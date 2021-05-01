Постоянно меняющийся Китай. Поднебесная в любые времена умеет находить ресурсы для саморазвития, - А.Кива

09:23 02.05.2021 Алексей Кива

01.05.2021



Когда заходит речь о переменах в Китае, то на Западе их часто воспринимают по принципу соответствия тому, что делалось и делается в их странах. Однако ждать от Китая, что он будет повторять чужой образ жизни, скажем, брать на вооружение западный тип демократического устройства, бесполезно. И это должны были бы уже давно понять на Западе и не поучать Китай, как ему жить.



Особенно склонны поучать другие страны США, которым чуть более трехсот лет от роду, в то время как Китаю – более пяти тысяч лет. И если за такой срок китайская цивилизация не исчезла, как многие другие, значит, на каждом историческом повороте она находила ресурсы для саморазвития. В то же время и в США, и в Евросоюзе столько нерешенных проблем, расшатывающих их устои, что им самим надо было бы поучиться у других. При этом на Западе, в США в особенности, не хотят видеть радикальных изменений в общественной системе КНР.



Если бы меня спросили, какие основополагающие различия между реформами команды Дэн Сяопина, с одной стороны, и команды Егора Гайдара и его сторонников и последователей–с другой, то мой ответ был бы следующим.



В КНР был взят курс на постепенное реформирование страны, а в РФ – на революционные перемены. В Китае не отказались от социализма, но дали ему другую трактовку и назвали социализмом с китайской спецификой. При этом оставили прежнее название и страны, и партии, и многих других институтов, но стали наполнять их новым содержанием.



В России Гайдар во всеуслышание заявил, что его команда будет строить капитализм, а на известное изречение Ленина, что нельзя идти вперед, не идя к социализму, Гайдар ответил, что нельзя идти вперед, не идя к капитализму.



В Китае была поставлена задача в течение жизни нескольких поколений построить социализм с китайской спецификой, а промежуточной целью –создать общество средней зажиточности–"сяокан". Это понятие ввел в оборот еще Конфуций, и суть его заключается в том, что каждый китаец должен иметь минимальный набор жизненно важных благ: работу, жилье, возможность учиться, лечиться и т.д.



Новая трактовка социализма стала и объединяющей народ идеей. Гайдаровская же команда не могла объединить народ идеей построения капитализма.



В Китае реформы проводились последовательно. Вначале акцент был сделан на то, чтобы перевести коммуны на семейный подряд и накормить народ, который в истории страны не раз испытывал массовый голод. Но одновременно с этим развивались другие отрасли производства, и отрабатывалась схема "план – рынок", т.е. защита каких-то отраслей экономики и ее открытость.И по мере наращивания производства план уступал место рыночным отношениям, а закрытость – внешней конкуренции. Выдвинутый Дэн Сяопином лозунг "Пусть в стране будет больше богатых!" сменился лозунгом Генерального секретаря ЦК КПК и председателя КНР Ху Цзиньтао "Пусть в стране будет меньше бедных!". С этой целью резко увеличивались средства, выделяемые на развитие внутренних районов и сокращение бедности, и была поставлена задача – построить к 2020 г. общество средней зажиточности.И действительно,председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что в 2020 году строительство такого общества завершено, и в стране больше нет людей, живущих за чертой бедности.А после того, как Китай резко увеличил производство и экспорт товаров повседневного спроса и стал называться "мировой фабрикой", была поставлена задача перейти к созданию "экономики знаний". Пришедший на смену Ху Цзиньтао Генеральный секретарь ЦК КПК и председатель КНР Си Цзиньпин выдвинул новый социальный идеал для общества – "китайскую мечту": высокий уровень жизни населения, высокоразвитая социальная сфера, благоприятная экологическая обстановка и т. д.



Постепенно менялась и политическая система. В этом году отмечается 100-летний юбилей Коммунистической партии Китая, которая, оставаясь политико-идеологическим институтом, все больше брала на себя функции мотора рыночных реформ.



