 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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"Нам удалось сохранить территориальную целостность нашей страны", - обращение С.Жапарова
18:54 02.05.2021

Президент Садыр Жапаров обратился к кыргызстанцам в связи со стабилизацией ситуации на кыргызско-таджикском участке государственной границы.

Пресс-служба Аппарата президента распространила текст обращения:

"Уважаемые кыргызстанцы!

Дорогие соотечественники!

28-30 апреля для народа Кыргызстана стали днями тяжелых исторических испытаний и скорби.

Территориальная целостность и безопасность нашего священного Отечества находились под угрозой, а спокойствие мирного народа было нарушено.

Однако благодаря подготовленности, высокому моральному духу и героизму пограничников и правоохранительных органов Кыргызстана нам удалось сохранить территориальную целостность нашей страны.

К сожалению, мы понесли большие потери. Тысячи наших граждан были вынуждены покинуть свои дома.

Я выражаю соболезнования родным и близким погибших и разделяю их горе. Я глубоко опечален гибелью наших сыновей и дочерей, особенно гибелью 12-летней дочери нашего народа!

Желаю скорейшего выздоровления сотням пострадавших граждан. Я преклоняюсь перед героизмом наших доблестных военнослужащих, отдавших жизни во имя защиты интересов нашей страны и нашего народа. Они показали себя настоящими потомками Манаса и героями кыргызского народа!

Особо хочу отметить работу наших врачей, спасателей и волонтеров, оказывающих гуманитарную помощь. Их отвага, смелость и сострадание – пример для следующих поколений!

В результате бесстрашной и упорной защиты границ пограничниками и силовыми органами Кыргызстана начались переговоры, и был определен только дипломатический путь решения конфликта.

Я дважды разговаривал с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Во избежание дальнейшей эскалации конфликта был подписан протокол по итогам работы межправительственных комиссий о демаркации границ.

Можно с пониманием отнестись и к нашим молодым людям, которые хотели устремиться в Баткен и требовали оружие, таким образом они проявляли свой патриотизм.

Однако было невозможно им предоставить оружие, чтобы предотвратить полномасштабный конфликт и сохранить стабильность.

Мы не повторили чужих ошибок. В то же время нельзя забывать, что некоторые провокаторы опаснее внешних сил.

Было важно поддерживать порядок, чтобы не мешать усилиям наших силовых органов. Со своей стороны, мы никогда не позволим нашим Вооруженным силам вторгнуться в села соседнего государства, атаковать мирных жителей и разрушить их дома.

Я потребовал от них не выходить за пределы Кыргызстана и не стрелять первыми.

Если бы конфликт обострился, обе стороны понесли бы еще большие потери, в результате могли пострадать сотни и тысячи семей. Думаю, наш народ все правильно понял. Дай Бог, обе стороны остановили кровопролитие. Только Всевышний знает, как долго мог продлиться данный конфликт.

Обе стороны не должны допустить продолжения вооруженного столкновения!

Потому что мы вечные соседи. Мы не можем оставить землю, унаследованную от наших предков, и переехать в другое место.

Наша цель – благополучие нашего народа, территориальная целостность нашей страны.

В настоящее время идет процесс заселения людей.

Я призываю каждую семью вернуться на свои прежние места проживания.

Будут приняты меры по восстановлению разрушенных и сгоревших домов.

Благодарим мировое сообщество за поддержку и готовность оказать посильную помощь.

В целях предотвращения дальнейших конфликтов, я предлагаю создать комиссию по поддержанию мира, состоящую из старейшин с обеих сторон, проживающих в соседних или смешанных селах.

Я поручил расследовать произошедшие события.

Не поддавайтесь провокациям.

Мы только краем увидели, что война никому не приносит добра.

Да будет мир на нашей земле!".

Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1619970840
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