Министрами ЕЭК трудоустроены главари кыргызских партий - Мамытканов ("Чон казат") и Асанбеков ("Мекен ынтымагы")

11:28 01.05.2021

1 мая 2021, Бишкек - 24.kg, Татьяна КУДРЯВЦЕВА

Экс-глава "Чон казата" станет министром Евразийской экономической комиссии



Главы правительств стран Евразийского экономического союза поддержали кандидатуры новых членов коллегии Евразийской экономической комиссии от Кыргызстана. Об этом сообщили в пресс-службе ЕЭК.



Отмечается, что решение принято накануне на заседании в Казани. На должность министра по таможенному сотрудничеству ЕЭК одобрена кандидатура Максата Мамытканова. Он пришел на место Олега Панкратова. Министром по энергетике и инфраструктуре ЕЭК будет Темирбек Асанбеков. Ранее эту должность занимал Эмиль Кайкиев.



Кандидатуры новых министров будут представлены Высшему Евразийскому экономическому совету.



Максат Мамытканов - бывший председатель партии "Чон казат" и экс-вице-премьер-министр Кыргызстана. Он пришел к власти во время октябрьских событий 2020 года, когда активно поддерживал нынешнего президента Садыра Жапарова.



Темирбек Асанбеков тоже не просто так выдвинут министром. Он лидер партии "Мекен ынтымагы". Политобъединение участвовало в избирательной кампании на выборах в Жогорку Кенеш в прошлом году. И так же, как и "Чон казат", активно поддерживало новую власть.