 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Чигиринский, Авен и Фридман подали в суд на издателя книги "Люди Путина". Они не люди?
18:10 02.05.2021

Авен и Фридман подали в суд на издателя книги "Люди Путина"

Председатель наблюдательного совета директоров концерна Альфа-групп Михаил Фридман и председатель совета директоров ABH Holdings Петр Авен

Еще три российских бизнесмена - Михаил Фридман, Петр Авен и Шалва Чигиринский - и компания "Роснефть" обратились в лондонские суды из-за книги "Люди Путина", сообщает газета Financial Times.
Они подали иски о клевете и защите информации к издательству HarperCollinsо и автору книги Кэтрин Белтон в марте и апреле. Представителями истцов выступили британские юридические фирмы Carter-Ruck, CMS, Harbottle & Lewis и Taylor Wessing. Ранее иск против HarperCollins подал бизнесмен Роман Абрамович.
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"Мы можем подтвердить, что ни господину Авену, ни господину Фридману не было заранее известно о других исках, о которых идет речь […> Они не вступали в контакт и не согласовывали правовую стратегию с другими истцами или их юристами", - заявил изданию официальный представитель Фридмана.
По его словам, Фридман и Авен обратились в суд только после того, как "ответчик отказался обсуждать ряд мер по устранению допущенных нарушений", предложенных их юристами. Комментарии "Роснефти" и представителей Чигиринского изданию получить не удалось.

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Издательство HarperCollins заявило, что будет "решительно защищать эту завоевавшую признание и прорывную книгу и право писать о вопросах, представляющих значительный интерес общественности".

Источник - РИАН
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