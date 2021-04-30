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|Участники митинга в Бишкеке требуют выдать им оружие
13:02 01.05.2021
В МВД Киргизии сообщили, что в Бишкеке на центральной площади Ала-Тоо собрался небольшой митинг в связи с боестолкновением, которое произошло на границе с Таджикистаном.
"Требуют выдать им оружие, чтобы они могли поехать на границу защищать родину", - сказал представитель МВД. Он также сообщил, что митингующие периодически передвигаются к зданию парламента или правительства.
При этом никаких противоправных действий правоохранители не зафиксировали.