО" докладе американской исследовательской корпорации РЭНД "Перенапряженная и несбалансированная Россия. Оценка воздействия вариантов наложения расходов".



Эта близкая к ЦРУ и Пентагону структура в апреле 2019 года опубликовала примерный план операций в СЗ, которые сегодня составляют суть стратегии Белого дома в отношении России. Смысл стратегии в том, чтобы увеличением числа и интенсивности конфликтов в искусственно созданных СЗ на периферии России дестабилизировать нашу страну, надорвать ее силы и перевести в категорию вассалов США.



Суть военных мер сводится к "перенапряжению России" и достижению технологических преимуществ в воздушно-космической, информационной и кибернетической областях. "Инвестиции в более революционные технологии следующего поколения (в том числе разработки оружия на новых физических принципах, включая направленную энергию, электромагнитное, геофизическое, генетическое и радиологическое оружие, искусственный интеллект) могут иметь еще больший эффект и угрожать России, подрывая ее безопасность и стабильность режима".



Планируемые шаги предусматривают создание СЗ как очагов "управляемого хаоса" по периметру России с целью вызвать стратегическое перенапряжение, вынудить Москву постоянно отвлекаться на тактические вызовы. При этом доклад РЭНД представляет собой лишь верхнюю часть айсберга, поскольку одновременно разрабатывается секретный перечень подрывных мероприятий в СЗ.



На рубежах России создаются СЗ, рассчитанные на долгосрочную перспективу. Сегодня интенсивность использования сформированных в СЗ ресурсов гибридной войны и их готовность к действиям разные. Однако такие зоны объединены общими стратегиями – антироссийской, антикитайской и антииранской.



СОЗНАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ КАК КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР



Важное место в противоборстве в СЗ отводится войскам СпН, командование которых (USSOCOM) провело стратегический многоуровневый анализ с целью "определить, как правительство США может выявлять, диагностировать и оценивать косвенные стратегии, а также разрабатывать варианты реагирования на связанные типы конфликтов серой зоны".



В исследованиях по этой тематике пока не выработано единого критерия, который может идентифицировать противоборство как относящееся к сфере СЗ. Стратегия противоборства предусматривает борьбу в различных сферах: политической, информационной, военной, социально-экономической, культурно-мировоззренческой. Эти тенденции предвещают расширение СЗ, поскольку страны все более сдержанно относятся к открытой войне.



Проблемы СЗ в СпН понимаются как совокупность разнообразных конфликтов, проявляющих общие характеристики. Объединение этих проблем не предполагает единого решения, поскольку каждая ситуация содержит уникальные аспекты.



Считается, что стратегия СЗ характеризуется низким уровнем риска и относительно невысокими затратами. В целом приоритетным объектом в противоборстве в СЗ является население, на изменение сознания которого направляются главные усилия.



С этой целью подрывается авторитет страны-жертвы. Дискредитируются ее достижения в промышленности, науке, искусстве, спорте. Демонизируется руководство, ставится под сомнение верность союзническим и партнерским обязательствам. Эти меры направлены на снижение мотивации государств к сотрудничеству со страной-жертвой.



Важной считается своевременная и оперативная реакция на действия противника в СЗ, поскольку отсутствие такой реакции может со временем создать "новую реальность", которая угрожает интересам и безопасности США.



ВЕКТОРЫ ПОДГОТОВКИ



В документе командования СпН предлагается создать две категории сил. Силы первой категории должны сосредоточиться на обычных боевых действиях и быть достаточно мощными, чтобы нанести поражение потенциальным противникам – таким как Северная Корея. Силы второй категории сосредоточатся на действиях в СЗ. Они будут иметь меньшие и более маневренные подразделения.



Эти две группы сил могут поддерживать друг друга. Однако их комплектование, обучение и оснащение различаются. Они будут иметь разные наборы навыков, ориентацию и повседневные задачи. Вызовы СЗ быстро возрастают в гиперсвязанном мире XXI века, и наличие силовой структуры, отражающей эту реальность, является стратегическим императивом.



В итоговом докладе Консультативного совета по международной безопасности по проблемам СЗ сформулированы рекомендации правительству США:



– сформулировать единый правительственный подход к противодействию попыткам использовать возможности СЗ в ущерб интересам США, в том числе привлечь агентства, которые непосредственно не связаны с обеспечением международной безопасности;



– создать организационную структуру, которая будет способствовать координации в СЗ с привлечением всех задействованных государственных учреждений США;



– разработать новый подход к планированию действий в СЗ, включая оценку целей, задач и интересов США в разных странах и регионах мира;



– устранять основные источники насилия и условия, которые делают стратегию СЗ потенциально эффективной для противников США путем предоставления экономических льгот, акций в защиту прав человека, помощи в организации управления, повышения уровня общественного здравоохранения и обеспечения верховенства закона (что сегодня внедряется на Украине, в Грузии, Молдавии и др. – А.Б.);



– разработать и внедрить в Госдепартаменте и правительстве систему "последействия извлеченных уроков", а также дополнительных мер по отработке сценариев СЗ в военных учениях.



"ТЫ СЕР, А Я, ПРИЯТЕЛЬ, СЕД"



При разработке российской стратегии противоборства в СЗ следует исходить из того, что в XXI веке расширился спектр военных конфликтов. К существующим классическим и противоповстанческим войнам добавились гибридные, ведущиеся скрытно в СЗ.



Противоборство в СЗ может осуществляться с участием подразделений регулярных войск, сил специальных операций, иррегулярных вооруженных формирований, их сочетаний, частных военных компаний, сетевых структур на низовых уровнях.



С учетом действий США по использованию СЗ для дестабилизации и развала России особого внимания требует обеспечение национальной безопасности в новых условиях. Какие средства следует применять, как организовать разведку и управление, взаимодействие и всестороннее обеспечение – эти вопросы должны стать предметом пристального изучения политиков и военных. Источник - ng.ru

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