Умер 56-летний министр молодежи Азербайджана Азад Рагимов

20:51 01.05.2021

Министр молодежи и спорта Азербайджана умер на 57-м году жизни



Министр молодежи и спорта Азербайджана и вице-президент Национального олимпийского комитета Азад Рагимов скончался в возрасте 56 лет. Об этом 30 апреля сообщила официальный представитель министерства Самая Мамедова.



"Несколько минут назад мы потеряли старшего брата, наставника, нашего министра. Без вас будет очень сложно", - написала она в Facebook.



Отмечается, что Рагимов умер после продолжительной болезни.



Известно, что у министра был диагностирован рак легких, последние несколько месяцев он лечился в США.



Пост главы министерства молодежи и спорта Азербайджана Азад Рагимов занимал с 2006 года.