А когда в стране появилось много богатых людей и сформировался средний класс, то Генеральный секретарь ЦК КПК и председатель КНР Цзян Цзэминь в 2000 г. выдвинул идею "тройного представительства", согласно которой КПК должна отражать интересы "передовых производительных сил, передовой китайской культуры и коренных интересов широких слоев китайских населения".



Говоря более понятным языком, в КПК могут вступать представители практически всех слоев населения, и она из партии рабочего класса становится партией всего народа.



Поскольку я упомянул о юбилее КПК, то уместно обратиться к принятому на проходившем в 2017 году XIX съезде Коммунистической партии Китая Уставу КПК. В нем говорится: "Коммунистическая партия Китая руководствуется в своей деятельности марксизмом-ленинизмом, идеями Мао Цзэдуна, теорией Дэн Сяопина, важными идеями тройного представительства, научной концепцией развития, идеями Си Цзиньпина о социализме с китайской спецификой новой эпохи". И далее: "Наша страна находится, и будет еще долго находиться на начальной стадии социализма. Этот неминуемый исторический этап осуществления социалистической модернизации в Китае, переживавшем одно время экономическую и культурную отсталость, займет не менее ста лет". Но не забыт и коммунизм."Коммунизм как высший идеал, к которому стремятся китайские коммунисты, – говорится в Уставе КПК, – осуществим только на базе полного развития и высокой развитости социалистического общества".



Изменилось и отношение КНР к миру. Когда Китай создал мощную экономику и стал де-факто влиятельной страной в мире, то Си Цзиньпин заявил, что на международной арене место Китая должно соответствовать его экономическому и военному потенциалу. Он вернул страну к активной международной деятельности и, в частности,к осуществлению охватывающего многие страны проекта "Новый Шелковый путь".



При этом Си Цзиньпин поставил задачу в обозримой перспективе превратить КНР в самое мощное и развитое государство мира. И это насторожило американский истеблишмент и оживило деятельность давних противников Китая, и, по сути, перевело торговый спор между КНР и США из экономической в политическую плоскость.



Что их встревожило? Элементарный подсчет показывал, что даже снизившиеся темпы роста экономики Китая до 6% все равно как минимум в два раза выше, чем рост американской экономики, и КНР неизбежно догонит и перегонит по размеру ВВП США.



Конечно, могут сказать, что это прогноз на основе линейного развития экономик, которые чаще всего переживают и подъемы, и спады.



Действительно, быстрый рост экономики может смениться длительным застоем и даже рецессией, о чем говорит опыт Японии. В 1950–1960 гг. у нее были очень высокие темпы роста производства. А потом неожиданно началась 10-летняястагнация, названная самими японцами "потерянным десятилетием".



И чего только власти ни делали чтобы запустить экономику! Использовали и неолиберальные, и неокейнсианские инструменты – ничего не помогало. Японским "потерянным десятилетием" занимался и лауреат Нобелевской премии по экономике Пол Кругман. Он назвал ряд факторов, которые, сложившись вместе, дали негативный синергический эффект. Можно допустить, что и рост Китая когда-то замедлится. Но, с другой стороны, нет и гарантии того, что США, подвергаясь все более сильным ударам природной стихии и сталкиваясь с нарастающими расовыми конфликтами и политической борьбой между сторонниками Джо Байдена и Дональда Трампа, не будут нести серьезные материальные потери и смогут, как прежде, привлекать в страну лучшие в мире умы, чтобы обеспечивать лидерство в научно-техническом прогрессе.



