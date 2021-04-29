Тайны подземелья. Почему алматинское метро снова превращается в долгострой?

00:35 01.05.2021

Михаил КОЗАЧКОВ, "Время", 29 апреля



Каждый год аккурат к 16 декабря в нашей стране наступает период подведения итогов. В регионах это обычно означает открытие новых объектов, запуск прорывных проектов, ну и, проще говоря, это отличная возможность руководителю области или города заявить о своих достижениях. В этом году наша страна будет отмечать 30-летие Независимости, поэтому 16 декабря ждут с большим нетерпением. Вот только складывается впечатление, что такому городу, как Алматы, хвалиться на юбилей особо будет нечем. Мегаполис находится в откровенно плохом состоянии, дороги разбиты, тротуары и пешеходные улицы ветшают, а особенно на окраинах каких-то грандиозных строек не наблюдается. Более того, запланированный на декабрь запуск двух новых станций метро, которые должны соединить спальные районы города с центром, скорее всего, будет отложен. Причина - у подрядчика нет необходимого оборудования. Почему же он не может его приобрести?

Рыть алматинскую подземку начали еще в далеком 1988 году, но после развала СССР проект заморозили. Первые вагоны прошли по рельсам лишь в конце 2011-го - аккурат к 20-летию Независимости. Тогда открыли семь станций и запланировали еще пять.

И вот последние десять лет подземный общественный транспорт достраивался по графику. В 2015 году появились еще две станции, связавшие некоторые микрорайоны с центром города, и начали рыть тоннель до спальных микрорайонов "Жетысу", "Мамыр" и "Аксай". Не секрет, что именно там проживает значительная часть алматинцев. Пуск еще двух станций откроет десяткам тысяч горожан дорогу на работу или учебу без пробок и благотворно повлияет на трафик основных улиц. Торжественное открытие станций "Сары-Арка" и "Достык" приурочили к 30-летию Независимости. Но теперь этот пуск срывается.

А причина простая - подрядчик в лице АО "Алматыметро­курылыс" (АМК) не успевает при­обрести и запустить совмещенные тяговые подстанции стоимостью два миллиарда тенге. Оборудование ждут от украинского предприятия "Электротехническая компания "Плутон". Оно же привозило аналогичную технику для девяти предыдущих станций. Так что вроде бы логично - украинцы должны оснастить и "Сары-Арку" с "Достыком".

Но есть одно "но". "Алматыметрокурылыс" не может договориться с украинской фирмой по стоимости оборудования и по условиям оплаты, украинцы не идут на уступки ни в какую. При этом у них на руках есть документ, завизированный Ерланом КОЖАГАПАНОВЫМ, работавшим до понедельника первым заместителем акима Алматы. В этом документе указано, что "Алматыметрокурылыс" обязано подписать соглашение исключительно с "Плутоном".

Почему же подстанции нужно покупать именно у "Плутона"? А дело в том, что название этой компании каким-то образом просочилось в проект­но-сметную документацию метрополитена. То есть в бумагах по строительству метро черным по белому значится, что тяговые подстанции необходимо закупать только через "Плутон". При этом "Плутон" не является производителем, он сам приобретает нужное оборудование на зарубежных заводах и монтирует его на месте. Ну и жестко диктует свои условия.

Почему же такое стало возможно и как наш метрополитен оказался заложником иностранного поставщика? Этот вопрос мы адресовали и подрядчику в лице "Алматыметрокурылыс", и акимату города. Вот что нам ответили.

"Заказчик в лице КГП "Метрополитен", нарушая требования законодательства о государственных закупках, напрямую указывает данную компанию ("Плутон". - М. К.) в ПСД, тем самым соз­давая искусственного монополиста, - пишет в своем ответе гендиректор АМК Жанибек ЕТЕКБАЕВ. - Организовывает совещания, в которых прямо указывает на необходимость работы только с украинской компанией. Так, 8 февраля 2021 года под председательством первого заместителя акима Кожагапанова Е. Т. проведено совещание, по результатам которого подписан протокол. Протокольным решением дано указание АО "Алматыметрокурылыс" заключить договор с АО "Электротехническая компания "Плутон".

Но у акимата города иная точка зрения на этот счет.

"Проектно-сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу, и в рабочей документации предусмотрено оборудование СТП именно украинского производства, - утверждал Ерлан Кожагапанов незадолго до своего перевода в Министерство культуры и спорта. - При этом оборудование является нетиповым и при изготовлении заводом-изготовителем заблаговременно с генеральным проектировщиком определяются основные характеристики и требования, срок изготовления не менее шесть месяцев. В связи с чем заказчиком определено на строящихся станциях применить оборудование, аналогичное экс­плуатируемому на действующих станциях.

