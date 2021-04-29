|Тайны подземелья. Почему алматинское метро снова превращается в долгострой?
00:35 01.05.2021
Михаил КОЗАЧКОВ, "Время", 29 апреля
Каждый год аккурат к 16 декабря в нашей стране наступает период подведения итогов. В регионах это обычно означает открытие новых объектов, запуск прорывных проектов, ну и, проще говоря, это отличная возможность руководителю области или города заявить о своих достижениях. В этом году наша страна будет отмечать 30-летие Независимости, поэтому 16 декабря ждут с большим нетерпением. Вот только складывается впечатление, что такому городу, как Алматы, хвалиться на юбилей особо будет нечем. Мегаполис находится в откровенно плохом состоянии, дороги разбиты, тротуары и пешеходные улицы ветшают, а особенно на окраинах каких-то грандиозных строек не наблюдается. Более того, запланированный на декабрь запуск двух новых станций метро, которые должны соединить спальные районы города с центром, скорее всего, будет отложен. Причина - у подрядчика нет необходимого оборудования. Почему же он не может его приобрести?
Рыть алматинскую подземку начали еще в далеком 1988 году, но после развала СССР проект заморозили. Первые вагоны прошли по рельсам лишь в конце 2011-го - аккурат к 20-летию Независимости. Тогда открыли семь станций и запланировали еще пять.
И вот последние десять лет подземный общественный транспорт достраивался по графику. В 2015 году появились еще две станции, связавшие некоторые микрорайоны с центром города, и начали рыть тоннель до спальных микрорайонов "Жетысу", "Мамыр" и "Аксай". Не секрет, что именно там проживает значительная часть алматинцев. Пуск еще двух станций откроет десяткам тысяч горожан дорогу на работу или учебу без пробок и благотворно повлияет на трафик основных улиц. Торжественное открытие станций "Сары-Арка" и "Достык" приурочили к 30-летию Независимости. Но теперь этот пуск срывается.
А причина простая - подрядчик в лице АО "Алматыметрокурылыс" (АМК) не успевает приобрести и запустить совмещенные тяговые подстанции стоимостью два миллиарда тенге. Оборудование ждут от украинского предприятия "Электротехническая компания "Плутон". Оно же привозило аналогичную технику для девяти предыдущих станций. Так что вроде бы логично - украинцы должны оснастить и "Сары-Арку" с "Достыком".
Но есть одно "но". "Алматыметрокурылыс" не может договориться с украинской фирмой по стоимости оборудования и по условиям оплаты, украинцы не идут на уступки ни в какую. При этом у них на руках есть документ, завизированный Ерланом КОЖАГАПАНОВЫМ, работавшим до понедельника первым заместителем акима Алматы. В этом документе указано, что "Алматыметрокурылыс" обязано подписать соглашение исключительно с "Плутоном".
Почему же подстанции нужно покупать именно у "Плутона"? А дело в том, что название этой компании каким-то образом просочилось в проектно-сметную документацию метрополитена. То есть в бумагах по строительству метро черным по белому значится, что тяговые подстанции необходимо закупать только через "Плутон". При этом "Плутон" не является производителем, он сам приобретает нужное оборудование на зарубежных заводах и монтирует его на месте. Ну и жестко диктует свои условия.
Почему же такое стало возможно и как наш метрополитен оказался заложником иностранного поставщика? Этот вопрос мы адресовали и подрядчику в лице "Алматыметрокурылыс", и акимату города. Вот что нам ответили.
"Заказчик в лице КГП "Метрополитен", нарушая требования законодательства о государственных закупках, напрямую указывает данную компанию ("Плутон". - М. К.) в ПСД, тем самым создавая искусственного монополиста, - пишет в своем ответе гендиректор АМК Жанибек ЕТЕКБАЕВ. - Организовывает совещания, в которых прямо указывает на необходимость работы только с украинской компанией. Так, 8 февраля 2021 года под председательством первого заместителя акима Кожагапанова Е. Т. проведено совещание, по результатам которого подписан протокол. Протокольным решением дано указание АО "Алматыметрокурылыс" заключить договор с АО "Электротехническая компания "Плутон".
Но у акимата города иная точка зрения на этот счет.
"Проектно-сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу, и в рабочей документации предусмотрено оборудование СТП именно украинского производства, - утверждал Ерлан Кожагапанов незадолго до своего перевода в Министерство культуры и спорта. - При этом оборудование является нетиповым и при изготовлении заводом-изготовителем заблаговременно с генеральным проектировщиком определяются основные характеристики и требования, срок изготовления не менее шесть месяцев. В связи с чем заказчиком определено на строящихся станциях применить оборудование, аналогичное эксплуатируемому на действующих станциях.
