Село Максат после Лейлекской войны (видео)

12:01 02.05.2021

Руслан ХАРИЗОВ



Ситуация на границе. Сожжено, разбито, пусто: как выглядит село Максат сегодня



Кыргызстанец показал, как выглядит село Максат в Баткенской области после погромов. Видео снято сегодня утром, 2 мая, и опубликовано на Telegram-канале "Сейчас".







Пользователь снял на видео сожженные и разбитые дома, обстреленные ворота зданий, полусгоревшие магазины и административные здания. На данный момент в местности никого нет.

Конфликт на границе произошел 28 апреля.



Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась. Вчера стороны предприняли вторую попытку договориться мирно и заявили о прекращении огня.



За медицинской помощью обратились 178 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 27 тысяч людей эвакуированы из зоны конфликта.



Сегодня в Кыргызстане объявлен день траура.