"Большая четверка", или Экономическая разведка против всего мира, - В.Катасонов

ВАЛЕНТИН КАТАСОНОВ | 30.04.2021



Как собирается экономическая информация



О "Большой четверке" (Big-4) сегодня знают все. Это четыре самые крупные в мире аудиторские компании: Deloitte, PricewaterhouseCoopers (PwC), Ernst & Young (EY) и KPMG. Первые три считаются англо-американскими, четвертая – голландская. Приведу некоторые данные об этих компаниях. Общая численность сотрудников (на 2019 год) – около 1,1 млн. человек. Суммарные доходы по итогам 2020 года – 157 млрд. долл., в том числе (млрд. долл.): Deloitte – 47,60; PwC – 43,03; EY – 37,20; KPMG – 29,22. Примечательно, что указанные компании занимаются не только аудитом, но и консалтингом. Из суммарных доходов в 157 млрд. долл. лишь 57 млрд. долл. были получены за счет предоставления аудиторских услуг. Почти все остальные 100 млрд. долл. – результат консалтинговой деятельности. Особый упор делается на консалтинг по налогам.



Число офисов этих компаний по всему миру приближается к трем тысячам. Так, у Ernst & Young более 700 офисов более чем в 150 странах мира. У PwC – около 770 офисов в 158 странах. Большинство офисов имеет статус "национальных юридических лиц", "резидентов". Часть офисов имеет статус филиалов компаний-резидентов.



А с центральными (головными, материнскими) офисами, находящимися в Лондоне и в Амстелвене (Нидерланды), местные офисы имеют неформальные отношения. Так, в рамках KPMG офисы разных стран входят в кооператив. Эксперты говорят, что между головным и местными офисами существуют договоры франшизы, согласно которым местные компании уплачивают роялти за право пользования брендом (названием головной компании). Между головным офисом и местными компаниями существует циркуляция информацией, сверху вниз спускаются разные инструкции и рекомендации.



Одним словом, империи "Большой четверки" устроены совсем не так, как многие другие международные компании. Классическая ТНК обычно является публичной компанией, размещающей свои акции на фондовой бирже. Она принадлежит акционерам, которые могут совершенно не участвовать в управлении компанией, интересуясь лишь дивидендами и курсом акций. Материнская компания классической ТНК учреждает дочерние структуры в других странах и контролирует их через участие в уставном капитале. Дочерние структуры, в свою очередь, могут создавать внучатые и т. д.



В империях "Большой четверки" иерархического участия в капитале нет (как в ТНК). Владельцами многочисленных компаний, входящих в одну из четырех империй, являются сами аудиторы. Но не все, а лишь избранные, получающие статус "управляющих партнеров". А решение о том, кого наградить таким статусом, принимается на самом верху, в головном офисе. В каждой империи формируется дух корпоративизма. Местный гражданин (особенно молодой) начинает чувствовать себя гражданином империи, называемой EY, KPMG, Deloitte или PwC. Он готов проявлять патриотизм, но не в отношении той страны, где родился и вырос, а в отношении своей новой "родины".



Сотрудники местной компании получают мотивацию расти, поскольку в империях существует высокая иерархическая вертикаль, которая замыкается на головные офисы в Лондоне или в Голландии. Приведу пример Ernst & Young (EY). В России на сегодняшний день, согласно данным сайта головного офиса в Лондоне, 10 офисов империи. Они имеют статус либо российских юридических лиц, либо их филиалов. В российских фирмах EY управляющие партнеры к сегодняшнему дню – все граждане Российской Федерации (раньше были и иностранцы). Персонал российских офисов (на сегодняшний день – около 3500 человек) почти полностью укомплектован за счет местных граждан, т. е. лиц с российским паспортом. Формально не придерешься – все местное, все российское, все национальное. Над этим низовым уровнем возвышается второй этаж – "группа СНГ", в которую, кроме российских офисов, входят офисы EY стран ближнего зарубежья. На этом уровне есть офис, в котором, в свою очередь, имеется управляющий партнер со статусом управляющего всей веткой СНГ. Отмечу, что таких низовых веток в структуре EY по всему миру 28.



