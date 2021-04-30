Всемирная инфляция, цифровое стойло и кадровый голод хроники смуты: апрель 2021 года, - И.Нагаев

08:19 02.05.2021 30 апреля 2021



Игорь Нагаев



Все мы родом из детства. В детстве многие мальчишки мечтают стать летчиками, великими воинами, гонщиками а некоторые, кто поумнее и постарше, хотят стать чиновниками. Наблюдал как после сильного дождя, очистившего дороги от грязи и мусора, по набережной Яузы ехали две машины–поливалки и тщательно мыли только что вымытый дождем асфальт; при этом водители поливалок явно отрабатывали на земле маневры летчиков в воздухе - ведущего и ведомого, удержание дистанции при совершении маневров и т.д, т.е. они явно в детстве мнили себя летчиками. А вот водитель трактора, который ковшом аккуратно и тщательно убирал ковшом воду из луж, тот, наверное, в детстве мечтал быть танкистом или снайпером, но, как говорится, не сложилось. Танка нет, есть трактор с ковшом.



Новый День

Ряд других бывших мальчишек, мечтавших стать чемпионами по настольному теннису, отрабатывали пинг-понг на дипломатическом фронте - дипломатические работники одних стран только и успевали высылаться из стран пребывания в страну проживания- дипломаты сюда, дипломаты оттуда. Справа за столом Россия, а слева весь западный Мир. И все бы ничего, но общее количество высланных всеми сторонами дипломатических работников превысило сотню. Так обычно бывает перед войной, чтобы затруднить стране, на которую собираются напасть, передачу информации. Но на войну с Россией до последнего украинца у Европы нет ни желания, ни ресурсов и возможностей, ни оснований. Тогда зачем весь этот цирк с высылками дипломатов и с обвинениями российских спецслужб в лице вездесущих Петрова и Боширова? Говорят, что некоторые европейские мамы уже начали вместо волка пугать Петровым и Бошировым своих непослушных детей. Многие считают, что этот шум нужен был для того, чтобы контракт в сумме 6.000.000 евро на строительство двух новых блоков на АЭС Дукованы достался американской компании Вестингауз, а не российскому Росатому. Вообще-то для такого исхода достаточно просто звонка по линии Госдепа США руководству Чехии, и ничего более. Очевидно, что весь шум – есть операция прикрытия чего-то более значимого. Когда при штурме осажденной крепости хотят взять штурмом южные ворота, то имитацию главного удара устраивают у северных ворот. И что следовало понимать под южными воротами мы узнаем очень скоро.



Смею предположить, что все опять крутится вокруг газопроводов и торговой войны с Китаем. В битве двух сверхдержав, США и Китая, за звание Царя Горы крайне важна позиция России. Ибо Россия есть та небольшая, но важная гирька, которая может склонить одну из чаш весов в чью-то пользу. Россия поставляет Китаю нужные ему ресурсы и товары в основном по суше, вдали от американского ВМС, а также обеспечивает работу китайского зонтика ПРО. Для того, чтобы Россия отказалась от сотрудничества с Китаем Америка начинает угрожать нам новым "железным занавесом", который отрежет Россию от всего мира, денег, ресурсов и товаров. Но резона отказываться от торговли и сотрудничества с Китаем нет никакого, достаточно посмотреть объем товарооборота между РФ и КНР, а также между РФ и США, и станет ясно, что Штатам нечего предложить взамен. Совсем нечего. Поэтому Америке только остается давить на Россию под любым, самым высосанным из пальца предлогом. Что и происходит. Если же в результате создания такого "железного занавеса" Россия не сможет поставлять газ по своим трубопроводам, в т.ч. через Украину, в Европу, то этот газ либо будет превращаться в СПГ и дальше продаваться в ту же Европу, но через американских трейдеров и американские банки, т.е. кормить американских посредников, либо должен быть переброшен с Ямала в другие места. Т.е. как вы уже догадались, американцы не имеют ничего против торговли СПГ из России, но они резко против торговли через российские газопроводы, т.к. такая торговля лишает американские корпорации и банки прибыли.



Германия прекрасно понимает весь расклад:



- что украинская газотранспортная системы скоро окончательно проржавеет и выйдет из строя;



- что Гронингенское месторождение газа около Амстердама скоро будет закрыто и что невозможно никак заместить газ с этого месторождения, кроме как российским газом;



- что заместить генерацию закрывающихся в ближайшее время АЭС в Германии и устаревших угольных ТЭС возможно только генерацией станций, пожирающих газ, но никак не ветряками.



