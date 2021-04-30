Бежали с одним одеялом. Рассказывают кыргызы - прифронтовые беженцы

09:15 01.05.2021

30 апреля 2021, Бишкек - 24.kg, Жазгуль МАСАЛИЕВА

Сюжет: Приграничные конфликты

Ситуация на границе. Истории очевидцев, эвакуированных из зоны конфликта



Один из самых отдаленных районов Кыргызстана Лейлек накануне оказался в центре внимания всего мира. Дорога между Баткеном и селами района до сих пор находится под прицелом таджикских военных.



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Ситуация на границе. Как это было - рассказ очевидца

29 апреля ближе к вечеру войска соседней страны атаковали сразу несколько населенных пунктов. Не только местные жители, но и военные, и правоохранители оказались не готовы к такой ситуации. Таджикская сторона использовала военную технику, из минометов обстреляны населенные пункты, над территорией КР были замечены военные вертолеты.



Мирные жители сел - Разаков, Кулунду, Оочу, Эски Оочу, Бешкент, Максат, Арка в срочном порядке покинули свои дома и вынужденно бежали из зоны конфликта. Многие из них временно переселились к родственникам, знакомым, часть эвакуированных находятся в школах и интернатах района.



Журналист 24.kg поговорила с жителями Лейлека, которые сейчас находятся во временном убежище.



Семь смелых женщин

Тамара Момунова работает старшей медсестрой в местной больнице Жаны-Жерского айыльного округа. Накануне во время обстрела села вместе с другими жителями она бежала, взяв с собой все необходимые медикаменты, на случай если придется оказывать первую помощь сотрудникам силовых структур.

Фото Тамары Момуновой. С бригадой врачей

Фото Тамары Момуновой. С бригадой врачей

Фото Тамары Момуновой. С бригадой врачей

Фото Тамары Момуновой. На работе

"Мы всю ночь находились рядом с селом, откуда вывезли в безопасное место всех женщин и детей. Я, две медсестры, два фельдшера и две санитарки остались. Утром вернулись на свои рабочие места, готовые оказать медицинскую помощь в случае чего. Когда опять началась стрельба, убежали в сторону гор", - рассказала Тамара Момунова.



Во время разговора с журналистом Тамара Момунова находилась в больнице. В трубке слышны выстрелы.



"Стрельба не прекращается. Утром еще что-то взорвали и бомбу бросили. Сейчас вернулась за водой и зашла в больницу, чтобы взять больше бинтов и хирургических ниток для наложения швов. Мы готовы в любой момент оказать помощь нашим военным", - уверенно заявляет Тамара Момунова, хотя ее голос дрожит и женщина еле сдерживает слезы.



Максат снова в огне

Жительница села Максат Бурул Кудайбердиева с детьми и мужем бежали в горы, как только началась стрельба. Вместе с ними в укрытии сейчас около 15 человек. Со вчерашнего дня люди прячутся в ущелье и боятся вернуться домой. Прошлую ночь сельчане провели на улице.

Она сама дозвонилась в редакцию и в слезах умоляла донести до властей Кыргызстана информацию о происходящем в селе Максат.

"Нам страшно. Очень страшно. Ночью не смогли уехать с остальными эвакуированными. Мы ушли в горы, взяли из дома самое необходимое и увели скот. У нас нет грузовой машины, чтобы вывезти. Кроме этого скота у нас ничего не осталось", - плачет Бурул Кудайбердиева.



Сельчане из укрытия всю ночь наблюдали за бесчинством соседей - жителей Таджикистана. "Они грабили и поджигали дома. Огнем охвачены более 20 домов", - сообщила женщина.



Утром у спрятавшихся сельчан закончились продукты.



"Муж поехал в село, когда шум стих и таджики ушли. Он хотел взять продукты. Но не доехал, по дороге увидел раненых солдат и повез их в соседнее село. По словам военных, из села Максат не забрали даже тела умерших", - отмечает Бурул Кудайбердиева.



Бежали с одним одеялом

52-летняя Саткан Жалилова - жительница одного из разрушенных сел Лейлекского района. Она вместе с 90-летней свекровью и маленькими внуками были дома, когда начался обстрел населенного пункта.

"Услышали громкий звук. Начались крики и призывы срочно бежать в сторону гор. Вокруг все горело черным дымом. Дети плакали от страха. У меня муж инвалид и 90-летняя свекровь. Поэтому мы нашли машину. Но по дороге закончился бензин, оставили машину и, посадив бабушку в другое авто, пошли пешком. Оттуда нас забрали на спринтере и привезли на место эвакуации", - рассказала Саткан Жалилова.



Фото Саткан Жалиловой. Вместе с односельчанами

Фото Саткан Жалиловой. Вместе с односельчанами

Фото Саткан Жалиловой. Вместе с односельчанами

Фото Саткан Жалиловой. С односельчанами

Фото Саткан Жалиловой. Вместе с односельчанами

По словам женщины, семья в панике взяла только одно одеяло для внуков. Ни документов, ни еды, ни запасной одежды.

"Свои дома покинули жители четырех сел. Сейчас живем в доме совершенно нам не знакомых, но добрых людей. Они приютили четыре семьи. Сегодня кто-то ищет своего сына, кто-то наоборот родителей. Вчера был кошмар, кто как мог добирался до этого села", - рассказывает она.



Прятались в сараях и мерзли

Пенсионерка Алия Кайназарова вечером 29 апреля в 17.00 выбежала из дома в одном легком платье и до сих пор не может вернуться в родное село.

"Когда начали стрелять в соседних селах, мы бежали в сторону гор. До двух ночи прятались там. Я в одном легком платье, было очень холодно. Потом ночью нас забрали и привезли в Исфану. Здесь расположились в здании школы. Нас кормят и заботятся", - рассказывает женщина.



Фото из интернета. Город Исфана

Фото из интернета. Город Исфана

Фото из интернета. Город Исфана

Фото из интернета. Место эвакуации

Фото из интернета. Город Исфана

Алия Кайназарова беспокоится за своего сына. Он сотрудник внутренних дел, сейчас находится в зоне эскалации конфликта.



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Ситуация на границе. В безопасные места эвакуировали 9 тысяч 706 человек

Еще одна жительница села - 28-летная Айнура Алиева вместе с полуторагодовалым сыном тоже со вчерашнего дня прячутся в укрытии. Молодая мама переживает, что не успела закрыть дом на ключ.

"Я готовила ужин, и вдруг выстрел. Муж сказал бежать. Успела только отключить плиту. Нас отвезли в сарай где-то в горах. Затем ночью приехал муж и забрал в другое место. Переночевали у знакомых, сейчас поедем к родственникам. Не знаем, что с нашим домом и соседями. Утром мужа не пустили в село", - объяснила Айнура Алиева.



Айнуры Алиевой

Фото Айнуры Алиевой. С сыном

Всего из Баткенского и Лейлекского районов эвакуировали более 10 тысяч человек. Для этого задействовали 13 единиц спецтехники и 156 сотрудников МЧС. Привлечены 60 спринтеров из районной службы Гражданской защиты.



Очередной инцидент на границе начался 28 апреля в районе пункта по распределению воды "Головной" в селе Кок-Таш Баткенского района. Словесная перепалка переросла в стычку: стороны начали закидывать друг друга камнями. После началась стрельба.



В Кыргызстане за медицинской помощью обратились 154 пострадавших, 31 человек погиб, среди них ребенок.



Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации.