В Киргизии объявили траур по погибшим в конфликте на границе с Таджикистаном

13:31 01.05.2021

На территории всей страны, а также на зданиях ее дипломатических и консульских учреждений за рубежом будут приспущены государственные флаги



Елена ГИЛЬМАНОВА



В Киргизии в субботу и воскресенье, 1 и 2 мая, объявлен траур по погибшим во время вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном. Об этом говорится в указе президента республики Садыр Жапаров.



"Президент Кыргызской Республики подписал указ, согласно которому 1-2 мая 2021 года объявлены днями национального траура в Кыргызской Республике", - говорится в сообщении пресс-службы киргизского лидера.



Во время траура на всей территории Киргизии, а также на зданиях ее дипломатических и консульских учреждений за рубежом будут приспущены государственные флаги. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи, а правительству - принять "необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим".



По данным киргизского Министерства здравоохранения Киргизии, в результате конфликта на киргизско-таджикской границе погиб 31 гражданин республике, пострадали более 120.



Напомним, в минувший четверг, 29 апреля, произошло обострение ситуации на границе Киргизии и Таджикистана из-за конфликта между местными жителями в приграничном районе. После вооруженных столкновения начались стычки между военнослужащими двух стран.



На следующий день Киргизия и Таджикистан договорились о создании совместной группы из числа сотрудников правоохранительных органов и исполнительной власти по урегулированию конфликтной ситуации на границе двух республик.