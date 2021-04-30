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|Министрами ЕЭК трудоустроены главари кыргызских партий - Мамытканов ("Чон казат") и Асанбеков ("Мекен ынтымагы")
11:28 01.05.2021
1 мая 2021, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА
Экс-глава "Чон казата" станет министром Евразийской экономической комиссии
Главы правительств стран Евразийского экономического союза поддержали кандидатуры новых членов коллегии Евразийской экономической комиссии от Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.
Отмечается, что решение принято накануне на заседании в Казани. На должность министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК одобрена кандидатура Максата Мамытканова. Он пришел на место Олега Панкратова. Министром по энергетике и инфраструктуре ЕЭК будет Темирбек Асанбеков. Ранее эту должность занимал Эмиль Кайкиев.
Кандидатуры новых министров будут представлены Высшему Евразийскому экономическому совету.
Максат Мамытканов - бывший председатель партии "Чон казат" и экс-вице-премьер-министр Кыргызстана. Он пришел к власти во время октябрьских событий 2020 года, когда активно поддерживал нынешнего президента Садыра Жапарова.
Темирбек Асанбеков тоже не просто так выдвинут министром. Он лидер партии "Мекен ынтымагы". Политобъединение участвовало в избирательной кампании на выборах в Жогорку Кенеш в прошлом году. И так же, как и "Чон казат", активно поддерживало новую власть.