На узбблогера Базарова возбудили уголовное дело

11:59 02.05.2021 НА БЛОГЕРА МИРАЗИЗА БАЗАРОВА ЗАВЕЛИ УГОЛОВНОЕ ДЕЛО - ОКАЗАЛОСЬ, В ПРОШЛОМ ГОДУ "КЛЕВЕТАЛ" НА УЧИТЕЛЕЙ И "ОСКОРБЛЯЛ" ИХ



Пятница, 30 Апреля 2021



В преддверии Всемирного дня свободы печати, отмечаемого 3 мая, следственное управление ГУВД Ташкента возбудило уголовное дело против блогера Миразиза Базарова по пункту "г" части 3 статьи 139 ("Клевета") и статье 140 ("Оскорбление") Уголовного кодекса Узбекистана. Как выясняется, это произошло еще 22 апреля. Наказание по этой части и пункту 139-й статьи варьируется от штрафа в размере 300-500 базовых расчетных величин (1 БРВ = 245 тысяч сумов, или $23,3) до 360-400 часов обязательных общественных работ, либо ограничения свободы от 1 года до 3-х лет, а по 140-й - от штрафа в 400-600 БРВ до исправительных работ на срок от 2 до 3-х лет либо ограничения свободы до 1-го года. 29 апреля Базарова выписали из больницы, и сразу же после этого увезли на допрос в ГУВД. В настоящее время блогер отправлен под домашний арест, ему запрещено с кем-либо общаться.



Миразиз Базаров



До этого в течение целого месяца возле больничной палаты, где лежал Базаров, дежурили милиционеры и никого к нему не впускали, хотя никаких законных оснований для подобной изоляции не было. Ему запрещалось выходить в интернет с помощью смартфона, (можно было пользоваться только кнопочным телефоном), а также делать какие-либо записи в блокноте с помощью авторучки. Сергей Майоров, адвокат Миразиза Базарова, сообщил что его подзащитный фигурирует в двух уголовных делах: в одном в качестве потерпевшего (по факту его избиения неизвестными возле своего дома), по второму в качестве свидетеля (по факту нападения толпы радикалов на двух подростков и избиения их в районе сквера, в центре Ташкента).



СООБЩЕНИЕ ГУВД



30 апреля пресс-служба ГУВД Ташкента распространила сообщение об уголовном деле в отношении Миразиза Базарова, а также о делах, возбужденных против лиц, принявших подростков возле сквера за представителей ЛГБТ и напавших на них. В нем, в частности, говорилось:



"С 1 по 20 апреля в ГУВД г. Ташкента поступило 28 заявлений от граждан, а также коллективное заявление от преподавательского состава средней общеобразовательной школы № 110 Мирабадского района с требованием принять законные меры в отношении Базарова Миразиза в связи с тем, что он в своих видеороликах, выложенных в сети Интернет, оскорбляет граждан и их родных, обвиняет в пособничестве террористическим организациям, своими клеветническими высказываниями, высмеиванием национальных традиций задевает чувство собственного достоинства женщин, а также сеет межнациональную рознь.



В коллективном заявлении преподаватели школы просят принять законные меры к Базарову Миразизу, распространившему на медиаплатформах в сети Интернет сведения, в которых [он] в нелицеприятной форме отзывался о профессиональных и личностных качествах учителей данной школы, что расценивается заявителями как сведения, порочащие их честь и достоинство.



По данным заявлениям проведена доследственная проверка, в ходе которой была назначена соответствующая комплексная экспертиза.



По результатам доследственной проверки было установлено, что в действиях Базарова Миразиза усматриваются признаки преступления, предусмотренного статьей 139 часть 3 пункт "г" (Клевета, то есть распространение заведомо ложных, позорящих другое лицо измышлений, совершенная после применения административного взыскания за такие же действия, из корыстных или иных низменных побуждений) Уголовного кодекса Республики Узбекистан. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие".



