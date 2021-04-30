В Киргизии нашли главного виновника войны - это старый басмач Шох Искандаров

09:53 02.05.2021

2 мая 2021, Бишкек - 24.kg, Юрий КОПЫТИН

Сюжет: Приграничные конфликты

К конфликту на кыргызско-таджикской границе может быть причастен Шох Искандаров



К конфликту на кыргызско-таджикской границе может быть причастен бывший полевой командир Шох Искандаров. Информацию об этом накануне на своей странице в Facebook опубликовал советник мэра Бишкека Асхат Осмонов.



В опубликованном им тексте, вероятно, использованы данные из аналитической записки с фрагментами разведданных, указывающих на присутствие Шоха Искандарова вблизи границы.



из интернета

Фото из интернета. Шох Искандаров

Редакция связалась с автором публикации, чтобы выяснить происхождение приведенной в ней информации. Асхат Осмонов заверил, что текст не подделка. Эти данные ему, по его словам, предоставили собственные источники в спецслужбах Кыргызстана.



Фото со страницы Асхата Осмонова и полный текст его поста смотрим тут -



https://24.kg/proisshestvija/192570_kkonfliktu_nakyirgyizsko-tadjikskoy_granitse_mojet_byit_prichasten_shoh_iskandarov/



В тексте говорится, что в ночь с 29 на 30 апреля в местности Зумрад, возле санатория, расположенного рядом с селом Достук Баткенского района, бывший полевой командир Таджикистана Шох Искандаров по списку и военным билетам раздал оружие - 2 тысячи 400 автоматов Калашникова подконтрольным ему боевикам, ветеранам войны в Афганистане, прибывшим из разных регионов Таджикистана.



После раздачи оружия боевики разместились в санатории. Сам Шох вместе со своим ближайшим окружением поселился в доме своего близкого друга Зайнидина Хажи, который в записке упоминается как бывший член его группировки, причастный к организации крупных каналов переправки наркотиков.



"Для подконтрольных Шоху лиц было организовано чаепитие, зарезаны бараны. В настоящее время они ждут указаний от Шоха. По предварительным данным, 30 апреля они должны были напасть на кыргызские села Ак-Сай, Кок-Таш, Таш-Тумшук, Орто-Боз, Кок-Терек, расположенные между анклавом Ворух и основной частью Таджикистана, тем самым соединить их", - говорится в сообщении.



Отмечается, что отряды были собраны и должны были действовать с ведома официальных властей Таджикистана. Однако поступило указание о временном приостановлении полученных ранее задач.



В сообщении отмечается, что всеми процессами, в том числе нападениями на приграничные кыргызские села, руководит лично Шох Искандаров.



"Возможно, вылазки 29-30 апреля на территории Кыргызстана, сопровождаемые нападениями на пограничные заставы ПС ГКНБ, являются своего рода репетицией перед крупномасштабным нападением. А нападения по всему фронту кыргызско-таджикской границы в Баткенском и Лейлекском районах являются отвлекающим маневром и проверкой действий и слаженности войсковых частей и соединений Вооруженных сил Кыргызстана. Днем 30 апреля проходила непроверенная информация о возможности нападения на войсковую часть Министерства обороны КР в селе Бужум Баткенского района", - говорится в записке.



За комментариями 24.kg обратилось в пресс-центр ГКНБ. В ведомстве приведенную выше информацию не подтвердили, но и не опровергли.



Напомним, Шох Искандаров в годы гражданской войны в Таджикистане воевал на стороне объединенной оппозиции. После подписания межтаджикского соглашения о мире перешел на службу в Погранвойска Таджикистана. В 1998-м руководил операцией против боевиков полковника Махмуда Худойбердиева в Согдийской области. Год спустя был назначен начальником погранотряда в Джиликульском районе. В том же году участвовал в операции по освобождению кыргызских милиционеров и граждан Японии, которые были захвачены перешедшими с территории Афганистана в Кыргызстан боевиками.



Позже был назначен главой милиции Исфаны. Спустя время переведен командовать милицией в Бустоне. Искандарова и его людей неоднократно замечали вблизи кыргызско-таджикской границы в периоды обострения приграничной ситуации. Последний раз их видели там два года назад.



В 2014-м МИД Кыргызстана был вынужден направить ноту Таджикистану в связи с сообщением о прибытии в Ворух отряда генерала Шоха Искандарова.



Напомним, последний конфликт на границе произошел 28 апреля.



Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась. Вчера стороны предприняли вторую попытку договориться мирно и заявили о прекращении огня.



За медицинской помощью обратились 178 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 27 тысяч людей эвакуированы из зоны конфликта.



Сегодня в Кыргызстане объявлен день траура.