Таджикистан хоронит своих погибших в Апрельской водозабор-войне - 10 жертв

08:31 02.05.2021

В Таджикистане прошли похороны погибших во время столкновений на границе с Кыргызстаном.



В джамоате Чоркух города Исфара сегодня состоялись похороны двух жителей, погибших в таджикско-кыргызском конфликте, передает портал "Азия-Плюс".



По данным портала, в результате конфликта пострадали более 90 граждан и погибли около 10 граждан Таджикистана. Однако, власти страны официально не сообщали о количестве пострадавших и погибших.



Конфликт на границе Таджикистана и Кыргызстана начался 28 апреля на участке водораспределительного пункта "Головной" между жителями приграничных районов двух стран, а 29 апреля перешел в вооруженное столкновение.



К вечеру была достигнута договоренность о перемирии.



По официальным данным, с кыргызской стороны в результате столкновений пострадали 134 человека, погибли 13 граждан.