Некоторые авторитетные российские эксперты утверждают, что политика сдерживания развития Китая поддерживается как Республиканской, так и Демократической партиями США. Но особо выделялся в критике КНР уже бывший президент Дональд Трамп и его команда. Пекин обвиняли в том, что он сознательно вовремя не информировал мир и, в частности, США, о появлении в китайском городе Ухань коронавируса. И в том, что Китай ворует у США высокие технологии. И в подавлении выступлений мусульман в борьбе за свои права в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР. И в применении насилия против гонконгских студентов, требующих уважения статуса этого Специального административного района. Стала более активной поддержка США тех сил на Тайване, которые негативно настроены против Пекина, при том что этот остров считается неотъемлемой частью Китая. Однако в Америке есть и весьма авторитетные аналитики, которые считают: не надо ссориться с Китаем, дабы не подталкивать его к еще более тесному сближению с Россией, чего многие в Вашингтоне очень боятся. Говорят, что этим был сильно обеспокоен уже ушедший из жизни (2017) очень влиятельный в США политик и государственный деятель Збигнев Бжезинский.



Реальность такова, что две страны по-разному встретили пандемию коронавируса. Китай сумел блокировать распространение ковида-19, число зараженных и смертей минимально, и его экономика в 2020 г. выросла на 2,3%, в то время как США стали мировым лидером по числу зараженных коронавирусом и смертей, а ВВП упал на 3,5%.



По оценкам экспертов, в ближайшие годы КНР будет набирать темпы роста и по объему ВВП по номиналу в считанные годы догонит США.По паритету покупательной способности (ППС) Поднебесная уже обогнала Америку. Так, согласно подсчетам Международного валютного фонда (МВФ), в 2019 году у США объем ВВП по ППС составлял 21,433 трлн долларов, а у Китая –23,393 трлн долларов. И вообще, вряд ли США удастся затормозить развитие Китая. Он и сейчас имеет огромные валютные резервы и вполне способен создать условия для привлечения в страну талантливых ученых со всего мира. Почему США после Второй мировой войны превратились в мировой центр инноваций? Потому что они имели средства привлекать в страну талантливых ученых со всего мира. США, как известно, не только не пострадали от войны, но и резко подняли уровень своего технико-экономического развития и благосостояния. В ходе войны их промышленное производство поднялось до 60% мирового производства. Какое-то время назад мне на глаза попала информация, что 60–70% докторских диссертаций были защищены в США не американцами, а приезжими из других стран, многие из которых остались там работать. Если Пекину еще примерно лет 20 назад удалось создать условия для возвращения в страну многих крупных ученых и специалистов китайского происхождения, то, став с тех пор гораздо богаче, он может предлагать лучшие условия для работы и жизни талантливым людям других стран. Если в США важнейшим центром высоких технологий стала теплая Калифорния, то в Китае тоже есть немало благоприятных по климату районов.



В условиях навязанной США торговой войны и пандемии Пекин вырабатывает новую модель развития.



Председатель КНР Си Цзиньпинна заседании Политбюро ЦК КПК 14 мая 2020 года в обращении к нации настоятельно призвал "в полной мере использовать преимущества сверхбольших рыночных масштабов Китая и потенциал внутреннего спроса для создания новой модели развития, включающей внутренние и международные двойные обращения, дополняющих друг друга" Если передать его слова очень коротко, то "внутреннее обращение" означает создание условий для того, чтобы национальные ресурсы стали основной движущей силой экономического роста. А "внешнее обращение" подразумевает включение в торгово-экономические и инвестиционные связи многих стран, и прежде всего стран, входящих в зону проекта "Один пояс, один путь", ради создания условий для долгосрочного роста.



А в ответ на стремление Вашингтона сокращать для КНР возможности получения высоких технологий Пекин объявил о выделении 1,4 трлн долл. на пять лет на развитие инновационной сферы. А поставленные задачи Китай, как известно, выполняет.



Интересное заявление сделал австралийский журналист и писатель, многие годы проведший в Китае, работавший на ряд западных изданий и написавший книгу "Партия: Тайный мир коммунистических властителей Китая". Так, он публично заявил, что Китай – коммунистическая страна только по названию.