Над этим этажом (СНГ) возвышается еще один этаж, представляющий собой ветку среднего уровня. Эта ветка охватывает регионы Центральной, Восточной, Юго-Восточной Европы и Центральной Азии. Наконец, над ней еще один этаж, с которого ведется управление большой веткой, которая охватывает регион Европы, Ближнего Востока, Индии и Африки. Эта большая ветка охватывает 97 стран мира. Кроме нее, в империи EY имеется еще две большие ветки. Одна охватывает всю Америку (как северную, так и южную); другая – Юго-Восточную Азию и регион Тихого океана.



И наконец наверху всего находится головной офис в Лондоне, официальное название которого Ernst & Young Global Limited. Возглавляет штаб-квартиру некто Кармин ди Сибио (Carmine Di Sibio), американец итальянского происхождения. О самой компании Ernst & Young Global Limited информации в открытом доступе не больше, чем, скажем, об английских спецслужбах МИ-5 или МИ-6. Известно только, что компания непубличная, с ограниченной ответственностью, создана в 1989 году, штат сотрудников – 10 тысяч человек. Об истинных владельцах "верхней" компании никакой информации нет.



Тема "Большой четверки" достаточно популярна в СМИ. Нередко в адрес аудиторских гигантов звучат критика, обвинения. Критика, в частности, касается того, что "Большая четверка" приобрела все признаки мирового картеля, монополизировала свои позиции на рынке аудиторских услуг. Например, в России, по данным Минфина, действует в общей сложности 3800 аудиторских компаний. При этом на "Большую четверку" приходится без малого половина всех доходов отрасли в РФ.



Скандалов вокруг "Большой четверки" хоть отбавляй. Тут и сговоры аудиторов с клиентами; за дополнительные деньги клиентам рисуются отличные аудиторские заключения. Тут и сокрытие преступлений, которые выявляются в ходе аудиторской проверки. Важно отметить, что компании "Большой четверки", как сказано выше, совмещают аудиторские услуги с консалтингом. Такой консалтинг часто толкает клиентов на нарушение законов. Например, было немало скандалов, связанных с тем, что клиенты по советам "Большой четверки" уклонялись от уплаты налогов. В итоге постоянные судебные разбирательства, в которых ответчиками выступают компании "Большой четверки", штрафы, выплаты компенсаций пострадавшим…



Однако все это вершина айсберга. "Большая четверка" – не просто бизнес по зарабатыванию денег путем предоставления аудиторских услуг. Это гораздо более масштабный бизнес, основанный на том, что аудиторы передают конфиденциальную информацию, получаемую в ходе проверки, третьим лицам. А "третьи лица" – конкуренты аудируемых клиентов или какие-то бизнес-структуры, умеющие делать деньги с помощью секретной информации. Еще одна категория "третьих лиц" – государственные структуры. В первую очередь правоохранительные органы. В случае расследования тех или иных дел им может требоваться информация, которой располагают только аудиторы. А если эти дела касаются крупных корпораций и банков, тогда наверняка необходимую информацию можно получить у "Большой четверки", которая работает с "крупняком".



С недавнего времени пользоваться аудиторской информацией стали налоговые службы. Это обусловлено тем, что в прошлом десятилетии в рамках ОЭСР создавалась международная система автоматического обмена финансовой информацией. Сегодня эта система далеко переросла рамки ОЭСР, в ней участвует большая часть государств мира. Для получения информации, предназначенной для обмена с партнерами в рамках системы, налоговые службы сегодня регулярно обращаются к аудиторским фирмам, в первую очередь к "Большой четверке". Можно сказать, понятие аудиторской тайны исчезло.



Наконец, у аудиторов из "Большой четверки" есть еще государственные партнеры, о связях с которыми они предпочитают хранить полную тайну. Это спецслужбы, в том числе разведки. В первую очередь такие связи у "Большой четверки" налажены с американскими (ЦРУ, финансовая разведка и др.) и британскими (МИ-5 и МИ-6) спецслужбами.



Бойцы невидимого фронта обращались и обращаются к международным аудиторским корпорациям за консультациями и информацией экономического характера. Ни одна разведка, включая ЦРУ и МИ-6, не в состоянии накопать и сотой части той информации, которую могут добывать и добывают каждодневно корпорации "Большой четверки".



