Банкротство горного туризма Кыргызстана. Когда повышение цен на услуги не спасает

12:03 02.05.2021

Руслан ХАРИЗОВ, Зариф КАЦИЕВ



Банкротство горного туризма. Когда повышение цен на услуги не спасает



Пандемия COVID-19 застопорила развитие туризма во всем мире. Сильно повлияла она и на Кыргызстан, несмотря на то что отдых в нашей республике гораздо дешевле, чем в других странах СНГ, особенно, если говорить о горном туризме. Иностранных любителей покорять вершины стало значительно меньше.



О том, как выживает этот интересный и полезный вид отдыха, 24.kg рассказали опытные гиды и владельцы туристических компаний.



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Горный туризм пострадал от закрытых границ больше всего. Его основными клиентами были иностранцы, а из-за пандемии перемещаться между странами стало значительно сложнее.



Сергей Макаров последние три года работал горным гидом. В прошлом году, чтобы прокормить семью, любимое дело пришлось на время бросить.



"В том году дохода от работы гидом не было вообще, сейчас понемногу все начинает налаживаться. Но доходы сильно упали - если раньше в разгар сезона заработок доходил до 30 тысяч сомов, сейчас только 15 тысяч сомов", - говорит Сергей.



Чтобы выжить, многие тогда ушли в онлайн, стали создавать виртуальные туры, чтобы все желающие могли погулять по любимым и неизведанным местам Кыргызстана.



Другие турфирмы, пользуясь моментом, решают стратегические задачи. Гид по Кыргызстану и приему туристов Анастасия Миронченко рассказала, что самые преданные делу разрабатывают нормативы для гостиниц, пытаются улучшить имидж страны в глазах других государств.



"Отдельные турфирмы также объединяются, обмениваются новыми идеями, для того чтобы улучшать сервис в Кыргызстане. Ведь именно это одна из главных проблем не только в пандемию, но и вообще. А с COVID-19 ничего не поделать. Практически все ждут разрешения ситуации, параллельно подрабатывают в других местах. Потому что нужно кормить свои семьи", - подчеркивает девушка.



Ущелья есть, спроса нет



Директор и гид компании Adygene Travel Анна Сарыбаева говорит, до пандемии коронавируса туристический бизнес ориентировался исключительно на зарубежных гостей, сейчас же он полностью перешел на внутренний рынок.



"Емкость внутреннего рынка ограничена, что чревато. Фирмы не получают доход, образуется жестокая конкуренция. Экономическое положение граждан ухудшилось, не все могут покупать туры, даже просто съездить в горы. Таким образом, мы теряем отечественных потенциальных клиентов. Многие до сих пор боятся инфекции и избегают массового скопления людей. Какие выходы мы нашли? Выходов нет. Мы же не можем заставлять людей приходить и пользоваться нашими услугами. Поэтому мы просто соблюдаем все меры предосторожности", - рассказала она.



До пандемии раз в неделю местные туркомпании организовывали два буса, куда рассаживали 40 человек. Сейчас нанимают одно авто, и салон заполняется не всегда.



Сейчас в Кыргызстан без оснований могут въехать граждане 33 государств (наземным и воздушным видами транспорта). Однако многие опасаются ограничений, которые могут ввести в любой момент, тогда туристы будут вынуждены остаться в нашей стране на неопределенное время. На снижение потока гостей из-за рубежа влияют также цены на перелеты. Они заметно выросли, не каждый может позволить себе прилететь даже из соседнего Казахстана. Минимальная стоимость билета в эконом-классе 15-20 тысяч сомов.



Однако местные гиды и компании все же пытаются развивать горный туризм и альпинизм.



Популярностью, хоть и среди небольшого круга людей, пользуются ущелья Кегети, Ала-Арча, Аламедин, всеми любимое озеро Коль-Тор, для любителей острых ощущений хижина Рацека, Пик Комсомолец. На Иссык-Куле - это Барскоон, Семеновское и Григорьевское ущелья, каньоны Конорчок, Кок-Мойнок и Ак-Сай.



"Если говорить о нашей компании, мы не считаем, что снижение цен - это способ устранить проблемы в туризме. Способом решения проблемы является повышение качества услуг, а когда туркомпании снижают стоимость, естественно, и услуги становятся сомнительными. Мы не можем постоянно работать в убыток, поэтому даже в условиях пандемии снижение цен не является решением. Если туры не покупают по высокой цене, то по низкой тоже не купят", - делится своим мнением Анна Сарыбаева.



Нужна помощь государства



Поклонник горных походов фотограф Денис Будыло рассказывает, что во время пандемии ограничения коснулись каждого любителя экстремального отдыха.



Нам запрещали выезжать из городов, перекрывая дороги, закрывали также национальные парки и ущелья. Сейчас ситуация намного лучше, препятствий для посещения туристических мест не возникает.



Для того чтобы реанимировать и модифицировать рынок горного туризма, безусловно, требуются внимание государственных органов и фильтрация туристических фирм.



"В первую очередь поддержка государства нужна в плане обеспечения безопасности походов, комплектация и доступности спасательных бригад. Возможность экстренной связи с МЧС в отдаленных участках. Наличие также спасательного транспорта и опорных пунктов для быстрого реагирования. В будущем нужен контроль и лицензирование деятельности турфирм. Сегодня такую фирму может открыть любой человек, даже ничего в этом не понимающий.



Гидами называют себя люди, которые несколько раз сходили на озеро Коль-Тор. В любой сложной ситуации из-за такой некомпетентности могут пострадать люди, в том числе иностранные туристы, что негативно скажется на индустрии в целом", - предлагает Денис Будыло.



Походы в горы удовольствие не из дешевых, нужно покупать или арендовать профессиональное снаряжение, уходят деньги и на транспорт.



"Самое важное для начала - купить хорошую надежную обувь. В бишкекских спортивных магазинах она стоит 15-20 тысяч сомов. Все остальное можно докупать постепенно с ростом опыта и навыков. В среднем базовый комплект фирменной экипировки для двух или трехдневных походов и несложных восхождений обойдется в $1-2 тысячи", - отмечает альпинист.



Денис посоветовал начинающим любителям горного экстрима взбираться на пик Комсомолец, Учитель, Бокс, Электро и пик Агитаторов (Святой Екатерины)- все они расположены на территории национального парка "Ала-Арча" рядом с Бишкеком.