ГУВД проинформировало, что уголовное дело о нападении на блогера Базарова после получения следствием заключения судебно-медицинской экспертизы переквалифицировано со статьи 105 часть 2 пункт "и" (умышленное повреждение средней тяжести - ред.) на статью 104 часть 2 пункт "к" (умышленное тяжкое телесное повреждение, причиненное группой лиц - ред.) УК РУз.



Созданной следственно-оперативной группой были опрошены более 100 человек, изучаются 41.172 автомашины, на одной из которых, возможно, передвигались злоумышленники. Личности причастных к совершению данного преступления устанавливаются.



Пресс-служба обратилась с призывом к гражданам оказать содействие в установлении личности подозреваемого, причастного к избиению Миразиза Базарова (фоторобот нападавшего составлен со слов потерпевшего) и, если кто-либо располагает сведениями об этом человеке, сообщить по телефонам +998712819075, +998712334946 или 102. По словам ведомства, конфиденциальность гарантируется.



Фоторобот ГУВД Ташкента



Относительно агрессивных "блюстителей морали" ГУВД сообщило следующее:



"28 марта текущего года примерно в 15.00 часов в Юнусабадском районе на сквере Амира Темура трое или четверо граждан заподозрили молодого человека и девушку в принадлежности к ЛГБТ-активистам и напали на них. К указанным лицами присоединились еще 20-25 человек, которые также совершили хулиганские действия. Первоначально были задержаны 12 граждан, затеявшие скандал. По данному факту Следственное управление ГУВД г. Ташкента возбудило уголовное дело по статье 277 ч. 2 п. "б" (Хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса Республики Узбекистан.



В ходе следствия было установлено количество лиц, принимавших непосредственное участие в инциденте (31 чел.), дана правовая оценка действиям каждого. Так, четверо привлечены к участию в уголовном деле в качестве обвиняемых. Это уроженцы Ташкентской области Курбонов Фарходжон, 1989 года рождения, Юлдошев Музаффар, 1991 года рождения, а также жители столицы Фазлитдинов Боходир, 1993 года рождения, и Анваров Рихситилла, 2002 года рождения. Следствием установлено, что именно они причинили телесные повреждения легкой степени тяжести Ташбагамбетову Саидбеку, 2004 года рождения и Бухарбаевой Рухшоне, 2005 года рождения. В отношении обвиняемых избрана мера пресечения в виде домашнего ареста. По завершению предварительного следствия дело будет передано в суд для принятия законного решения.



В действиях остальных 27 лиц, участвовавших в потасовке, усмотрены признаки правонарушений, предусмотренных статьями 183 (Мелкое хулиганство), 194 (Невыполнение законных требований сотрудника органов внутренних дел), 195 (Противодействие выполнению служебного долга сотрудниками органов внутренних дел) и 201 (Нарушение порядка организации, проведения собраний, митингов, уличных шествий или демонстраций) Кодекса Республики Узбекистан об административной ответственности.



ЗАВЕДОМАЯ ФАБРИКАЦИЯ



В разговоре с радио "Озодлик" адвокат Сергей Майоров рассказал, что уголовное дело против Базарова возбуждено по заявлению преподавателей среднеобразовательной школы №110 в Мирабадском районе города Ташкента, оскорбившихся на одно из его видео, размещенное в октябре прошлого года в сервисе TikTok.



"В качестве основания для возбуждения уголовного дела они приводят слова Миразиза Базарова, сказанные на одном из его видео в TikTok. На этом видео блогер сказал, что "школа - это место, где старые рабыни и неудачницы учат детей быть рабами и неудачниками", - сказал Сергей Майоров.



То есть, теперь, пять месяцев спустя, преподаватели школы вдруг страшно обиделись, почувствовали себя оклеветанными, и просят принять законные меры по отношению к блогеру, расценивая его слова как порочащие их честь и достоинство.



