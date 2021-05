Достанут ли китайские ракеты "английскую королеву", - А.Иванин

09:03 01.05.2021 Авианосец Queen Elizabeth идет в Индо-Тихоокеанский регион

Александр Иванин



Об авторе: Александр Сергеевич Иванин – военный журналист.

28 апр. 2021



Дальний поход на Восток – один из элементов реализации стратегии "Глобальная Британия".

Королевский флот находится в крайнем возбуждении. Еще бы! Флагман британских ВМС авианосец Queen Elizabeth, названный в честь королевы Англии и Ирландии Елизаветы (1533–1603), с которой связывают становление островной страны как великой морской державы, собирается в дальний поход. Да не один, а с целой свитой кораблей эскорта.

"ПРАВЬ, БРИТАНИЯ, МОРЯМИ"



Это ударное соединение в мае через Средиземное море, Суэцкий канал, Красное море и Индийский океан пойдет в Тихий океан, где окажет поддержку ВМС США по сдерживанию растущего как на дрожжах китайского флота.



Для обоснования этого похода была спешно изобретена идеологическая платформа. Лондон озвучил стратегию под названием "Глобальная Британия", которая возвестила о возвращении бывшей империи на мировую арену в качестве одного из ведущих игроков. Дескать, прежде Евросоюз своими нелепыми правилами сковывал потенциал Великобритании, а после брексита открылись возможности для восстановления былого величия.



Индо-Тихоокеанский регион сегодня в Лондоне называют "геополитическим центром мира". Соединенное Королевство имеет через Британское Содружество исторические связи с 19 странами этого "центра". Как отмечает в апрельском номере американского военно-морского журнала Proceedings коммандер (капитан 2 ранга по-нашему) Королевского флота Рене Баллетта, "процветание "Глобальной Британии" будет основываться на получении доступа к индо-тихоокеанскому экономическому торговому партнерству", дабы "попытаться умерить глобальное доминирование Китая". А инструментом, обеспечивающим такой доступ, являются ВМС.



Не будем вдаваться в расшифровку изобретенного в Вашингтоне термина "Индо-Тихоокеанский регион". Заметим только, что Китай является географическим, экономическим и политическим фундаментом данного региона. И любые попытки вывести за скобки Поднебесную лишены оснований. Это просто нонсенс.



Сегодня Британии отведена роль киплинговского шакала Табаки при хромом тигре Шерхане. И борьба Лондона с китайским "вызовом" выглядит просто смешно.



Но вернемся к предстоящему походу британской армады в Тихий океан.



ХЛОПОТЫ И НЕДОДЕЛКИ



Уже проделана большая работа. Весь прошлый год велась подготовка Queen Elizabeth к трансокеанскому походу. Авианосец не раз выходил в море. С него проводились полеты реактивных самолетов укороченного взлета и посадки F-35B Lightning II производства американской корпорации Lockheed Martin.



В октябре прошлого года корабль впервые на учениях НАТО Joint Warrior ("Объединенный воин") возглавил авианосную ударную группу в Северной Атлантике. Помимо него в состав АУГ входили два британских эсминца Diamond и Defender типа 45, два британских фрегата Northumberland и Kent типа 23, голландский фрегат Evertsen, американский эсминец The Sullivans типа Arleigh Burke и два корабля обеспечения. Мы не случайно перечислили корабли эскорта. Многие их названия нам еще встретятся.



В начале января этого года британская АУГ во главе с Queen Elizabeth достигла первоначальной оперативной готовности. Это означает, что авианосец, его экипаж, самолеты и противолодочные вертолеты, на нем базирующиеся, а также корабли эскорта достигли того уровня подготовки и технического обеспечения, когда можно их выпускать в море и они смогут совместно воевать.



Другой вопрос – как. Ведь полная боевая готовность флагмана ожидается лишь к декабрю 2023 года. Поход в Тихий океан как раз является одним из ключевых элементов повышения уровня боевой подготовки.



Не достигли уровня боевой готовности и некоторые элементы Queen Elizabeth и АУГ. Так, только в конце марта нынешнего года на вооружение 820-й эскадрильи Королевского флота поступил первый вертолет дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) Crowsnest ("Воронье гнездо"), который называют глазами и ушами авианосца. Программа создания "гнезда" отстает от плановых сроков на полтора года.