Посему канцлер Германии Ангела Меркель под шум дипломатических войн, подтвердила решимость Германии достроить "Северный поток-2". Трубопроводный газ дешевле СПГ, даже если этот СПГ будет российским.



Тем не менее "железный занавес" №2 в любом случае может стать нашей новой реальностью, и как мне кажется, он все ближе и ближе. Но для начала следует поджечь все бывшие республики Советского Союза вокруг России и соседние с Россией страны, в том числе Турцию и Афганистан. Именно поэтому Байден принял решение о выводе американских войск из Афганистана, чтобы не нести ответственность за те орды террористов, которые в нужный час ринутся из Афганистана в Туркмению, Таджикистан и Узбекистан. Их конечными пунктами будут выход к Каспийскому морю и к границе Казахстана и Китая, чтобы взорвать прилегающие районы Китая, населенные уйгурами. Содержать войска в Афганистане очень трудно и дорого, выводить еще дороже, поэтому выходить будут медленно, не один месяц. Следовательно, на укрепление границ и на превентивные точечные удары по террористам еще время есть, но немного.



***



Джеймс Даймон, глава JP Morgan, опубликовал любопытное письмо акционерам банка, в котором пишет, что США теряют фундаментальные основы в технологиях, в инфраструктуре, образовании, и в управлении корпорациями и страной, наблюдается неэффективная регуляторная система и бюрократия, уничтожающую малый бизнес, ужасное инфраструктурное планирование и уровень инвестиций, дикие потери и неэффективность на уровне управления отдельными штатами и страной в целом, и что неспособность правительства функционировать лишь нарастает. Что-​то ужасно неправильное происходит, и люди вполне вправе ощущать гнев.



Данное мнение Джеймса Даймона – тот редкий случай, когда мнение эксплуататора и империалиста с точки зрения коммуниста совпадает с мнением лидера КНДР Ким Чен Ына, который тоже недавно посетовал на неэффективность работы партийного аппарата страны, особенно на низовом уровне.



О неэффективности работы чиновников во всех сферах деятельности последние годы говорят уже все серьезные руководители всех стран. Как известно, "Кадры решают все" (И.В.Сталин) Что в мире произошло с кадрами, почему происходит повсеместная деградация управления? Это плоды новых подходов к образованию, или это- лень, вызванная тем, что зажрались или равнодушие к окружающему миру? Во все предыдущие времена страны развивались успешно только тогда, когда четко знали цель своего развития, и имели конкретную систему Веры или верований с понятной шкалой добра и зла, и эта цель, и прилагаемые к ней понятия добра и зла соответствовали чаяниям большинства. Однако в ХХI веке, отказавшееся от традиционных институтов Веры и их постулатов, общество потребителей превратилось в автомобиль, который на ходу перестал слушаться руля. Спасибо, если удастся вовремя и без последствий затормозить.



Кстати, о кадрах. Чешские контрразведчики даже нормально слепить дело о взрыве на складах в 2014 году не могут. Настолько все шито белыми нитками, что даже смешно. А почему так бездарно получилось? Да потому, что прежде контрразведчики социалистических стран учились профессии в СССР в Высшей школе КГБ. И учились основательно, не один год. Да так качественно, что после распада социалистической системы, многие из этих офицеров заняли высокие должности в своих уже несоциалистических странах, и даже в структурах блока НАТО. Но по возрасту эти люди уже должны были уйти на пенсию, а пришедшие им на смену сотрудники таким образованием уже похвастаться не могут. Недолгие курсы в Ми-6 или где еще это не 4 года учебы в СССР.



***



Инфляция шагает по планете. Инфляция в России вызывается нескоординированной деятельностью Минфина, ЦБ РФ и Правительства. Каждый сам за себя. Но главная причина инфляции в России это ставка по кредитам, и последствия постоянных девальваций. И никакими договоренностями с торговыми сетями о неповышении цен отменить рыночные законы не получится. Подорожание отменить нельзя, его можно только отсрочить. Так, в настоящий момент в опте семечка подсолнечника попадает на маслоперерабатывающий завод уже по цене 65 рублей, потом прибавим цену завода за переработку, наценку продавца, транспортные издержки и т.д. На выходе литр масла подсолнечного рискует вскоре в рознице стоить 200 рублей.



