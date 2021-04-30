Лейлек. Вдоль кыргызо-таджикской границы - вялые перестрелки

09:14 01.05.2021

01 мая 2021, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА

Сюжет: Приграничные конфликты

Инцидент на границе. В Лейлекском районе вновь стреляют



В селе Достук Лейлекского района вновь стреляют. Об этом 24.kg сообщили местные жители.



По их словам, есть раненые.



"Один солдат получил ранение в ногу. Его увезли сейчас в районную больницу. Я еду в соседнее село, чтобы отвезти туда медикаменты и забрать медиков", - заявила сотрудница местной больницы Тамара Момунова.



Отметим, накануне вечером полномочный представитель правительства в Баткенской области Омурбек Суваналиев заявил, что военнослужащих Таджикистана уже нет на территории Кыргызстана.

"Не знаю, это таджикские военные или их гражданские, но поджоги продолжаются. Ночью что-то горело. Мы видели сильное задымление у двух домов. Тут грабят, потом поджигают дома. Наши военные до сих пор находятся за пределами села. Мы не можем вернуться в Максат", - рассказала Бурул Кудайбердиева.



Отметим, кыргызское село Максат Таджикистан захватил 29 апреля. Жители под обстрелом в срочном порядке вынуждены были покинуть свои дома.



Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды "Головной" в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.



Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.



За медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.



Отметим, водораспределитель "Головной" находится у истока каналов, пополняющих Торткульское водохранилище, на территории Кыргызстана.



Сегодня и завтра в Кыргызстане объявлены днями траура.