Теоретически каждый из 30 имеющихся в составе британских ВМС вертолетов AW-101 Merlin может быть превращен в аппарат ДРЛО. Радар разработки Thales Group закрепляется на вертолете и вывешивается c левого борта винтокрылой машины (отсюда и название Crowsnest). Но на практике потребовалось специально оснащать вертолеты версией ДРЛО.



Неизвестно, будут ли готовы еще два "вороньих гнезда", предназначенных для Queen Elizabeth. Но в любом случае они будут доведены до уровня начальной оперативной готовности лишь в сентябре текущего года, а до полной – к маю 2023 года. То есть в тихоокеанском походе их использование возможно лишь в ограниченном режиме.



Не вселяют оптимизма и самолеты F-35B, выполняющие функции истребителей и штурмовиков. Стоимость каждой машины – более 100 млн долл. При этом они оказались весьма капризными. Сразу после взлета с палубы в октябре прошлого года один из F-35B подал сигнал бедствия "707". К счастью, рядом оказался шотландский берег. На ближайшем аэродроме аварийный самолет совершил посадку. В чем причина экстренного приземления – не сообщалось, но наверняка она была веской.



Не добавил энтузиазма инцидент, случившийся в декабре прошлого года с "младшим братом" Queen Elizabeth – авианосцем Prince of Wales. Из-за аварии системы пожаротушения тонны воды попали в машинное отделение и затопили систему энергообеспечения. Корабль до сих пор не вышел из ремонта. Что будет, если подобное случится, когда авианосец будет находиться далеко в океане?



Тем не менее в рамках подготовки к походу Queen Elizabeth уже принял полный комплект боеприпасов на базе в Глен-Маллан в Шотландии. Кстати, 64 000-тонный авианосец стал первым кораблем, пришвартовавшимся к новому Северному причалу, который обошелся британским налогоплательщикам в немаленькую сумму – 64 млн фунтов стерлингов.



До сих пор неизвестен состав авиагруппы Queen Elizabeth. По разным данным, она будет насчитывать от 12 до 24 истребителей F-35B. Всего же авианосец способен принять 40 таких самолетов. При большей надобности количество F-35B может быть доведено до 70. Однако Великобритания пока закупила у США 48 таких самолетов, и не все они поставлены. Корабль также является носителем многоцелевых вертолетов Merlin, уже известных нам Crowsnest и других винтокрылых машин.



Королевские ВМС, кажется, определились с эскортом. Первоначально планировалось отправить в Тихий океан вместе с авианосцем один эсминец типа 45, один фрегат типа 23, атомную многоцелевую подводную лодку типа Astute и танкер-заправщик типа Tide. Потом посчитали такое сопровождение слабоватым. Теперь охранять "королеву" в дальнем походе будут эсминцы Diamond и Defender (оба типа 45), фрегаты Kent и Richmond (оба типа 23), танкер-заправщик Tidespring и судно обеспечения Fort Victoria.



На этом британский потенциал эскорта оказался почти исчерпанным. Ведь привлекается треть имеющихся в Королевских ВМС эсминцев и 2 из 13 фрегатов. А корабли этих классов нужны также для обеспечения деятельности авианосца Prince of Wales, когда он выйдет из ремонта, охраны вод метрополии, выполнения других миссий.



Кроме того, часть эсминцев и фрегатов находится в ремонте. Вот почему в эскортную группу привлекли корабли партнеров по НАТО: американский эсминец The Sullivans и голландский фрегат Evertsen, которые участвовали в учениях Joint Warrior вместе с британскими эсминцами Diamond и Defender, а также фрегатом Kent. Получилась достаточно сплаванная команда, имеющая опыт совместных действий по охране Queen Elizabeth.



ГРОЗА АВИАНОСЦЕВ



Когда британская АУГ достигнет Малаккского пролива, вполне возможно, что Пекин объявит обширные акватории Южно-Китайского моря зоной учений ВМС НОАК, закрытой для кораблей других государств. Думается, что командир Queen Elizabeth кэптен Энгус Эссенхай поменял бы маршрут. Но Лондон, находящийся под кайфом иллюзий о "Глобальной Британии", наверняка прикажет двигаться в закрытые воды.



И тут Китаю представится прекрасная возможность продемонстрировать свои противокорабельные баллистические ракеты (ПКБР) DF-21D и DF-26, способные поражать корабли противника на больших дальностях. DF – аббревиатура от Dong Feng, по-китайски "Восточный ветер". Двухступенчатая DF-21D создана на базе баллистических ракет средней дальности. Она способна уничтожать морские цели на дистанции 2100 км. DF-26 изначально создавалась как ракета двойного назначения, для нанесения ударов как по береговым, так и по морским объектам, находящимся на дальности до 3860 км.