Но, как говорится, это же счастье, если у соседа сдохла корова. В Америке тоже начинается инфляции, как предтеча гиперинфляции, пока же инфляция только сырьевая, например она по некоторым товарам результат по итогам года таков:



пиломатериалы: +265%

кукуруза: +84%

медь: +83%

соя: +72%

сахар: +59%

хлопок: +54%

пшеница: +19%

кофе: +13%

золото: +3%



Но Федеральная резервная система США настаивает на том, что инфляция "низкая" и что беспокоиться нечего.



До сих пор Америка печатала и экспортировала успешно свой самый главный товар- доллар США, а вместе с ним выносила наружу и инфляцию, потом в помощь пришел фондовый рынок, который живет своей обособленной жизнью, и всасывает в себя необеспеченные ничем деньги, надувает пузыри на биржах из тех денег, которые ФРС вливает в кровеносные сосуды экономики. Такую же работу по сбору долларов в одном месте и недопуске их в реальную жизнь, дабы не вызвать инфляцию, играют и криптовалюты. Но рано или поздно деньги должны пролиться с фондовых и криптонебес на землю. И тогда будет инфляция по самому жесткому варианту. И до нас она докатится, т.к. многие товары и комплектующие закупаются за рубежом. Пока же только разминка. Пока задача центробанков мира любыми путями опустошать наши кошельки в пользу банкиров. Когда в Европе банки стали вводить отрицательную процентную ставку по вкладам, т.е. не банк платит клиенту за хранение денег в банке, а наоборот, клиент платит банку за то, что тот пользуется его деньгами, то народ стал срочно уходить в наличные, и тогда европейцев стали срочно отучать расплачиваться наличными, вначале крупными купюрами, а потом и мелкими. На что предприимчивые немцы срочно побежали покупать серебряные монеты, как альтернативу наличным. Тогда центробанки придумали идею вводить цифровые валюты, т.е. это те же рубли, доллары и динары, что и раньше, но только в электронном виде, что влечет за собой отказ от наличных денег и полный контроль фискальных органов за жизнью каждого человека.



Из цифрового стойла выхода нет, и не будет, пока не рухнет сама конюшня. Может кто-то тогда и уцелеет. Таким образом, война с наличными деньгами будет только нарастать и прекратится только тогда, когда лопнут все пузыри из криптовалют и биржевые пузыри.



Тем временем США продолжают наступать на грабли, по которым прошел перед своей кончиной Советский Союз. Начинается медленный, но верный выход местных властей из-под властей федеральных. Юг и Север опять начинают дистанцироваться друг от друга. Губернатор Техаса продолжает взятый месяц назад курс, когда отменил все локдаун-​меры и запретил штрафовать за их нарушение, демонстративно харкнув в "федеральные соображения" и нагнетания. На этот раз он запретил вести на территории штата любую подготовку к вводу "паспортов вакцинации", а также подчеркнул, что вообще запрещает запрашивать у кого-​то в любом виде статус вакцинации.



В том же Техасе, пострадавшем от заморозков в феврале, когда от холода рухнула и добыча нефти и газа, и генерация электроэнергии, особенно от т.н. зеленой энергетики в виде ветряков и солнечных батарей, специалисты подсчитали недавно, что для того чтобы обеспечить бесперебойным снабжение электричеством весь штат , то следует вложить 5,8 триллионов долларов в хранилище емкостью 13,6 террават- час. И где взять такие деньги? И даже, если их кто-то напечатает, то где взять столько микросхем и прочих полупроводниковых материалов? Отнять у производителей компьютеров, телефонов, ракет?



***



Во Франции в начале апреля были нежданные морозы, в результате которых погибла одна треть урожая винограда, и две трети урожая персиков и слив. Ночью температура на юге опускалась до минус 7. Заморозки в апреле не первый раз приходят во Францию - так было в 2013, 2016, 2018 годах. Как видим, никакого глобального потепления нет, сильно жаркое лето компенсируется заморозками весной. А на западе США напротив, великая засуха грозит уничтожить урожай на полях Калифорнии. Это еще одна из причин, по которой начинается исход жителей из Калифорнии в другие штаты, в частности в Техас. Где-то засуха и жара, где-то заморозки, где-то прибыло, где-то убыло. Прямо как с высылкой дипломатов. Кто-то обеднел, а кто-то за его счет разбогател. Такая вот поляризация общества и природы. Но средняя температура по больнице, как говорится, все равно останется постоянной. Дальше Земного шарика нам не убежать. Такая вот подводная лодка этот Земной шарик. Моряки – подводники рассказывают, как в подлодках распространяются по системам вентиляции запахи, стремительно и беспощадно, если у кока на кухне что-нибудь подгорело, то об этом через пару минут посредством обоняния уже знают все моряки, и это при том, что лодка размером с огромный жилой дом. Эту ситуацию весь мир уже имел возможность прочувствовать после того, как один китаец чихнул в г.Ухань. До сих пор выйти из этой вирусной истории человечество не может. Так что мы обречены жить на одной планете и думать друг о друге.



