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Президент под прицелом: как готовился госпереворот в Белоруссии, - И.Кармазин
08:11 02.05.2021

2 мая 2021,

Белорусское телевидение показало признательные показания фигурантов дела
Игорь Кармазин

На белорусском телевидении вышел фильм о подготовке в стране госпереворота. Начинается лента с того, что фигуранты дела признают свою вину. Кроме того, обвиняемые рассказывают о новых участниках заговора и делятся подробностями плана по захвату власти. В частности, сообщают о том, что революционеры в ходе восстания должны были подорвать стены тюрем и выпустить заключенных. В конце фильма также показан дом в Гомельской области, куда заговорщики якобы собирались привезти детей Александра Лукашенко. "Известия" разбирались в подробностях.

В контакте с ЦРУ
Белорусский государственный телеканал ОНТ показал фильм "Убить президента". В картине подробно рассказывается о подготовке в стране госпереворота. Начинается лента с признаний фигурантов дела. "Решается три задачи. Первая - нейтрализация руководства страны. Арест, интернирование или физическое устранение. Вторая задача - блокирование подразделений, которые могут оказать сопротивление. И третья задача - занятие символических объектов города [...> Я признаю себя виновным в том, что я был, по сути, использован как технический организатор", - говорит адвокат Юрий Зенкович. Признают вину также лидер оппозиционной партии БНФ Григорий Костусев и политолог Александр Федута.

Юрий Зенкович, который долгое время жил в США и владеет американским паспортом, признается, что контактировал с американскими спецслужбами. По его словам, представители спецслужб пришли к нему в офис в Нью-Йорке и предложили "поработать на американское правительство". "Контакт, который у меня был, - с представителями ФБР. И я думаю, что третий человек был представителем ЦРУ", - сообщает обвиняемый.

Заговор о главном: что последует за арестом в РФ организаторов путча в Минске
Пока политологи спорят о серьезности намерений задержанных, в Минске заявляют о причастности США к подготовке переворота
В фильме также демонстрируется видеосъемка встреч Зенковича в Минске. На одну встречу приходит сотрудник КГБ Белоруссии, который представляется Иваном и изображает из себя высокопоставленного офицера Минобороны. "Может ли армия просто решить проблему и через шесть месяцев объявить выборы?" - спрашивает адвокат. Собеседник отвечает, что для ответа ему необходимо пообщаться со знакомыми офицерами. Позже в фильме демонстрируются фрагменты переписки и разговоров двух мужчин. "Иван" сообщает Зенковичу, что поддержать мятеж готовы четыре–пять батальонов.

Кроме того, в фильме говорится о новых участниках заговора. Один из них - живущий в США Дмитрий Щигельский. Утверждается, что именно он организовывал zoom-конференции, на которых обсуждались планы по устранению руководства Белоруссии. Второй участник - член партии БНФ Ольга Голубович. Женщина передавала деньги офицерам белорусской армии, которые якобы согласились участвовать в мятеже. В эфире показали кадры оперативной съемки того, как Голубович кладет конверт с деньгами в ячейку автовокзала в Минске.

Посадим в погреб
О разоблачении заговора президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил 17 апреля. "Планировали захват ребенка одного, второго, как получится [всего у президента Белоруссии три сына]. Посадим, мол, в погреб. Кстати, в Гомельской области подготовили такой погреб. Мы задержали группу, они показали, как это все планировали", - сообщил Лукашенко. В тот же день ФСБ России отчиталась о задержании в Москве Зенковича и Федуты. Позже их передали белорусским властям. Костусева задержали в Минске. Всем троим фигурантам предъявили обвинения в заговоре с целью захвата власти неконституционным путем.

Августовские протесты уже не повторить, считают эксперты
24 апреля Лукашенко сообщил дополнительные подробности. "Заговорщики разрабатывали несколько сценариев. Изначально они планировали устранение президента на параде 9 мая. Однако представить реализацию в Беларуси такого замысла сложно, поэтому они отказались от первоначальной идеи. Затем рассматривалось нападение на президентский кортеж. Для этого мятежники даже закупили и привезли в Беларусь гранатометы. Однако осуществить такой сценарий у них бы тоже не получилось: в целях безопасности автомобили в кортеже передвигаются на большой скорости, и вероятность попасть в них очень мала", - рассказал президент Белоруссии.

По словам Лукашенко, в итоге заговорщики решили организовать нападение на загородную резиденцию главы государства. Организаторы якобы выделили на спецоперацию $10 млн, на снайпера - $1 млн. Бывший замглавы Администрации президента Белоруссии Станислав Князев сообщил, что готовилось 150 внедорожников с крупнокалиберными пулеметами. Предполагалось, что из Литвы до Минска они дойдут за три часа, возьмут резиденцию и расстреляют президента.

Лукашенко при этом подчеркнул, что его устранение одобрило "высшее политическое руководство" США. По данным белорусских СМИ, непосредственным куратором госпереворота был один из советников президента США Джо Байдена Майкл Карпентер. Госдепартамент США назвал обвинения "абсолютно ложными".

Флаг СШАФото: Global Look Press/Alex Edelman/The Photo Access
После обнародования деталей дела белорусский президент решил подстраховаться на случай экстренной ситуации. По его словам, в ближайшие дни он подпишет документ, предполагающий передачу власти Совету безопасности страны, если президент по каким-то причинам не сможет выполнять обязанности. "Президента застрелили - Совет безопасности будет наделен полномочиями. Надо вводить чрезвычайное положение мгновенно, вплоть до военного, если кто-то на границе шевельнется. И Совет безопасности должен принимать решение", - объяснил Лукашенко.

Кредит недоверия
Эксперты говорят, что дело о госперевороте повлияет на белорусскую внутреннюю политику.

- Очевидно, что прервутся те немногие связи белорусской оппозиции с Москвой, которые еще сохраняются. Кроме того, увеличится недоверие внутри белорусской оппозиции. Усилятся конспирологические настроения, все друг друга будут подозревать, считать двойными агентами, - говорит "Известиям" политолог Андрей Суздальцев.

Собеседник добавляет, что некоторые дополнительные симпатии белорусских избирателей может получить Александр Лукашенко:

- С одной стороны, он выступил в любимой роли хранителя белорусской стабильности. С другой стороны, некоторое сопереживание могут вызвать его отцовские чувства. Все-таки речь идет и о покушении на детей, - отмечает Суздальцев.

Президент Белоруссии Александр ЛукашенкоФото: ТАСС/Пресс-служба президента РФ
Белорусский аналитик Ярослав Романчук говорит, что власти будут использовать дело о госперевороте для затягивания политической реформы.

- Не исключаю также, что будет принято какое-то законодательство, чтобы в упрощенном виде судить несогласных. Сторонники власти, возможно, используют разбирательство, чтобы показать, что в стране проблемы не между властью и обществом, а между внешними игроками, - подчеркивает он.

Источник - известия
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