Рекомендую, в частности, ознакомиться с опубликованной пять лет назад статьей Accountants and spies: The secret history of Deloitte’s espionage practice (Бухгалтеры и шпионы: тайная история шпионской практики Deloitte). В ней рассказывается о тесном сотрудничестве между аудиторской компанией Deloitte и ЦРУ США. Отмечается, что для более тесного сотрудничества двух организаций компания Deloitte приглашает к себе на работу выходящих в отставку офицеров ЦРУ.



Особенно востребована информация "Большой четверки" американской финансовой разведкой (FinCEN), которая входит в состав Казначейства США. Ни для кого не секрет, что FinCEN является основной структурой, которая готовит предложения по экономическим санкциям США против России и других стран. И для их подготовки нужна полная картина об экономике России, ее крупных компаниях и банках, министерствах и ведомствах. И компании "Большой четверки", которые без особых проблем поставляют в Вашингтон самую деликатную информацию о России.



Об этой стороне деятельности международных аудиторов профессионалы прекрасно знают. Вот, например, мнение гендиректора российской компании ООО "Аудит ТД" Татьяны Дербеневой: "...я вижу проблему в том, что в России работают иностранные консалтинговые компании. Я не раз уже говорила, что у нас практически все серьезные концерны, предприятия, которые являются стратегически важными для страны, сотрудничают не с российскими консалтинговыми компаниями. И это, на мой взгляд, не совсем правильно. Потому что очевидно, что российские компании будут на Россию работать. А иностранные – не на Россию. Как бы конфиденциальность ни оговаривалась между партнерами, все равно, я думаю, что каждый патриот своей страны. И я абсолютно не исключаю такой возможности, что информация о деятельности наших концернов, очень важных для России предприятий, уходит за рубеж. Более того, я почти уверена, что именно так и происходит".



Приведу также сделанное три года назад признание президента российской группы компаний "Городской центр экспертиз" (аудиторские и консалтинговые услуги) Александра Москаленко: "...иностранные компании (аудиторские. – В.К.) вполне могут быть инструментом и источником информации для наших недружественных партнеров. Мы тоже работаем за рубежом, и я всегда удивляюсь, почему спецслужбы не интересуются, что мы там видим. А стоит поинтересоваться – очень многое можно узнать, хотя бы в области конкурентной разведки. Газовая битва, которую ведет Дональд Трамп, вполне может привести к тому, что у иностранных коллег-консультантов могут поинтересоваться, что планируют "Газпром" или "Роснефть". Я вообще не понимаю, как иностранные аудиторы работают со стратегическими предприятиями, где требуется лицензия на гостайну. На мой взгляд, компания не может быть допущена к секретным сведениям, если ее руководитель иностранец. Так что, я за то, чтобы деятельность таких фирм на нашем рынке была как минимум ограничена".



Этот профессиональный российский аудитор развенчивает миф о том, что, мол, заключения иностранных аудиторов, особенно "Большой четверки", нужны для того, чтобы размещать акции и облигации на международных финансовых рынках. В 9 из 10 случаев после такого аудирования никаких денег с мирового рынка в российскую компанию не приходит. На самом деле российским компаниям обещают "морковку" ради того, чтобы получить доступ к секретам бизнеса. Вот что говорит А. Москаленко: "Это миф – что их (иностранных аудиторов. – В.К.) присутствие, их заключение даст доступ к международному ресурсу. Это не так. Основная масса работы иностранных аудиторских групп заключается не в том, что они консультируют российский бизнес по международному законодательству. Они делают здесь ту же работу, которую способны делать и наши компании: проверка отчетности, консультации по налогообложению, оценка и т. д. И, в конце концов, работу выполняют люди, а не бренды".



P.S. И вот последняя новость по обсуждаемой нами теме. 19 апреля 2021 года правительство Российской Федерации приняло постановление № 622 под названием "Об ограничениях на предоставление информации и документации аудиторской организации, индивидуальному аудитору". В указанном документе правительство РФ определило перечень информации и документов, которые не должны предоставляться аудируемым лицом аудиторам, если последние находятся под прямым или косвенным иностранным контролем. В первую очередь это постановление наносит удар по возможностям "Большой четверки" под прикрытием оказания аудиторских услуг осуществлять экономическую разведку на территории Российской Федерации. Источник - fondsk.ru