Обращаем особое внимание, что на всех девяти эксплуатируемых станциях метрополитена установлено оборудование СТП украинского производства, которое за 10 лет эксплуатации показало себя только с положительной стороны. Также специалисты служб эксплуатации прош­ли обу­чение на обслуживание оборудования именно данного производителя".

Вот так и возникла патовая ситуация. Получается, городские власти хотят, чтобы метро работало на оборудовании одного поставщика. Подрядчик же не может договориться с поставщиком, поскольку тот чувствует, что он единственный в своем роде. Попытки же привлечь другого поставщика заканчиваются ничем.

"В прошлом году нами был заключен договор на поставку и монтаж оборудования казахстанским субподрядчиком, - пишет в ответе на запрос Жанибек Етекбаев.

- В январе текущего года осуществлена частичная поставка оборудования, однако заказчик в лице КГП "Метрополитен" отказал нам в приемке поставленного оборудования. Более того, с конца прошлого года заказчиком ведутся прямые переговоры с украинской компанией "Плутон". Заказчиком напрямую отрабатываются коммерческие предложения с указанной компанией, обсуждается порядок и способ оплаты".

Городские власти с этим не согласны.

"Генеральный подрядчик без согласования с заказчиком предлагает принять оборудование, которое не соответствует проектно-сметной документации (ПСД), - уверен Ерлан Кожагапанов. - Также для объективности специалистами заказчика и служб эксплуатации был проведен осмотр данного оборудования, в ходе которого выявлен ряд несоответствий. Кроме того, у изготовителя оборудования отсутствует опыт производства оборудования для метрополитенов".

При этом "Алматыметрокурылыс" и акимат города высказывают друг другу претензии. Подрядчик считает, что городские власти и КГП "Метрополитен" не имеют права вмешиваться в бизнес-процессы и самостоятельно вести переговоры с субпод­рядчиками. И в этом есть своя правда - госорганы нанимают подрядчика, чтобы тот выполнил свой объем работ и сдал готовый объект. А если акиматовские работники ведут переговоры с субподрядчиками, то пусть тогда сами строят метро, ремонтируют дороги и вывозят мусор. Чиновники же убеждены: без их помощи метро не достроится. И что в итоге? Сроки сдачи двух станций откладываются.

"Заместителем акима Алматы Кожагапановым Е. Т. на совещании 30 марта было озвучено, что дальнейшие переговоры с компанией "Плутон" будет вести КГУ "Управление городской мобильности", - не скрывает своего удивления гендиректор АМК Етекбаев. - Затягивание процесса приемки и вмешательство в производственно-хозяйственную деятельность АО "Алматыметрокурылыс" со стороны заказчика на текущий момент позволяют констатировать, что закончить работы к установленной дате сдачи станций метро к 16 декабря 2021 года не представляется возможным".

Кожагапанов же никаких препятствий для завершения работ не видит: "Согласно договору подряда завершение строительства второго пускового комплекса второй очереди первой линии метрополитена планируется в декабре 2021 г.".

Таким образом, обе стороны совершенно непреклонны и, по всей видимости, не могут выработать единую позицию в переговорах с "Плутоном". И совершенно непонятно, почему интересы иностранной компании оказались важнее, чем казахстанского предприятия. Отсутствие конструктива не только дает возможность украинцам диктовать свои условия, но и сказывается на тысячах алматинцев, живущих в спальных районах города. Ну и, как нетрудно догадаться, на 30-летие Независимости акиму города Бакытжану САГИНТАЕВУ придется разрезать красную ленточку где-то в другом месте, но точно не в метро.

Впрочем, вряд ли наш градоначальник сильно из-за этого расстроится. Почти за два года, что он руководит крупнейшим мегаполисом страны, чиновник ни разу не спускался в подземку, чтобы лично проинспектировать ход строительства столь важного для города объекта. К слову, Ахметжан ЕСИМОВ, бывший аким Алматы, при котором долгострой и ожил, делал это чуть ли не ежемесячно. Не чурался сменить на спецовку свой модный костюм и Бауыржан БАЙБЕК, чтобы лично зайти в шахту. Они почему-то не лезли в дела отечественного подрядчика и не отстаивали интересы зарубежных предприятий... И при них метро строилось в соответствии с графиком.