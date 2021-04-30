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|Киргизия и Таджикистан приступили к отводу войск
07:53 02.05.2021
Киргизия и Таджикистан отводят войска от госграницы в места постоянной дислокации, сообщила погранслужба киргизского госкомитета нацбезопасности. Ведомство не зафиксировало перестрелки и другие инциденты за последнюю ночь.
"Стороны начали отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы в пункты постоянной дислокации",- говорится в сообщении погранслужбы (цитата по ТАСС). Отмечается, что пограничные подразделения "несут службу в усиленном режиме".
Конфликт двух стран обострился утром 29 апреля, столкновения вылились в бои с применением тяжелого вооружения. Урегулировать ситуацию удалось спустя сутки, с обеих сторон пострадали более 250 человек. Россия выразила готовность помочь урегулированию ситуации.