Отметим, однако, что они могут возмущаться сколько угодно, однако, согласно Уголовному кодексу Республики Узбекистан, оскорбить или оклеветать можно только отдельных, совершенно определенных лиц, а не безличностную человеческую массу. Конкретного Ивана Иванова или Абдуллу Абдуллаева - да, если эти слова направлены именно на них, а коллективную общность - народ, представителей власти, представителей той или иной профессии - милиционеров, дворников или учителей, - нет.



Статья 139: "Клевета, то есть распространение заведомо ложных, позорящих ДРУГОЕ ЛИЦО измышлений…".



Статья 140: "Оскорбление, то есть умышленное унижение чести и достоинства ЛИЧНОСТИ в неприличной форме…".



Если не указывается конкретное лицо, конкретная личность - то нет и преступления, нравится это кому-либо или не нравится.



А любые высказывания относительно коллективной общности являются выражением оценочного субъективного мнения, и не более того. Мнения высказывать в Узбекистане не запрещено.



Крамольная фраза



Правда, подобные законодательные тонкости как правило не смущают заказчиков дел против блогеров и журналистов. При режиме Каримова, в 2010 году, судебному преследованию подверглись фотограф-документалист Умида Ахмедова - по обвинению в клевете на узбекский народ и оскорблении его с помощью своих фотографий и документальных фильмов; редактор сайта "Вести.Uz" Владимир Березовский - к сожалению, кого именно он оклеветал и оскорбил, так и осталось неизвестным, поскольку в обвинительном заключении потерпевшие не были названы, суд тоже не смог их установить; а также корреспондент радио "Голос Америки" Абдумалик Бобоев, будто бы оскорбивший и оклеветавший власти страны и сотрудников судебно-правоохранительной системы. Они были признаны виновными, при этом все понимали, что это было наглым беспределом властей и следователей, по их указанию "сшивших" эти дела.



Обратите внимание на пункт "г" статьи 139 ("Клевета") - "из корыстных или иных низменных побуждений". Несмотря на то, что действия Базарова вообще не подпадают под эту статью, следователи возбудили дело именно по этому пункту - хотя доказать эти самые корыстные побуждения невозможно в принципе. Это сделано только для того, чтобы утяжелить обвинение, то есть, фабрикация дела против блогера идет полным ходом.



Об этом же, кстати, говорит и то обстоятельство, что заявления начали поступать лишь после избиения Базарова и его принудительной изоляции. Не с октября, когда он что-то ляпнул насчет рабов-учителей, но именно с 1 по 20 апреля.



Между тем, еще 30 марта - до потока заявлений от учителей и граждан, обвиненных блогером в пособничестве террористическим организациям, - сотрудники правоприменительных органов провели обыск в квартире, где жил Базаров, и изъяли его документы и компьютер. На следующий день обыск прошел в квартире его матери. Следователи забрали принадлежащие ей старый нерабочий, а также рабочий процессоры, телефоны, фотоаппарат и мини-видеокамеру.



Что касается упомянутых ГУВД жалоб, что, мол, Базаров в своих видео "обвинял граждан" в пособничестве террористам - поясним, что в виду имеется "антибазаровский" ролик, распространенный провластными блогерами, куда они включили сцену того, как боевики "Исламского государства" казнят человека в оранжевой робе. Она была добавлена туда не просто так: "друзья" Шавката Мирзиеева давали понять, как следует поступить с Миразизом Базаровым, одновременно используя ее в качестве угрозы. Вероятно, дело суда решать, является ли использование подобных кадров "ИГ" пособничеством террористическим организациям или нет; в любом случае распространение этой продукции в качестве призыва к убийству налицо.



Относительно "высмеивания национальных традиций" отметим, что именно этим извечно занимались классики узбекской и таджикской литературы - бичевали пороки и нравы, ругали недостатки, - так что тут Базаров в хорошей компании.



