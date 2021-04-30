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В Киргизии объявили траур по погибшим в конфликте на границе с Таджикистаном
13:31 01.05.2021

На территории всей страны, а также на зданиях ее дипломатических и консульских учреждений за рубежом будут приспущены государственные флаги

Елена ГИЛЬМАНОВА

В Киргизии в субботу и воскресенье, 1 и 2 мая, объявлен траур по погибшим во время вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном. Об этом говорится в указе президента республики Садыр Жапаров.

"Президент Кыргызской Республики подписал указ, согласно которому 1-2 мая 2021 года объявлены днями национального траура в Кыргызской Республике", - говорится в сообщении пресс-службы киргизского лидера.

Во время траура на всей территории Киргизии, а также на зданиях ее дипломатических и консульских учреждений за рубежом будут приспущены государственные флаги. Учреждениям культуры и телерадиокомпаниям предложено отменить развлекательные мероприятия и передачи, а правительству - принять "необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавшим".

По данным киргизского Министерства здравоохранения Киргизии, в результате конфликта на киргизско-таджикской границе погиб 31 гражданин республике, пострадали более 120.

Напомним, в минувший четверг, 29 апреля, произошло обострение ситуации на границе Киргизии и Таджикистана из-за конфликта между местными жителями в приграничном районе. После вооруженных столкновения начались стычки между военнослужащими двух стран.

На следующий день Киргизия и Таджикистан договорились о создании совместной группы из числа сотрудников правоохранительных органов и исполнительной власти по урегулированию конфликтной ситуации на границе двух республик.

Источник - КП
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1619865060
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