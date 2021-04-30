В Узбе откроют 4 "государственные школы бокса". Зуб даю..

09:21 01.05.2021

Государственные школы бокса появятся в четырех областях Узбекистана

Государственные школы бокса появятся в Андижанской, Бухарской, Кашкадарьинской и Ташкентской областях. Ученики в них будут приниматься с седьмого класса.



Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 29 апреля подписал постановление по развитию бокса, сообщило УзА.



Документом предусмотрено создание государственных школ высшего спортивного мастерства по боксу при Министерстве туризма и спорта в Андижанской (для Андижанской, Наманганской и Ферганской областей), Бухарской (для Каракалпакстана, Бухарской, Навоийской и Хорезмской областей), Кашкадарьинской (для Джизакской, Кашкадарьинской, Самаркандской и Сурхандарьинской областей) и Ташкентской областях (для Сырдарьинской, Ташкентской областей и Ташкента).



Детей в этих учреждениях будут отбирать и готовить для национальных сборных команд. Учащихся будут принимать с седьмого класса, а обучаться они будут в течение пяти лет. Учеба, питание, а также проживание в этих школах будет бесплатным.



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Талантливую молодежь будут выявлять с помощью районных и городских, региональных и республиканских соревнований. При этом укомплектованием школ по итогам соревнований будут заниматься Министерство туризма и спорта, Национальный олимпийский комитет и Федерация бокса.



С предстоящего учебного года планируется повысить в два раза параметры госзаказа на учебу по направлению "бокс" в Узбекский государственный университет физической культуры и спорта, специализированные школы-интернаты олимпийского резерва, специализированные детско-юношеские спортивные школы и детско-юношеские спортивные школы.



Тренеров и других специалистов детско-юношеских спортивных школ и школ бокса, расположенных в отдаленной местности, поручено обеспечить жильем до 2025 года.



В школах бокса будут организованы компьютеризированные классы, предоставляющих возможность ведения боя с виртуальным противником.



До 2025 года предусматривается доведение числа постоянно занимающихся боксом учащихся спортивных образовательных учреждений до 27 тысяч, а также обеспечение участие сборных команд по боксу в около 46 международных спортивных соревнованиях.