Ранее с позором уволенный из Нацгвардии за коррупцию Сатыбалдиев назначен 1-м замом СовБеза Киргизии

19:13 01.05.2021

Мелис Сатыбалдиев назначен первым заместителем секретаря Совбеза



Мелис Сатыбалдиев назначен первым заместителем секретаря Совета безопасности.



Как стало известно редакции, он уже представлен коллективу.



В 2014-2016 годах он занимал должность командующего Национальной гвардией.