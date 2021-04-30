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|После обмена мнениями, минами и гранатами. Кыргызстан и Таджикистан подписали "Протокол делимитации и демаркации госграницы"
20:15 02.05.2021
В Баткенской области состоялось заседание правительственных делегаций Кыргызской Республики и Республики Таджикистан по делимитации и демаркации кыргызско-таджикской государственной границы, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Как сообщили в пресс-службе кыргызского кабмина, в Баткенской области состоялось заседание правительственных делегаций двух стран по делимитации и демаркации государственной границы между государствами, в ходе которого состоялся "обстоятельный обмен мнениями по дальнейшим действиям, направленным на урегулирование ситуации на кыргызско-таджикской государственной границе".
Достигнута договоренность об активизации дальнейшего описания прохождения проектной линии кыргызско-таджикской государственной границы на оставшихся участках государственной границы, - заявил представитель пресс-службы.
По его словам, по итогам заседания правительственных делегаций был подписан совместный протокол.
Главы делегаций Кыргызской Республики и республики Таджикистан выразили полное взаимопонимание о необходимости мирного урегулирования конфликта на кыргызско-таджикской государственной границе, - подчеркнули в кабмине.
Конфликт местных жителей приграничных районов Кыргызстана и Таджикистана 29 апреля перерос в вооруженное противостояние военных двух стран.
Столкновения между кыргызскими и таджикскими пограничниками длились более шести часов. Погибли около 40 человек с обеих сторон, более 200 - пострадали. Вечером 29 апреля стороны договорились о прекращении огня и отводе сил от границы, однако на следующий день перестрелки возобновились вновь. Очередное перемирие было достигнуто ближе к вечеру 30 апреля.