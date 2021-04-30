 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Село Максат после Лейлекской войны (видео)
12:01 02.05.2021

Руслан ХАРИЗОВ

Ситуация на границе. Сожжено, разбито, пусто: как выглядит село Максат сегодня

Кыргызстанец показал, как выглядит село Максат в Баткенской области после погромов. Видео снято сегодня утром, 2 мая, и опубликовано на Telegram-канале "Сейчас".



Пользователь снял на видео сожженные и разбитые дома, обстреленные ворота зданий, полусгоревшие магазины и административные здания. На данный момент в местности никого нет.
Конфликт на границе произошел 28 апреля.

Вечером 29 апреля Кыргызстан и Таджикистан договорились прекратить огонь и отвести военные силы на места прежней дислокации. Однако местами стрельба периодически возобновлялась. Вчера стороны предприняли вторую попытку договориться мирно и заявили о прекращении огня.

За медицинской помощью обратились 178 пострадавших, 34 человека погибли, среди них ребенок. Более 27 тысяч людей эвакуированы из зоны конфликта.

Сегодня в Кыргызстане объявлен день траура.

Источник - 24.kg
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