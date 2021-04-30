Киргизских пленных таджики били дубинками, - кырминздрав (корешкоед) Бейшеналиев

08:26 02.05.2021

2 мая 2021, Бишкек - 24.kg, Руслан ХАРИЗОВ

Сюжет: Приграничные конфликты

Их били. Чиновник рассказал о множестве гематом у освобожденных заложников



Из 10 заложников, которых вчера освободил Таджикистан, девять госпитализированы в больницу Исфаны. Об этом 24.kg сообщил министр здравоохранения и соцразвития Алымкадыр Бейшеналиев.



"Их, скорее всего, били дубинками, потому что у них много гематом. Оказывается, над ними издевались всю ночь. Состояние пациентов оценивается как средне тяжелое", - сказал он.



Алымкадыр Бейшеналиев также подчеркнул, что в медучреждениях Лейлекского района достаточно крови, медикаментов и другого необходимого для лечения пострадавших.



Ранее сообщалось, что Таджикистан освободил 10 жителей села Интернационал Лейлекского района, которые 30 апреля были взяты в заложники. В ходе переговоров освобождены глава села Мырзабек Жумабаев и еще девять местных жителей.



Конфликт на границе произошел 28 апреля.



Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась. Вчера стороны предприняли вторую попытку договориться мирно и заявили о прекращении огня.



За медицинской помощью обратились 173 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 27 тысяч людей эвакуированы из зоны конфликта.



Сегодня в Кыргызстане объявлен день траура.