Заметьте, что в сообщении ГУВД говорится о "потасовке" на сквере. Это опять-таки случай так называемой лжи: никакой потасовки не было, какая там потасовка, если толпа тридцатилетних мужиков напала на двух подростков - 16-летнюю девушку и стоявшего рядом с ней 17-летнего парня. Было ГРУППОВОЕ ИЗБИЕНИЕ по мотивам идеологической ненависти, то есть, в сообщении пресс-службы милицейского ведомства сквозит желание увести истинных преступников от ответственности, и наоборот, безосновательно обвинить в чем-либо блогера - все равно в чем, лишь бы появилась зацепка, чтобы его посадить либо, на худой конец, изолировать.



Об этом же говорит и то обстоятельство, что провластные блогеры (Шухрат Мусаев, Аброр Мухтор Али, Абу Салих Салимов и Гейдар Алиев), смонтировавшие запись встречи на сквере молодых людей из числа любителей японской анимации и корейской поп-музыки и снабдившие эти кадры записью "ЛГБТ парад", спровоцировав, таким образом, поход радикалов, направившихся туда для его разгона, в сообщении милицейского ведомства не фигурируют.



ПОЧЕМУ ВОЗНИКЛО ДЕЛО



Напомним, блогер Миразиз Базаров стал известным в 2020 году, когда призвал руководство Азиатского банка развития (АБР) не предоставлять властям Узбекистана никаких кредитов до обеспечения полной прозрачной отчетности перед общественностью о том, как они расходуются (об этом здесь и здесь). Он, в частности, призвал АБР:



1. Остановить выдачу кредитов правительству Узбекистана до тех пор, пока в стране не будет создана прозрачная система расходования средств АБР (т.е. публичное раскрытие подробных документов по использованию денег);



2. Провести расследование о том, как использовались кредиты, выданные АБР для ответа на Ковид-19, и сделать выводы доступными для общественности;



3. Усилить требования АБР к прозрачности государственных займов и грантов в Узбекистане, включая создание эффективной системы мониторинга расходов, обязательное раскрытие отчетов мониторинга АБР и продвижение механизма подотчетности банка; (…)



6. Просить правительство Узбекистана создать четкие антикоррупционные механизмы, включая прозрачность публичных тендеров, реформу милиции и прокуратуры".



В тот же день Базарова вызвали на допрос в Службу государственной безопасности (СГБ). А тремя днями позже против блогера и двух журналистов, рассказавших об этом призыве, были совершены провокации.



В течение последующих месяцев блогер несколько раз призвал правительство удалить из Уголовного кодекса статью о наказании за гомосексуализм, причем, не только ее одну, но немедленно прекратить все виды дискриминации в Узбекистане. В своих видеороликах, которые Базаров выкладывал на своем канале в Телеграме, он несколько раз назвал президента Мирзиеева вором и обвинил правительство в "краже денег у людей" во время карантина, подразумевая те, что были выделены международными финансовыми организациями на борьбу с ковидом, а затем неведомо где растворились. Предстоящие президентские выборы он именовал "фейком".



Миразиз Базаров. Фото Тимура Карпова



После этого несколько блогеров-исламистов, используемых режимом Мирзиеева в качестве агентов влияния, организовали против него кампанию травли, распространяя его адресные данные (которые они могли получить только от СГБ) и призывая к расправе над ним. Они же объявили еженедельные встречи в сквере в центре Ташкента любителей аниме (японской мультипликации) и кей-попа (корейской поп-музыки) "митингами ЛГБТ".



28 марта Миразиз Базаров возле своего дома был избит тремя неизвестными в медицинских масках. Они поджидали его в автомобиле, с битой. Блогер получил открытую и закрытую черепно-мозговую травму, множество гематом на теле и открытый перелом ноги; он был помещен в больницу, где и находился в строгой изоляции вплоть до 29 апреля.



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Соб. инф. Источник - asiaterra.info

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