Казнокрадство в мирзиеевском Узбекистане приняло системообразующий характер, - С.Ежков

13:28 01.05.2021

Блогер: Дым имеет свойство рассеиваться



Ушедшая неделя оказалась урожайной на количество громких заявлений высших должностных лиц страны, пытающихся убедить прогрессивную международную общественность в бескомпромиссной и неустанной борьбе с коррупцией.



На внутреннем рынке в качестве "сахарной косточки" была подана информация о количестве движимого и недвижимого имущества, имеющего отношение к заместителю главы администрации исполнительной власти не самого успешного региона Узбекистана. Полтора десятка квартир, несколько десятков автомобилей, полторы сотни магазинов. Впрочем, не исключено, что в ходе следствия выяснится законность всего нажитого непосильным и, главное, честным трудом во благо Родины.



Вспомним, как уже в бытность "нового Узбекистана" местные электронные СМИ зашедшись в праведном гневе, сообщили, что с поличным при получении 400 тысяч долларов США задержан глава одного из районов столицы и по совместительству - бывший зять влиятельного чиновника. Тогда казалось, что страну ждет громкий судебный процесс, публичное покаяние мздоимца и суровый приговор.



Ничего из перечисленного, как многие помнят, не произошло. Народу популярно объяснили, что эти деньги предназначались для асфальтирования тротуаров и строительства детских игровых площадок. Народ ограничился тем, что поиздевался над властью в социальных сетях.



Или еще. Шумное задержание большого самаркандского начальника, в служебном сейфе которого обнаружили один миллион долларов, якобы полученный в виде взяток за незаконное выделение земель под строительство. И что? Были ли показательный процесс с яркой обвинительной речью прокурора и приглашением журналистов? Не было. По слухам, тот чиновник в застенках пробыл недолго и вскоре вернулся на государеву службу, хоть и в другом качестве. Ценный кадр, надо полагать. Такими не разбрасываются.



Единичные случаи, исключение из правил? Нет. Вспомните международное расследование, посвященное бизнесу ташкентского градоначальника. Была ли попытка Сената, демонстрирующего борьбу за счастье народа, заслушать своего коллегу на внеочередном заседании? Не было.



Позже аналогичное расследование появилось в отношении основателя компании Avtotest, переквалифицировавшегося в главного попечителя прессы и все чаще примеривающего на себя китель министра пропаганды Третьего Ренессанса. Заинтересовались ли расследованием депутаты парламента или надзирающие за строгим и неукоснительным соблюдением закона? Тоже нет.



Еще. Информационные порталы Узбекистана эпизодически сообщают, как главы местной исполнительной власти распределяют по своим родственникам бюджетные средства, выделенные на различные цели. Агентство по противодействию коррупции и прокуратура регулярно извещают, что непременно проверят законность подобных действий. Но далее заявлений дело, как правило, не идет. Что толку от сотрясания воздуха председателем Сената, сообщившей о 2,7 триллиона сумов, украденных чиновниками в 2020 году, против 1,1 триллиона, украденных годом ранее? Где виновные? Огласите весь список, пожалуйста. И каждого поименно, с указанием должности, размеров хищений и срока лишения свободы, назначенного судом!



… Казнокрадство в Узбекистане было и при советской власти, и в бытность первого президента суверенной страны. Но не в таких масштабах и не столь бесстыдно, утверждают хорошо осведомленные о ситуации наблюдатели. Беда, что власть стала кормушкой, а пребывание в ней - средством личного обогащения. Этакий дрейф из автократии в клептократию под дымовую завесу борьбы с коррупцией.



Можно и проглядеть, если не знать, что дым имеет свойство рассеиваться…



Сергей Ежков