На самом деле, по данным шанхайского исследовательского института Hurun,на начало 2021 года в Китае насчитывалось около 1 тыс. долларовых миллиардеров. Хотя, по данным американского рейтингового агентства Forbes, их – 389 без учета Гонконга и Тайваня. Но в любом случае много для страны, конечной целью которой является построение коммунизма. Однако,как говорит поговорка "обещать – не значит жениться". Предполагаемое не всегда сбывается. Так, в Речи на Всекитайском совещании по вопросам научно-технической работы 7 марта 1985 года Дэн Сяопин говорил: "Цель социализма не в создании поляризации, а в том, чтобы сделать зажиточным весь народ. Если наша политика вызовет поляризацию, то это будет значить, что мы проиграли. Если у нас появится какая-нибудь новая буржуазия, то это будет означать, что мы действительно свернули на ошибочный путь. Мы выступаем за то, чтобы часть районов становилась зажиточной раньше других именно для того, чтобы районы, первые пришедшие к зажиточности, помогали отсталым районам в деле их лучшего развития. Мы не за поляризацию.[…> Именно принципы социализма нам нужно твердо проводить и реализовывать. С точки зрения перспективы мы в конечном счете перейдем к коммунизму".



Но, как известно, в Китае появилась и новая буржуазия, и социальное расслоение общества, что не помешало быстрому развитию Поднебесной.



Согласно Уставу КПК,100 лет понадобится для завершения строительства социализма, на базе которого только и может вырасти коммунизм.Это значит, что человечество по ходу своего развития должно успешно решать глобальные вызовы, которые перед ним уже стоят. Во-первых, это угроза ядерной войны. Разумеется, ни один государственный деятель в здравом уме и твердой памяти не рискнет пустить в ход ядерное оружие, зная, что это грозит уничтожением его собственной страны или всей нашей цивилизации. Однако могут быть ошибки в работе техники и ею управляющих людей. Такие случаи уже не раз происходили. При доверии между ядерными державами угрозы подобного рода снимаются, но ныне такого доверия нет. Во-вторых, проблема массового голода может привести к великому переселению народов и негативно сказаться на мировом прогрессе. А еще миру грозят еще более опасные, чем ковид-19, вирусные инфекции, извержение супервулканов, сближение с нашей планетой крупных астероидов.



Но если человечество сумеет справляться с этими угрозами, то развитие высоких технологий, в первую очередь искусственного интеллекта и генной инженерии, а также робототехники, агрокультуры, нового типа транспорта и т.д., поможет действительно реализовать лелеянный еще коммунистами-утопистами принцип "от каждого по способностям, каждому по потребности".



Большую часть выполняемых ныне работ возьмут на себя роботы с искусственным интеллектом, а у человека высвободится много времени для физического, духовного и эстетического развития. Это и будет коммунизм, причем не только в Китае, но и во многих других странах.



И все-таки это фантазия.Китайцы - это очень прагматичный и гибкий народ.



Хорошо известно, что термин "социализм с китайской спецификой" в оборот пустил Дэн Сяопин.Но прошло немного времени, к власти пришел сильный и авторитетный Си Цзиньпин, и он ввел в оборот понятие "социализм с китайской спецификой новой эпохи". А что может помешать Пекину на каком-то отрезке столетнего пути к зрелому социализму объявить о его построении?



Социализм бывает разным, в том числе так называемый реальный социализм и – социал-демократического толка, образцом которого является общественное устройство Швеции. Его суть в том, что неважно, в чьих руках находятся средства производства, а важно то, как распределяются общественные блага. Я могу предположить, что на более высоком уровне развития КНР этот принцип будет положен в основу ее социальной системы.



Кто-то может сказать, что социализм, построенный по модели социал-демократии, предполагает и демократическое устройство общества. На это я отвечу:как в Поднебесной появился социализм с китайской спецификой, так и демократия наверняка будет с китайской спецификой.



Скажу больше: демократическое устройство стран Востока не является калькой демократических систем стран Европы и США. Даже Японии! Источник - Столетие.Ру

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