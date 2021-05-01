"Путинисты", "либералы" и "дебилы" нашего мозга, - "СП"

20:09 01.05.2021

"Путинисты", "либералы" и "дебилы" нашего мозга

"Политическая биология" позволит по другому оценить определенные события, процессы и перспективы

Михаил Синельников-Оришак



Прогуливали в школе уроки биологии? Ну, честно? Вот и наши управленцы не признаются, особенно из "вертикальных", а оттого упорно "не въезжают" в элементарные вопросы, ответы на которые даны в школьных учебниках.



История с каким-нибудь обществоведением - хорошо, физика с математикой - прекрасно, хотя некоторые и бурчат, мол "по жизни" многие знания им не пригодились. Напрасно, дескать, голову "загрузили". Так ведь идея-то не в том, чтоб запоминать, а для приобретения навыка "причина-следствие" в разных обстоятельствах. Только тогда появится "отстраненный взгляд", позволяющий видеть не "мазки", а картину маслом. Или хотя бы ее фрагмент, а не просто "пачкотню". Биологическое мышление ни чем не хуже математической логики, поэтому:



Распад СССР



У каждой человеческой клеточки две параллельно-одновременные задачи. Во-первых, обеспечение самосохранения (включая процесс воспроизводства своего подобия). Во-вторых, поддержка выживаемости остального организма. Чрезмерность первой функции может привести к злокачественной опухоли, второй - к паразитированию слабых клеток за счет более сильных, что и запускает процесс старения.



Конечно, лучше бы баланс, однако, идеала не существует, иначе мы были бы бессмертны. Теперь примените этот биологический прообраз к социальной модели и многое прояснится. Как про СССР, так и про Российскую Федерацию.



Межвидовая борьба за существование - главнейший постулат эволюции, то есть развития. Даже специальный термин имеется: "эволюционная гонка вооружений". Это когда жертва начинает бежать быстрее, чем ее родители, но и хищник тоже увеличивает скорость в сравнении с предками.



А если "бежать" (сопротивляться, конкурировать) по каким-то причинам не хочется? Читаем учебник: "межвидовая борьба не обязательно прямое уничтожение, но менее приспособленные к условиям существования оказываются без ресурсных источников и подходящей территории для размножения. В результате популяция гибнет".



Естественно, что борьба между разными видами протекает остро, если они "нуждаются в сходных условия", а также "усиливает и обостряет внутривидовую борьбу". Теперь ясно, почему российская элитка столь радовалась Трампу (которому, в основном, было плевать на внешнюю политику) и унывала Байдену? "Внутривидовая борьба" при обострении "межвидовой" - вот чего они, нутром чуя, боятся, как черт ладана. И вот для чего "персональные санкции".



Политические ярлыки из-за нехватки нейромедиатора ацетилхолина



Режим энергосбережения головного мозга обусловлен генетически для лучшей эволюционной выживаемости. Пока все спокойно - копим калории, случается катаклизм - активизируем нейроны базальных ядер (они же "ганглии", они же "серое вещество") для ускоренного получения и обработки информации.



С одной стороны вроде бы "разумно", зачем "тратиться" на знакомую дорогу, работу на конвейере или блюдо на завтрак, проще поставить на "автопилот". С другой - шаблонное мышление с каждым годом все более и более замедляет "нейронный всплеск" (мозг, как бы, "ленится") и затрудняет восприятие нового.



Поэтому каждый, последующий дизайн кажется нам "хуже" предыдущего. По мнению нейробиологов, к 35 годам большинство из нас перестает воспринимать новую музыку, а к 40 уже не хочется пробовать необычную еду. Без дополнительных стимулов "ленивый мозг" не хочет "тренажерный зал" с усиленными нагрузками, ему милей "привычки". Отсюда - "дряблость" (деградация).



Политические ярлыки - характерный пример "недовыработки" нейромедиатора ацетилхолина (тот самый продукт базальных ганглий или "серого вещества"). Мозг сортирует по "путинистам", "навальнятам", "либералам" руководствуясь стандартными критериями, причем "раз и навсегда", чтобы потом наслаждаться режимом "энергосбережения".



Если же кто-то, вдруг, не умещается в эту "энергосберегающую расфасовку" нашего мозга своей нестандартностью, значит он просто "ДЕБИЛ", что тоже своего рода "ячейка".



P.S. По-прежнему сомневаетесь в будущем социализме (от socius - "общий", "товарищеский")? Посмотрите в микроскоп на амебу, а потом на себя в зеркало, не наводит на размышления?



1 мая 2021