Граждане Франции, поняв, что хорошего французского вина в этом году будет меньше, и , разумеется, оно по законам дефицита станет дороже, задумались о смысле жизни и стали задавать неудобные вопросы своим политикам. 20 французских генералов в отставке подписали письмо с предупреждением о приближающейся расовой гражданской войне. Войне, которую уже разжигают в США погромами и "молитвами о ненависти к белым", которую теперь будут читать баптисты, и обратили внимание на рост в стране числа агрессивных исламистских организаций и настроений. Ну, что поделаешь, естественный отбор налицо, на место народов, уставших от своей цивилизаторской миссии, приходят новые народы, молодые и полные сил и энергии. Их судьба французского вина не очень волнует.



***



Опять про гаджеты и микросхемы. Мировая индустрия производства микросхем переживает самый серьезный за последние годы кризис. Нехватка полупроводниковой продукции на мировом рынке грозит многомиллиардными убытками всем отраслям, нуждающимся в чипах, и, соответственно, странам, в которых такие отрасли играют заметную роль.



Кризис стал поводом для виртуальной встречи "по полупроводникам и устойчивости цепочек поставок", которую администрация США провела 12 апреля с руководством 20 компаний, включая Google, Alphabet, AT&T, General Motors, Samsung, Dell Technologies, Intel Corp и TSMC. Во встрече приняли участие советник Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан, председатель Национального экономического совета Брайан Диз и министр торговли Джина Раймондо. На встрече автопроизводители заявили, что недопроизвели уже 1.500.000 автомобилей по причине нехватки полупроводников и микросхем. Ряд корпораций , в том числе Apple , из-за такого дефицита комплектующих, отложили выход в свет некоторых своих новинок. Дефицит образовался по нескольким причинам:



- по причине разрыва производственных и логистических цепочек из-за вирусных ограничений и из-за идущей торговой войны между США и Китаем;



-по причине того, что ряд компаний, в том числе APPLE и HUAWEI, закупились микросхемами впрок настолько, насколько это было это сделать возможным.



- по причине повышенного спроса на полупроводниковые материалы со стороны зеленой энергетики , а также со стороны производителей электромобилей.



Когда дефицит исчезнет сказать не может никто. Расширять производство дорого и рискованно, особенно, когда большая часть всех редкоземельных металлов добывается в Китае.



***



Евразия продолжает объединяться. Тегеран и Москва работают над новым договором о сотрудничестве, заявил официальный представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде. "В ходе поездки (13 апреля главы МИД РФ Сергея Лаврова в Тегеран) условились работать над документом о всеобъемлющем сотрудничестве. Как только будет текст, который возможно будет подписать, документ обязательно будет подписан", - сказал Хатибзаде. Напомним, что в марте этого года Иран подписал "всеобъемлющий договор" с Китаем, а теперь собирается подписывать похожий с Россией. А после аварии в Суэцком канале печально известного контейнеровоза аналитики заговорили, что вполне может быть воскрешен к жизни и реализован старый советско-иранский проект канала Каспий-Персидский залив.



Таким образом, посредством взаимовыгодной торговли Москва-Пекин-Тегеран-Стамбул становятся ближе друг к другу. Так стальными нитями нефте- и газопроводов, железнодорожных путей и паромных переправ сшивается огромное пространство континента воедино. И это вселяет оптимизм за наше будущее, как говорится: Сила- в Единстве!



Однако США не в восторге от такого расклада, поэтому президент США Байден на днях признал геноцид армян в Османской Империи в 1915 году в расчете на то, что забурлит Турция и ее соседи. Геноцид действительно был и армян, и православных греков, и ассирийцев. Но почему целые сто лет молчали? Где были раньше? А почему американские войска не были отправлены воевать с турецкими спецназовцами в Карабахе минувшей осенью? Повода не было? Теперь, очевидно, появились поводы воспитывать Турцию за самостоятельный и независимый от США курс. И скорее всего таким поводом является решимость Эрдогана построить новый канал "Стамбул" в обход Босфора. Этот канал будет мимо американской кассы, в том-то и загвоздка. Источник - завтра

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