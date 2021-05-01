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Мягкая сила и приграничные конфликты в ЦА. Почему нет мира между таджиками и киргизами, - В.Прохватилов
20:23 01.05.2021

ВЛАДИМИР ПРОХВАТИЛОВ | 01.05.2021 |

28 апреля на границе Киргизии и Таджикистана вспыхнул вооруженный конфликт. В районе пункта по распределению воды "Головной" в селе Кок-Таш Баткенского района Киргизии произошла перепалка между жителями приграничных сел, переросшая в стычку. Затем начались поджоги и стрельба. Как сообщает "Радио Азаттык", сгорели все 17 домов в селе Кок-Терек, пострадали села Кызыл-Бел, Достук, Кок-Таш, Уч-Добо и Ак-Сай Баткенского района. Сожжены 17 АЗС, разграблены магазины. Пострадали села Борбордук, Арка, Интернационал, Жаштык и Максат Лейлекского района. Из зоны конфликта эвакуировано свыше 13 тысяч жителей.

По мнению киргизской стороны, водораспределительный узел "Головной" в верховьях реки Исфара является "стратегическим объектом Кыргызской Республики и находится на территории Кыргызстана". В Душанбе утверждают, что в соответствии с картами 1924-1927 и 1989 годов "Головной" "всецело принадлежит Республике Таджикистан".

На границе двух республик (сама граница протяженностью в 980 километров – исторически недавнее творение, нет и 30 лет) спорят постоянно и ожесточенно. Разделить то, что на памяти живущих было одной страной, непросто: льется кровь.

С 2014 года в киргизско-таджикской полосе произошло 10 серьезных столкновений. Пять приграничных инцидентов пришлось на 2014 год. В 2019 году столкновения возобновились; после очередного конфликта с человеческими жертвами президенты Таджикистана и Киргизии Рахмон и Жээнбеков пытались договориться, встретились, но встреча не дала ничего.

О внутренних аспектах возобновившейся 28 апреля странной войны между двумя бывшими советскими республиками Фонд стратегической культуры писал. Коснемся внешних факторов, главным из которых является эффективная проекция западной "мягкой силы". Носителями силы выступают посольства США и сеть НПО, финансируемых Западом.

Общие рамки процесса расширения влияния Запада в Центральной Азии были изложены в 2006 году в докладе Central Asia: A Strategic Framework for Peacebuilding, подготовленном организацией International Alert. Подготовку доклада финансировали официальный Лондон и Агентство по развитию и сотрудничеству (Швейцария).

Данный доклад – своего рода инструкция для НПО: как внедряться, как нейтрализовать влияние русских и китайцев, что такое "культура конфликта". Приводятся примеры "удачных инициатив" по части прививки "культуры конфликта": финансируемый британцами проект "Арбитраж третьей стороны в земельных спорах" в Таджикистане; проект "Юридическая поддержка для сельского населения" в Киргизии (на деньги USAID*** и швейцарского Агентства по развитию и сотрудничеству).

Обратим внимание: в британском докладе 2006 года выделены три страны-мишени, имеющие споры по границе и названные "целевыми странами" (three focus countries): Таджикистан, Киргизия, Узбекистан. В этих республиках созданы местные центры и учебные курсы "по разрешению споров" с привлечением "национальных должностных лиц, представителей гражданского общества и академических кругов". Фактически это готовая агентурная сеть, которая создана и работает.

Рекомендации доклада Central Asia: A Strategic Framework for Peacebuilding были учтены в проведенном в 2019 году Академией Deutsche Welle конкурсе для журналистов Киргизии и Таджикистана "на лучший материал по приграничным вопросам". Любопытна тематика материалов, которые предлагалось представлять на конкурс: использование природных ресурсов в приграничных районах; условия, особенности, проблемы пересечения границ; приграничная торговля и экономические связи; жизнь в приграничных районах. Лучшие таджикские и киргизские журналисты-сборщики этих разведданных были награждены ноутбуком и двумя смартфонами.

Американский тренинг для журналистов Киргизии и Таджикистана

Особое внимание уделяется созданию сети подконтрольных СМИ. В отчете финансируемой американцами организации "Internews Кыргызстан" говорится о "консультациях и тренингах" сотрудников, об организации выездов журналистов в Баткенский район Киргизии. "Internews Кыргызстан" делится сделанными ранее в Молдавии прежними наработками "по борьбе с фейками и троллями"; опыт, приобретенный в одном конце бывшего СССР, переносится в другой конец.

В отчете британского посольства в Киргизии за 2014 год говорится, что с 2012 по 2015 год была проведена работа по "расширению потенциала гражданского общества в части исследования потенциальных конфликтов", отмечается "лоббирование прав обособленных и уязвимых сообществ" (имеются в виду населенные таджиками анклавы на территории Киргизии). 148 500 британских фунтов стерлингов потратила "Internews Кыргызстан" на "расширение потенциала местных институтов в части урегулирования текущих конфликтов, связанных с пастбищными ресурсами в бассейне реки Лейлек на юге Кыргызстана" (читай: на обучение местных властей противодействию решениям правительства по урегулированию конфликтов).

Постоянным мониторингом ситуации в спорных районах Киргизии и Таджикистана занимается находящаяся в ареале британской разведки МИ-6 НПО "Центр поддержки Воруха"; часть работы этого Центра – опросы общественного мнения в Баткенском районе. В соответствии с рекомендациями доклада Central Asia: A Strategic Framework for Peacebuilding, местным властям предлагается "создать благоприятные условия для приобретения новых возможностей самовыражения в процессах принятия решений". Сейчас там таджики и киргизы как раз "самовыражаются".

В ряде анклавов, в том числе в Исфаринском районе, где находится анклав Ворух, и в Баткенском районе, созданы при финансовой поддержке Всемирного банка молодежные центры. Треть населения Исфаринского района – молодежь от 14 до 30 лет.

Можно, не ошибившись, предположить, что при такой плотности заселения Киргизии и Таджикистана центрами западной мягкой силы и при отсутствии адекватно противодействующей им силы мира в разворошенном таджикско-киргизском пограничье не будет.

Источник - fondsk.ru
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