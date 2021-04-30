Рукопожатие - теплое. Байден продолжает веселить народ своими речами, - "НГ"

08:57 01.05.2021

Байден произнес речь сонного революционера



В своем Послании к Конгрессу президент США выступил в образе борца за простой народ

Геннадий Петров



сша, байден, конгресс, экономический кризис, системный расизм За спиной Байдена стояли Харрис и Пелоси.

Главным политическим событием этой недели в США стала речь перед Конгрессом президента Джозефа Байдена. Она была посвящена первым 100 дням новой администрации Белого дома. Речь американского лидера оставила двойственное впечатление у наблюдателей. 78-летний человек говорил одновременно и о радикальных преобразованиях, способных расколоть общество, и о единстве Америки.

Обращение Байдена к обеим палатам Конгресса по случаю первых 100 дней правления как по форме, так и по содержанию существенно отличалось от аналогичных обращений предыдущих президентов. В связи с карантинными ограничениями и мерами безопасности, действующими с 6 января, когда, напомним, сторонники Трампа ворвались в Капитолий, слушателей у речи главы государства было меньше, чем обычно. Зал был неполным. По периметру здание охраняли бойцы Национальной гвардии. Сзади президента стояли две женщины – вице-президент Камала Харрис и спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси, которую считают одной из самых влиятельных фигур Демократической партии, практически ее серым кардиналом. А Харрис прочат роль преемника Байдена, а возможно, и его сменщика, если он по состоянию здоровья не досидит до конца президентского срока.



Речь президента можно было разделить условно на две части. В первой он акцентировал внимание на мерах по выходу Америки из экономического кризиса, вызванного пандемией. По его словам, за первые 100 дней благодаря усилиям его администрации удалось создать 1,3 млн рабочих мест. "По оценке Международного валютного фонда, в этом году наша экономика вырастет более чем на 6%. Это будут самые высокие темпы экономического роста в этой стране почти за четыре десятилетия", – сказал Байден. В борьбе за эти темпы администрация Белого дома уповает на государство, а не на частный бизнес. Именно государственные инвестиции, как следует со слов Байдена, должны стать драйвером экономического роста и фактором, который снизит безработицу.



Вторая часть речи президента была посвящена предстоящим или уже намечающимся преобразованиям. Байден говорил о борьбе с системным расизмом, о реформе полиции, об ограничении оборота огнестрельного оружия, о зеленой экономике. Президент говорил о планах создать 500 тыс. зарядных станций для электромобилей, о ветряной энергии и о многом другом, свидетельствующем о том, что изменение климата рассматривается Белым домом в качестве серьезной проблемы, требующей решения.



Особое внимание в речи Байдена привлек пункт о повышении налогов для богатых американцев. По его словам, зарабатывающие более 400 тыс. долл. в год (их в стране примерно 1%) будут платить до 39,6% в виде подоходного налога. Байден пообещал, что налоговая служба "будет разбираться с миллионерами и миллиардерами, которые не платят налоги". А вот простой народ президент пообещал не трогать. "Я никого не собираюсь наказывать. Но я не буду добавлять налоговую нагрузку на средний класс этой страны. Они уже достаточно платят", – сказал Байден.



Словом, президент говорил о весьма радикальных вещах, что резко контрастировало с тембром его голоса. Симпатизирующий республиканцам телеканал Fox news показал крупным планом сенатора Теда Круза, задремавшего под речь Байдена. Под речи Дональда Трампа, которого, кстати, нынешний президент в своем оказавшемся неожиданно коротким выступлении (оно длилось всего 65 минут) не упомянул, конгрессмены не спали. Между тем программные установки Байдена очень напоминали о словах его предшественника. Он однажды сказал, что при демократах будет проводиться left-wing cultural revolution. Это словосочетание можно перевести как "левацкая ползучая революция". Как раз за излишнюю дань социалистическим идеям критиковали речь президента республиканцы. Лидер фракции этой партии в Палате представителей Кевин Маккарти заявил, что его единомышленники не позволят США "идти по пути социализма с правительством, которое решает, сколько кому разрешено зарабатывать".



Интересно, что, говоря о революционных переменах, по сути, раскалывающих общество, хозяин Белого дома в то же время настаивал на необходимости сохранения единства Америки. Такая же двойственность была характерна для пассажей Байдена о внешней политике, в частности о курсе по отношению к России. "Я очень ясно дал понять президенту Путину, что, хотя мы не стремимся к эскалации, их действия будут иметь последствия. Я прямо и пропорционально отреагировал на вмешательство России в наши выборы и кибератаки на наше правительство и бизнес. Но мы также можем сотрудничать, когда это в наших общих интересах, как мы поступили при продлении договора СНВ-3 по ядерным вооружениям и как мы работаем над разрешением климатического кризиса", – сказал президент США.



Главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в комментарии "НГ" назвал выступление Байдена речью "усыпляющего" или "сонного" революционера. "Имеет место разрыв формы и содержания", – полагает он. Вместе с тем речь Байдена демонстрирует, что примирения между двумя Америками – демократов и Трампа – не ожидается. По мнению Васильева, происходит институализация раскола страны, что будет иметь серьезные последствия для судьбы американской федерации. Эксперт полагает, что демократы взяли опасный курс. Они стараются поставить Америку перед свершившимся фактом перемен, не считаясь с противодействием. А ведь сила США всегда традиционно была в другом: в умении находить компромисс между различными политическими группами.