Обращаем особое внимание, что на всех девяти эксплуатируемых станциях метрополитена установлено оборудование СТП украинского производства, которое за 10 лет эксплуатации показало себя только с положительной стороны. Также специалисты служб эксплуатации прошли обучение на обслуживание оборудования именно данного производителя".
Вот так и возникла патовая ситуация. Получается, городские власти хотят, чтобы метро работало на оборудовании одного поставщика. Подрядчик же не может договориться с поставщиком, поскольку тот чувствует, что он единственный в своем роде. Попытки же привлечь другого поставщика заканчиваются ничем.
"В прошлом году нами был заключен договор на поставку и монтаж оборудования казахстанским субподрядчиком, - пишет в ответе на запрос Жанибек Етекбаев.
- В январе текущего года осуществлена частичная поставка оборудования, однако заказчик в лице КГП "Метрополитен" отказал нам в приемке поставленного оборудования. Более того, с конца прошлого года заказчиком ведутся прямые переговоры с украинской компанией "Плутон". Заказчиком напрямую отрабатываются коммерческие предложения с указанной компанией, обсуждается порядок и способ оплаты".
Городские власти с этим не согласны.
"Генеральный подрядчик без согласования с заказчиком предлагает принять оборудование, которое не соответствует проектно-сметной документации (ПСД), - уверен Ерлан Кожагапанов. - Также для объективности специалистами заказчика и служб эксплуатации был проведен осмотр данного оборудования, в ходе которого выявлен ряд несоответствий. Кроме того, у изготовителя оборудования отсутствует опыт производства оборудования для метрополитенов".
При этом "Алматыметрокурылыс" и акимат города высказывают друг другу претензии. Подрядчик считает, что городские власти и КГП "Метрополитен" не имеют права вмешиваться в бизнес-процессы и самостоятельно вести переговоры с субподрядчиками. И в этом есть своя правда - госорганы нанимают подрядчика, чтобы тот выполнил свой объем работ и сдал готовый объект. А если акиматовские работники ведут переговоры с субподрядчиками, то пусть тогда сами строят метро, ремонтируют дороги и вывозят мусор. Чиновники же убеждены: без их помощи метро не достроится. И что в итоге? Сроки сдачи двух станций откладываются.
"Заместителем акима Алматы Кожагапановым Е. Т. на совещании 30 марта было озвучено, что дальнейшие переговоры с компанией "Плутон" будет вести КГУ "Управление городской мобильности", - не скрывает своего удивления гендиректор АМК Етекбаев. - Затягивание процесса приемки и вмешательство в производственно-хозяйственную деятельность АО "Алматыметрокурылыс" со стороны заказчика на текущий момент позволяют констатировать, что закончить работы к установленной дате сдачи станций метро к 16 декабря 2021 года не представляется возможным".
Кожагапанов же никаких препятствий для завершения работ не видит: "Согласно договору подряда завершение строительства второго пускового комплекса второй очереди первой линии метрополитена планируется в декабре 2021 г.".
Таким образом, обе стороны совершенно непреклонны и, по всей видимости, не могут выработать единую позицию в переговорах с "Плутоном". И совершенно непонятно, почему интересы иностранной компании оказались важнее, чем казахстанского предприятия. Отсутствие конструктива не только дает возможность украинцам диктовать свои условия, но и сказывается на тысячах алматинцев, живущих в спальных районах города. Ну и, как нетрудно догадаться, на 30-летие Независимости акиму города Бакытжану САГИНТАЕВУ придется разрезать красную ленточку где-то в другом месте, но точно не в метро.
Впрочем, вряд ли наш градоначальник сильно из-за этого расстроится. Почти за два года, что он руководит крупнейшим мегаполисом страны, чиновник ни разу не спускался в подземку, чтобы лично проинспектировать ход строительства столь важного для города объекта. К слову, Ахметжан ЕСИМОВ, бывший аким Алматы, при котором долгострой и ожил, делал это чуть ли не ежемесячно. Не чурался сменить на спецовку свой модный костюм и Бауыржан БАЙБЕК, чтобы лично зайти в шахту. Они почему-то не лезли в дела отечественного подрядчика и не отстаивали интересы зарубежных предприятий... И при них метро строилось в соответствии с графиком.