Стоит заметить, что ПКБР не китайское изобретение, а советское. В декабре 1972 года в Баренцевом море начались испытания противокорабельных баллистических ракет Р-27К с борта дизель-электрической подводной лодки К-102 проекта 605 (модернизация проекта 629А). У флотских острословов лодка тут же получила неофициальное название "Ракетно-ядерный забор" из-за ее удлиненного ограждения выдвижных устройств, где находились шахты ракетных пусковых установок. Из одиннадцати стартов, осуществленных с борта К-102, десять оказались успешными! Причем во время последнего пуска в 1975 году ракета точно попала в судно-цель.



Р-27К с дальностью стрельбы до 900 км получала целеуказание от спутников морской космической разведки семейства "Легенда" и авиационной системы "Успех-У" (самолеты Ту-95РЦ и вертолеты Ка-25РЦ). Но первоначальных данных о местонахождении корабля противника было недостаточно для гарантированного поражения движущейся цели. Вот почему на двухступенчатой ракете была размещена система пассивного приема радиолокационного сигнала, излучаемого кораблями противника. При подлете к объекту атаки, но еще на внеатмосферном участке, производилась баллистическая коррекция траектории путем двукратного включения двигателей второй ступени. Для успешного уничтожения авианосцев и кораблей эскорта Р-27К оснащалась ядерной боевой частью повышенной мощности.



Р-27К на флот не поступила. Вмешалась большая политика. Американцы на переговорах по ограничению стратегических вооружений заявили, что будут засчитывать эти ракеты в общее число БРПЛ. А это Москву не устаивало.



Такому решению были рады и советские военно-морские начальники. Ведь принятие на вооружение Р-27К фактически перечеркивало планы создания океанского надводного флота. Действительно, для чего он нужен, если авианосные соединения противника можно уничтожать с помощью баллистических ракет, запускаемых с подводных лодок?



НЕ БУДИ ЛИХО



Китайцы неоднократно осуществляли успешные пуски DF-21D и DF-26. Например, 26 августа прошлого года они устроили показательные стрельбы. Ими была поражена надводная цель в Южно-Китайском море. При этом ракета DF-21D стартовала с позиции неподалеку от берега Восточно-Китайского моря в провинции Чжэцзян, а DF-26B наносила удар из глубины территории КНР – с полигона в провинции Цинхай на западе страны. Обе ПКБР успешно поразили объект атаки.



Почему же китайцы не стреляют DF-21D и DF-26 по американским авианосцам, когда те оказываются в Южно-Китайском море и вызывают крайнее раздражение Пекина? Потому что потопление плавающего аэродрома ВМС США привело бы к большой войне. А точнее – к мировой войне, к которой КНР не готова.



А вот британский Queen Elizabeth – вполне подходящая цель. Зенитные ракеты эскорта не справятся с "восточными ветрами". Гибель "королевы", конечно, вызовет большую антикитайскую волну в мире. Но, несомненно, охладит пыл американцев и продемонстрирует никчемность авианосного флота США.



Хотя до этого, думается, не дойдет. Пекин предпочитает, во всяком случае пока, урегулировать спорные вопросы за столом переговоров. Ему выгодно, что потенциальные противники тратят деньги на строительство дорогущих авианосцев, а не на развитие боевых машин, которые действительно будут угрожать КНР.



Однако британскому командованию все-таки не грех трезво посмотреть на ситуацию и под предлогом COVID-19 отложить в долгий ящик поход Queen Elizabeth. А потом и забыть о нем. Ведь чем "восточные ветры" не шутят! Источник - НВО

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1619848980

Новости Казахстана

- Заявление Президента Республики Казахстан по ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе

- Поздравление Главы государства Касым-Жомарта Токаева с Днем единства народа Казахстана

- Запрет на продажу и аренду иностранцам сельхозземель будет установлен законодательно

- Постановление Правительства Республики Казахстан от 27 апреля 2021 года №270

- Асет Исекешев принял участие в заседании Комитета секретарей советов безопасности ОДКБ

- О ситуации на финансовом рынке в марте 2021 года

- Пандемия воровства

- Роман Скляр дал поручения по вопросам предупреждения и ликвидации лесостепных пожаров

- В Мажилисе обсудили вопросы сокращения разрыва в качестве образования в городских и сельских школах

- Заработная плата в І квартале 2021 года*